Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα έψαχνε στο AI αν έχει παρενέργειες κι αν ανεβάζει την πίεση η προποφόλη

Ανοίγει νέος κύκλος έρευνας

Κατερίνα Ρίστα

Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα έψαχνε στο AI αν έχει παρενέργειες κι αν ανεβάζει την πίεση η προποφόλη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επεκτείνεται πέραν των δύο γιατρών που εμπλέκονται άμεσα.
  • Η κατηγορούμενη γιατρός αναζήτησε πληροφορίες στο AI για τις ουσίες προποφόλη και μιδαζολάμη, οι οποίες θεωρείται ότι χορηγήθηκαν στον καλλιτέχνη παράνομα.
  • Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο σε νοσοκομεία και προμηθεύονται αποκλειστικά μέσω φαρμακαποθήκης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να ερευνήσουν ποιος τις προμήθευσε στη γιατρό.
  • Εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή αναισθησιολόγων που είχαν επαφές με τη γιατρό, καθώς αυτοί έχουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες ουσίες.
  • Η τοξικολογική εξέταση θα επιβεβαιώσει την παρουσία των ουσιών, ενώ ερευνάται και το πρώτο τηλεφώνημα της γιατρού μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.
Snapshot powered by AI

Βαρέλι δίχως πάτο θυμίζει η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με την έρευνα των αρχών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθώς οι ευθύνες δεν τελειώνουν στους δύο γιατρούς, στα χέρια των οποίων «έφυγε» ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Εδώ και λίγες ώρες έχει ξεκινήσει ένας νέος γύρος ερευνών που στηρίζεται στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σύμφωνα με την οποία από το άνοιγμα του κινητού της κατηγορούμενης γιατρού προκύπτει ότι αναζήτησε στο AI την προποφόλη και την μιδαζολάμη και μάλιστα έψαξε αν έχουν παρενέργειες και ρίχνουν την αρτηριακή πίεση. Για τις αρχές θεωρείται δεδομένο ότι χορηγήθηκαν και οι δύο καταστατικές ουσίες στον καλλιτέχνη πράγμα που απαγορεύεται σε ιδιωτικό ιατρείο.

Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει εδώ και ερευνούν και οι αρχές είναι ποιος προμήθευσε στη γιατρό αυτές τις ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται μόνο από νοσοκομεία και η αγορά τους γίνεται μόνο μέσω φαρμακαποθήκης. Δεν είναι ουσίες που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ελεύθερα στην αγορά.

Πρόσβαση σε αυτές έχουν κυρίως οι αναισθησιολόγοι. Στο ιατρείο της Καρνεάδου δεν υπήρχε αυτή η ειδικότητα. Πριν 3 χρόνια ήταν η τελευταία φορά που αναισθησιολόγος εργαζόταν για την γιατρό ενώ το τελευταίο διάστημα είχε επαφές και με την αναισθησιολόγο που κάλεσε και τις κρίσιμες ώρες ρωτώντας την για το αντίδοτο στην προποφόλη.

Και τα δύο πρόσωπα δεν αποκλείεται να κληθούν από τις αρχές για να δώσουν όσες πληροφορίες έχουν για την προμήθεια των ουσιών.

Η επιβεβαίωση για τις δύο ουσίες θα έρθει από την τοξικολογική εξέταση ωστόσο θεωρείται δεδομένος ο εντοπισμός τους με βάση την άρση τηλεφωνικού απορρήτου και τα όσα αποκάλυψε.

Εκτός όμως από το ποιος προμήθευσε τις ουσίες εξετάζεται με προσοχή και το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε η γιατρός μόλις έσβησε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:47ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική επίθεση με 650 drones κατά της Μόσχας - Η Ρωσία βομβάρδισε ξανά γέφυρα στη Ζαπορίζια

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Παιδιά πεθαίνουν πέφτοντας σε εγκαταλελειμμένα πηγάδια - Διέσωσαν 5χρονο αγόρι

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Νέα δεδομένα για τις εκδρομές - Τι προβλέπεται για μαθητές χωρίς Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ανθρώπινων πύργων στον κόσμο - Το έθιμο της Ταραγόνα

08:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά τα Χριστούγεννα οι παραιτήσεις των ανεξάρτητων που πάνε ΕΛΑΣ - Γιατί κάποιοι σκέφτονται να επισπεύσουν

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο: Ζήτησε να μιλήσει στην Πνύκα

