Ιεραρχία Εκκλησίας της Ελλάδος: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα - Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου

Ιδιαίτερη αναφορά του Αρχιεπισκόπου στη χρήση του διαδικτύου 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ιεραρχία Εκκλησίας της Ελλάδος: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα - Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου
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  • Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τόνισε τη σημασία του συνοδικού πολιτεύματος για την κοινή αντιμετώπιση εκκλησιαστικών ζητημάτων και την ποιμαντική συνεργασία.
  • Επισημάνθηκε η πρόκληση της ποιμαντικής διακονίας απέναντι στη μοναξιά και την ψυχική εξάντληση, με ανάγκη ευαισθησίας και ουσιαστικής παρουσίας της Εκκλησίας.
  • Η Εκκλησία οφείλει να προσεγγίσει προσεκτικά τη χρήση του διαδικτύου, αξιολογώντας τις δυνατότητες και τα όρια των νέων μέσων με εκκλησιαστική διάκριση.
  • Η συνοδική λειτουργία επιτρέπει την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων μέσω διαλόγου, εμπειρίας και προσευχής, διασφαλίζοντας την ενότητα και το ήθος της εκκλησιαστικής ζωής.
  • Στην πρώτη ημέρα της Ιεραρχίας παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις πεπραγμένων, ψηφίστηκαν κανονισμοί και εξετάστηκαν υπηρεσιακά θέματα, με συνέχιση των εργασιών την επόμενη μέρα.
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Σημαντικά μηνύματα περιελάμβανε η προσφώνηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου, κατά την σημερινή πρώτη τακτική Συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Προ της Συνεδρίας ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ιερουργήσαντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παύλου.

Η προσφώνηση του Αρχιεπισκόπου

Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως Πρόεδρος του Σώματος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, προσφώνησε τα Μέλη Αυτής. Στην αρχή της προσφωνήσεώς του έκανε αναφορά στο συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, αποτελεί πολύτιμη έκφραση της εκκλησιαστικής ζωής και διακονίας, αφού δι’ αυτού διασφαλίζεται η από κοινού αντιμετώπιση των ζητημάτων, τα οποία απασχολούν το εκκλησιαστικό Σώμα και προσφέρεται ο αναγκαίος χώρος για τον διάλογο, την ανταλλαγή της ποιμαντικής εμπειρίας και την αναζήτηση της καταλληλότερης εκκλησιαστικής τοποθέτησης.

«Ἡ συνοδική διαδικασία», σημείωσε, «μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι τά σύγχρονα ποιμαντικά ζητήματα δέν ἀντιμετωπίζονται μεμονωμένως, ἀλλά ἐντός τοῦ εὐρυτέρου πλαισίου τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινῆς εὐθύνης τῶν ποι-μένων αὐτῆς».

Ακολούθως αναφέρθηκε στην εποχή μας, η οποία, αν και χαρακτηρίζεται από ταχείς και βαθείς μετασχηματισμούς και από πρωτοφανή δυνατότητα επικοινωνίας που προσφέρουν τα σύγχρονα μέσα, ο άνθρωπος συχνά βιώνει εντόνως την μοναξιά, την εσωτερική απομόνωση και την ψυχική εξάντληση. «Τό ζήτημα αὐτό», υπογράμμισε ο κ. Ιερώνυμος, «ἀποτελεῖ μίαν ἀπό τάς σημαντικάς προκλήσεις ἐνώπιον τῶν ὁποίων εὑρίσκεται σήμερον ἡ ποιμαντική διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά προσεγγίση τόν ἄνθρωπον ὄχι μόνον ὡς μέλος μιᾶς κοινωνικῆς πραγματικότητος, ἀλλά ὡς μοναδικόν καί ἀνεπανάληπτον πρόσωπον, τό ὁποῖον ἔχει ἀνάγκην νά αἰσθανθῇ ὅτι ἀκούεται καί ἀγαπᾶται. Ἡ ποιμαντική τῆς μοναξιᾶς καί τῆς ψυχικῆς ἐξαντλήσεως ἀπαιτεῖ εὐαισθησίαν, διάκρισιν καί οὐσιαστικήν παρουσίαν, πάντοτε ἐντός τῶν ὁρίων καί τοῦ ἤθους τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας».

