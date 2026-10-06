Θάνατος Μαζωνάκη: Η άρση απορρήτου, το μήνυμα σε ομαδική συνομιλία και οι νέοι τρεις μάρτυρες

Snapshot Η άρση απορρήτου αποκάλυψε επικοινωνίες που διαφοροποιούν τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ένα μήνυμα σε ομαδική συνομιλία Viber αναφέρει μέθη και πλασμαφαίρεση που φέρεται να έκανε η κατηγορούμενη γιατρός Ι.Γ. στην κόρη της.

Ο σύζυγος της Ι.Γ. δηλώνει άγνοια και καταδικάζει τη συγκεκριμένη πράξη, αποστασιοποιούμενος πλήρως από τη σύζυγό του.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου γιατρού προτείνει τρεις νέους μάρτυρες, μεταξύ των οποίων η κόρη των δύο γιατρών και ένας ασθενής που ήταν μαζί με τον γιατρό πριν το περιστατικό.

Η άρση απορρήτου δεν ανέδειξε επικοινωνία μεταξύ του συζύγου της Ι.Γ. και του Γιώργου Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Νέα τροπή στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δίνουν τα ευρήματα της άρσης απορρήτου, καθώς επικοινωνίες που περιλαμβάνονται πλέον στη δικογραφία φαίνεται να οδηγούν σε διαφορετικές γραμμές τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του ενός γιατρού, τα νέα στοιχεία τον οδηγούν σε πλήρη αποστασιοποίηση από τη σύζυγό του. Στο επίκεντρο βρίσκεται μήνυμα που φέρεται να εντοπίστηκε σε ομαδική συνομιλία στο Viber, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενες του ιατρείου.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα, με ημερομηνία 26 Αυγούστου 2026, γίνεται αναφορά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε μέθη και πλασμαφαίρεση που φέρεται να πραγματοποίησε η κατηγορούμενη γιατρός Ι.Γ. στην κόρη της.

Ο σύζυγός της, σύμφωνα με το περιβάλλον του, υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση για τη συγκεκριμένη πράξη και, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί από την έρευνα, δηλώνει ότι την καταδικάζει και διαχωρίζει πλήρως τη θέση του. Μάλιστα, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο δημόσιας τοποθέτησής του για το συγκεκριμένο ζήτημα. Την ίδια ώρα, η πλευρά του επιμένει ότι η άρση απορρήτου δεν ανέδειξε επικοινωνία του ίδιου με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στο κάδρο τρεις νέοι μάρτυρες

Παράλληλα με τα νέα ευρήματα, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου γιατρού ενισχύει τη δικονομική της γραμμή με τρεις μάρτυρες, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταθέσει. Πρόκειται για την κόρη των δύο γιατρών, έναν ασθενή που βρισκόταν μαζί με τον κατηγορούμενο γιατρό πριν εκείνος μεταβεί στο εστιατόριο, αλλά και μία εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ.

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