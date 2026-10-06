Η ΕΛΑΣ ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του Μαζωνάκη παρουσία του δικηγόρου του

Snapshot Το χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα θα ανοιχτεί εντός της ημέρας από τις Αρχές.

Στόχος είναι να αποκαλυφθούν ευρήματα που μπορεί να φωτίσουν την υπόθεση του θανάτου του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Στη διαδικασία θα παρίσταται ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Μαζωνάκη, Μπάμπης Λυκούδης.

Πιθανή είναι η παρουσία και των αδελφών του κατά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.

Το χρηματοκιβώτιο φυλάσσεται στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Snapshot powered by AI

Το χρηματοκιβώτιο το οποίο εντοπίστηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα και κατασχέθηκε από τις Αρχές, αναμένεται να ανοίξει εντός της ημέρας και να αποκαλύψει τυχόν ευρήματα τα οποία ενδεχομένως να φωτίσουν κι άλλες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Παρών στην διαδικασία, θα είναι ο δικηγόρος και προσωπικός του φίλος, Μπάμπης Λυκούδης, ενώ είναι πιθανό να παρευρεθούν στη διαδικασία η και οι αδελφές του.

Το χρηματοκιβώτιο φυλάσσεται στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και θα ανοιχθεί παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Νέα έρευνα στη Βούλα με κατασχέσεις συσκευών

Εξάλλου, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (2/10), αστυνομικοί πραγματοποίησαν νέα έρευνα στην κατοικία του τραγουδιστή στη Βούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε κληθεί ώστε να παρίσταται κατά τη συλλογή των στοιχείων.

Κατά την αποχώρησή τους από το οίκημα, οι αστυνομικές Αρχές παρέλαβαν νέα ψηφιακά πειστήρια, μεταξύ των οποίων τρία κινητά τηλέφωνα, δύο φορητούς υπολογιστές (laptop) και ένα tablet.

Διαβάστε επίσης