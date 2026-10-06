Μανιάτης: Ο Κάθετος Διάδρομος ενοχλεί πολλαπλώς Τούρκους και Ρώσους

Snapshot Ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος μέσω Ελλάδας ανέτρεψε τον τουρκικό ενεργειακό σχεδιασμό.

Ο διάδρομος ενοχλεί τους Τούρκους και τους Ρώσους, που σχεδίαζαν τον αγωγό Turkstream.

Ο Turkstream προοριζόταν να διοχετεύει ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Βουλγαρίας προς την Ευρώπη.

Ο Κάθετος Διάδρομος λειτουργεί ανταγωνιστικά στον Turkstream και υποστηρίζεται από την Ε.Ε.

Η υποστήριξη της Ε.Ε. δημιουργεί σοβαρότερα προβλήματα στους τουρκικούς ενεργειακούς σχεδιασμούς. Snapshot powered by AI

Ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος μέσω της Ελλάδας ανέτρεψε τον τουρκικό σχεδιασμό στο ενεργειακό, δήλωσε σήμερα ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D) και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Μανιάτης.

Μιλώντας στον Real FM, ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι ο Κάθετος Διάδρομος έχει ενοχλήσει πολλαπλώς τους Τούρκους, οι οποίοι είχαν σχηματίσει από κοινού με τους Ρώσους, μία εναλλακτική λύση για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης, μέσω του αγωγού Turkstream, ο οποίος θα διοχέτευε ουσιαστικά ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Βουλγαρίας ώστε να διασυνδεθεί με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι ο Κάθετος Διάδρομος μέσω της Ελλάδας ανέτρεψε τον σχεδιασμό αυτό, καθώς όχι μόνο λειτουργεί ανταγωνιστικά στον Turkstream, αλλά και έχει την υποστήριξη της Ε.Ε., γεγονός που δημιουργεί ακόμη σοβαρότερα προβλήματα στους σχεδιασμούς της Τουρκίας.

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