Τι είπε για το διαδίκτυο

Κατόπιν ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην τεχνολογική εξέλιξη και την καθολική χρήση του διαδικτύου, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα νέο χώρο κοινωνικής παρουσίας, επικοινωνίας και αναζητήσεως. «Ἡ παρουσία τῶν ἀνθρώπων εἰς τόν ψηφιακόν χῶρον εἶναι πλέον καθημερι-νή πραγματικότης καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀποτελεῖ καί διά τήν Ἐκκλησίαν πε-δίον προβληματισμοῦ καί ποιμαντικῆς εὐθύνης».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αυξανομένη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο και στα σημαντικά ερωτήματα που τίθενται εξ αυτής, τα οποία, όπως υπογράμμισε, «δέν ἔχουν ἁπλῶς τεχνικόν χαρακτῆρα. Ἀγγίζουν τήν ἴδιαν τήν ποιμαντικήν μας εὐθύνην καί μᾶς καλοῦν νά διακρίνωμεν τάς δυνατότητας, ἀλλά καί τά ὅρια τῶν νέων μέσων. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀπορρίπτει τά νέα δεδομένα, οὔτε ὅμως τά ἀποδέχεται ἄκριτα. Τά προσεγγίζει μέ τό κριτήριον τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακρίσεως, ἐξετάζουσα κατά πόσον αὐτά δύνανται νά ὑπηρετήσουν τήν ἀποστολήν της καί νά καταστήσουν ἀποτελεσματικωτέραν τήν μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγελίου».

Περαίνοντας την προσφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ανέφερε ότι τόσο η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξαντλήσεως, όσο και η χρήση του διαδικτύου «συναντῶνται εἰς ἕνα κοινόν σημεῖον· τήν ἀνάγκην νά παραμείνη ἡ Ἐκκλησία παροῦσα καί ἐγγύς τοῦ ἀνθρώπου. Εἴτε ὁ ἄνθρωπος βιώνει τήν σιωπηλήν μοναξιάν καί τήν ψυχικήν κόπωσιν, εἴτε ἀναζητεῖ ἐπικοινωνίαν εἰς τόν ψηφιακόν κόσμον, ἡ ποιμαντική διακονία καλεῖται νά ἀναζητήση τρόπους προσεγγίσεως τοῦ προσώπου, χωρίς νά ἀλλοιώνη τήν οὐσίαν καί τό ἦθος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἀναδεικνύεται καί ἡ ἀξία τῆς συνοδικῆς λειτουργίας. Διότι ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει τά νέα ζητήματα ὄχι ἀποσπασματικῶς, ἀλλά ἐν κοινωνίᾳ καί διαλόγῳ. Ἡ ἐμπειρία ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ποιμαντική πεῖρα τῶν Ἐπισκόπων καί τῶν κληρικῶν, ὁ προβληματισμός τῶν εἰδικῶν καί, κυρίως, ἡ προσευχητική ἀναφορά εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ δύνανται νά συμβάλουν εἰς μίαν σφαιρικήν προσέγγισιν τῶν συγχρόνων προκλήσεων».

Οι υπόλοιπες διαδικασίες

Κατόπιν ο Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, ως Αντιπρόεδρος της Ιεραρχίας, αντιφώνησε εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών.

Αμέσως μετά συνεκροτήθη η Επιτροπή Τύπου από τους Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο, Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα και Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δηλωσεις των Εκπροσωπων Τυπου της Ιεραρχιας της Εκκλησιας της Ελλαδος μετα την ληξη της πρωτης ημερας των εργασιων - Στη φωτο οι Μητροπολιτες Μαρωνειας Κομοτηνης, Ναυπακτου, και Θεσσαλιωτιδος

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Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν οι Εκθέσεις Πεπραγμένων των Συνοδικών Επιτροπών από τους Σεβασμιωτάτους Προέδρους αυτών για το εκκλησιαστικό έτος 2025-2026.

Μετά το διάλειμμα, και σύμφωνα με την Ημερησία Διάταξη, συμπληρώθηκε ο κατάλογος των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων, ψηφίσθηκαν Κανονισμοί και εξετάσθηκαν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα συνεχίσει τις εργασίες αύριο Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου.

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