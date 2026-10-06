Θάνατος Μαζωνάκης: Γιατί η γιατρός του χορήγησε μέθη – Τι αναζήτησε για προποφόλη και μιδαζολάμη

Snapshot Η γιατρός αναζήτησε πληροφορίες για τις ουσίες προποφόλη και μιδαζολάμη σε τεχνητή νοημοσύνη πριν τις χορηγήσει στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η μέθη χορηγήθηκε επειδή ο Μαζωνάκης δήλωσε ότι ήταν άυπνος και ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η γιατρός ανέφερε ότι ο τραγουδιστής λάμβανε διουρητικά, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πτώση αρτηριακής πίεσης.

Οι Αρχές εστιάζουν σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο όπου, μετά από πτώση αρτηριακής πίεσης και πιθανή ρήξη φλέβας, σταμάτησε να λειτουργεί το κινητό τηλέφωνο της γιατρού.

Η δικογραφία περιλαμβάνει τοξικολογικές και εγκληματολογικές εξετάσεις για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών θανάτου του Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη έρχονται στο φως, με το ενδιαφέρον των Αρχών να επικεντρώνεται στις ουσίες που φέρεται να του χορηγήθηκαν και στις αναζητήσεις που έκανε η κατηγορούμενη γιατρός, Ιωάννα Γάκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών σχετικά με την αναζήτηση δύο κατασταλτικών ουσιών, της προποφόλης και της μιδαζολάμης.

Οι δύο ουσίες ήταν οι πρώτες λέξεις που πληκτρολόγησε η κατηγορούμενη γιατρός σε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, αναζητώντας στη συνέχεια πληροφορίες για τις παρενέργειές τους και το κατά πόσο μπορούν να προκαλέσουν πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Οι Αρχές θεωρούν ότι χορηγήθηκαν και οι δύο ουσίες στον τραγουδιστή. Η συγκεκριμένη αναζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

Γιατί χορηγήθηκε η μέθη

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η εξήγηση που φέρεται να έδωσε η γιατρός για τον λόγο που προχώρησε στη χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σε ερώτηση του ανακριτή για τον λόγο της συγκεκριμένης επιλογής, η κατηγορούμενη φέρεται να απάντησε ότι ο τραγουδιστής τής είχε αναφέρει πως ήταν άυπνος και επιθυμούσε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

«Μου είπε ότι ήταν άυπνος και πως ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας», φέρεται να ανέφερε η γιατρός. Κατά την ίδια, ο Μαζωνάκης ήταν «ανήσυχος», όπως είχε υποστηρίξει και κατά την κατάθεσή της στην Αστυνομία.

Παράλληλα, η γιατρός φέρεται να αναφέρθηκε στην πτώση της αρτηριακής πίεσης, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής τής είχε πει πως λάμβανε διουρητικά.

«Μου ανέφερε ότι έπαιρνε διουρητικά, τα οποία δημιουργούν συχνοουρία και ρίχνουν την πίεση», φέρεται να είπε στην απολογία της.

Η κρίσιμη αναζήτηση για την αρτηριακή πίεση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει το γεγονός ότι η γιατρός αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις της προποφόλης και της μιδαζολάμης στην αρτηριακή πίεση.

Ο ανακριτής, έχοντας στη διάθεσή του τις εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, φέρεται να έθεσε συγκεκριμένο ερώτημα στη γιατρό για τη λειτουργία του μηχανήματος και το κατά πόσο αυτό επηρεάζεται από την πτώση της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς.

Η απάντηση που φέρεται να έδωσε ήταν ότι το μηχάνημα είναι «υπερευαίσθητο» και ότι ενδεχομένως κινήθηκε γρηγορότερα από τον συναγερμό.

«Ίσως κινήθηκα πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό, ίσως και να μην χτύπησε ο συναγερμός. Εγώ, όμως, είδα την κίνηση του χεριού και πήγα αμέσως προς τα εκεί», φέρεται να υποστήριξε.

Η ίδια συνέδεσε την απουσία συναγερμού στις 15:22 με το περιστατικό κατά το οποίο, σύμφωνα με την κατάθεσή της, έσπασε η φλέβα.

Το χρονικό σημείο που εξετάζουν οι Αρχές

Για τους αστυνομικούς το συγκεκριμένο χρονικό σημείο αποτελεί κομβικό σημείο στην αλληλουχία των γεγονότων που εξετάζονται για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Οι Αρχές φέρεται να τοποθετούν από εκείνο το σημείο την έναρξη μιας κρίσιμης χρονικής ακολουθίας, ενώ περίπου δέκα λεπτά αργότερα καταγράφεται και το χρονικό σημείο κατά το οποίο σταματά να «πιάνει» το κινητό τηλέφωνο της γιατρού.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τις τοξικολογικές και εγκληματολογικές εξετάσεις και τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, εξετάζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη κατά τα τελευταία λεπτά πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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