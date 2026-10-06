Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα έψαχνε στο AI αν έχει παρενέργειες κι αν ανεβάζει την πίεση η προποφόλη

Snapshot Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επεκτείνεται πέραν των δύο γιατρών που εμπλέκονται άμεσα.

Η κατηγορούμενη γιατρός αναζήτησε πληροφορίες στο AI για τις ουσίες προποφόλη και μιδαζολάμη, οι οποίες θεωρείται ότι χορηγήθηκαν στον καλλιτέχνη παράνομα.

Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο σε νοσοκομεία και προμηθεύονται αποκλειστικά μέσω φαρμακαποθήκης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να ερευνήσουν ποιος τις προμήθευσε στη γιατρό.

Εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή αναισθησιολόγων που είχαν επαφές με τη γιατρό, καθώς αυτοί έχουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες ουσίες.

Η τοξικολογική εξέταση θα επιβεβαιώσει την παρουσία των ουσιών, ενώ ερευνάται και το πρώτο τηλεφώνημα της γιατρού μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη. Snapshot powered by AI

Βαρέλι δίχως πάτο θυμίζει η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με την έρευνα των αρχών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθώς οι ευθύνες δεν τελειώνουν στους δύο γιατρούς, στα χέρια των οποίων «έφυγε» ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Εδώ και λίγες ώρες έχει ξεκινήσει ένας νέος γύρος ερευνών που στηρίζεται στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σύμφωνα με την οποία από το άνοιγμα του κινητού της κατηγορούμενης γιατρού προκύπτει ότι αναζήτησε στο AI την προποφόλη και την μιδαζολάμη και μάλιστα έψαξε αν έχουν παρενέργειες και ρίχνουν την αρτηριακή πίεση. Για τις αρχές θεωρείται δεδομένο ότι χορηγήθηκαν και οι δύο καταστατικές ουσίες στον καλλιτέχνη πράγμα που απαγορεύεται σε ιδιωτικό ιατρείο.

Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει εδώ και ερευνούν και οι αρχές είναι ποιος προμήθευσε στη γιατρό αυτές τις ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται μόνο από νοσοκομεία και η αγορά τους γίνεται μόνο μέσω φαρμακαποθήκης. Δεν είναι ουσίες που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ελεύθερα στην αγορά.

Πρόσβαση σε αυτές έχουν κυρίως οι αναισθησιολόγοι. Στο ιατρείο της Καρνεάδου δεν υπήρχε αυτή η ειδικότητα. Πριν 3 χρόνια ήταν η τελευταία φορά που αναισθησιολόγος εργαζόταν για την γιατρό ενώ το τελευταίο διάστημα είχε επαφές και με την αναισθησιολόγο που κάλεσε και τις κρίσιμες ώρες ρωτώντας την για το αντίδοτο στην προποφόλη.

Και τα δύο πρόσωπα δεν αποκλείεται να κληθούν από τις αρχές για να δώσουν όσες πληροφορίες έχουν για την προμήθεια των ουσιών.

Η επιβεβαίωση για τις δύο ουσίες θα έρθει από την τοξικολογική εξέταση ωστόσο θεωρείται δεδομένος ο εντοπισμός τους με βάση την άρση τηλεφωνικού απορρήτου και τα όσα αποκάλυψε.

Εκτός όμως από το ποιος προμήθευσε τις ουσίες εξετάζεται με προσοχή και το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε η γιατρός μόλις έσβησε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Διαβάστε επίσης