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ταξί - Το έριξαν σε κολώνα - Συνελήφθησαν ένας 16χρονος κι ένας 14χρονος

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα έψαχνε στο AI αν έχει παρενέργειες κι αν ανεβάζει την πίεση η προποφόλη

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 11,5 τόνοι σκουπιδιών έφυγαν από τη θάλασσα - Ο βυθός στο Πόρτο Κουφό «ανασαίνει» ξανά

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Έτσι θα είναι η νέα γενιά μοντέλων της

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Άδωνι για τις απουσίες από τη γιορτή της ΝΔ: Απορώ με συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (6/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Το σκοτεινό μυστικό των Φαραώ: Κρανία 5.000 ετών αποκαλύπτουν την τραγική μοίρα των βασιλικών σκλάβων

07:36WHAT THE FACT

Περπατούσε στο πάρκο και βρήκε τυχαία σπάνιο διαμάντι αξίας $250.000 - Στην αρχή το πέρασε για καραμέλα

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο βαμβακιού στα Τρίκαλα - Καίγονται έξι αποθήκες

07:30ΕΛΛΑΔΑ

«Χρειάστηκαν 11 χρόνια για να μάθω τι έχω»: Ασθενείς με σπάνιο νόσημα μιλούν στο Newsbomb για την καθημερινή τους Οδύσσεια - Μέχρι 15 χρόνια καθυστερεί η διάγνωση, μπορεί να χρειαστεί εξέταση από 7 γιατρούς

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ξυπνάτε με πόνο στο σαγόνι; Τα δόντια σας μπορεί να δώσουν ενδείξεις

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Σχέδιο B του συγκυβερνήτη της FlyDubai: Συντριβή του αεροσκάφους σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

07:20ΜΑΝΤΕΙΟ

Η θλίψη της μισοάδειας Βουλής σε προεκλογικό αγιασμό, τα τρία συστατικά του Ανδρουλάκη και ο Σάντσεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:27ΕΘΝΙΚΑ

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο - Ειδικός αναλύει τη σημασία του

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο βαμβακιού στα Τρίκαλα - Καίγονται έξι αποθήκες

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Σχεδόν καλοκαιρινός ο καιρός από σήμερα – Πότε και πού θα επιστρέψουν οι βροχές

05:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η μεγάλη προκήρυξη για τις 3.262 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο (ΥΕ) – Ο πίνακας με τις θέσεις

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο: Ζήτησε να μιλήσει στην Πνύκα

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ταξί - Το έριξαν σε κολώνα - Συνελήφθησαν ένας 16χρονος κι ένας 14χρονος

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Άδωνι για τις απουσίες από τη γιορτή της ΝΔ: Απορώ με συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν

06:56LIFESTYLE

Οι μίνι σειρές κερδίζουν έδαφος στην ελληνική TV

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Όλα τα μέτρα για την επίσκεψη Ρούμπιο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

«Χρειάστηκαν 11 χρόνια για να μάθω τι έχω»: Ασθενείς με σπάνιο νόσημα μιλούν στο Newsbomb για την καθημερινή τους Οδύσσεια - Μέχρι 15 χρόνια καθυστερεί η διάγνωση, μπορεί να χρειαστεί εξέταση από 7 γιατρούς

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον αέρα: Boeing 777 της British Airways έχασε 27.000 πόδια σε λίγα λεπτά, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και επέστρεψε στο Λονδίνο, αφού έκανε για 4 ώρες ζιγκ ζαγκ στον αέρα

13:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το διάστημα 5–19 Οκτωβρίου - Τι δείχνει το ECMWF

22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γιαγιά συνελήφθη μετά από επίθεση σε δασκάλα νηπιαγωγείου– Αναζητείται η μητέρα του παιδιού

16:16LIFESTYLE

«Αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς»: Γιατί η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα έκανε διαφορετικό μνημόσυνο

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικανή TikToker ξεκλήρισε την οικογένειά της: Σκότωσε τον σύζυγό της και τα 3 παιδιά της - Το ανατριχιαστικό τελευταίο μήνυμα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκης: Γιατί η γιατρός του χορήγησε μέθη – Τι αναζήτησε για προποφόλη και μιδαζολάμη

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Χοχλιοί στην Κρήτη: Η απαγόρευση που ισχύει και πολλοί αγνοούν

21:17LIFESTYLE

ΕΡΤ: Παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου – Οι λόγοι της απόφασης και η επόμενη ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