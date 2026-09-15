Γιώργος Μαζωνάκης: Οι δραματικές 2,5 ώρες στο ιατρείο - Τι δείχνει η φωτογραφία που έβγαλε η 56χρονη

Snapshot Οι Αρχές αναλύουν λεπτομερώς τις 2,5 ώρες παραμονής του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου, εξετάζοντας τις ενδείξεις του μηχανήματος, τη χορήγηση αδρεναλίνης και τις κινήσεις πριν και μετά την κατάρρευση.

Στις 14:25 και 14:26 καταγράφηκαν συναγερμοί για υπέρβαση φλεβικής πίεσης, ενώ η διαδικασία πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 14:37 με τον γιατρό να καλείται τηλεφωνικά στις 14:43.

Η 56χρονη γιατρός τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο του τραγουδιστή στις 14:45, τα οποία φέρεται να διέγραψε αργότερα το ίδιο βράδυ μαζί με αρχεία και να καθάρισε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το μηχάνημα συνέχισε να λειτουργεί και να εκπέμπει συναγερμούς μετά την κατάρρευση, με το ΕΚΑΒ να κληθεί περίπου μία ώρα αργότερα στις 16:21, παραλαμβάνοντας τον Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο αν η πλασμαφαίρεση ήταν κανονική, στη χρονική καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ, στην ποσότητα αδρεναλίνης που χορηγήθηκε και στη σύνδεση της ιατρικής πράξης με τον θάνατο του τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται καρέ-καρέ η παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, από την άφιξή του στις 13:55 έως την κλήση στο ΕΚΑΒ. Οι συναγερμοί του μηχανήματος, οι ενέργειες της γιατρού, η χορήγηση αδρεναλίνης και οι μεταγενέστερες κινήσεις εξετάζονται ως κρίσιμα κομμάτια της έρευνας.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του ιατρείου στο Κολωνάκι, από τη στιγμή που ο τραγουδιστής πέρασε την είσοδο μέχρι τη στιγμή που διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Live News, η άφιξή του στο ιατρείο τοποθετείται στις 13:55, όταν κάμερα ασφαλείας καταγράφει το ταξί με το οποίο μετακινήθηκε να φτάνει στην οδό Καρνεάδου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο 58χρονος γιατρός βρισκόταν σε εστιατόριο δύο τετράγωνα μακριά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανεβαίνει στο ιατρείο, χαιρετά τις υπαλλήλους και, λίγα λεπτά αργότερα, στις 14:14, φέρεται να βρίσκεται ήδη ξαπλωμένος στην ειδική καρέκλα, με το μηχάνημα να τίθεται σε λειτουργία.

Τα alarm που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα πρώτα λεπτά κυλούν χωρίς εμφανές πρόβλημα. Στις 14:25, όμως, το μηχάνημα εκπέμπει τον πρώτο συναγερμό. Ένα λεπτό αργότερα, στις 14:26, ακολουθεί νέος συναγερμός.

Η ένδειξη που φέρεται να κατέγραψε το σύστημα ήταν ότι «η φλεβική πίεση υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο όριο».

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η γιατρός φέρεται να επέλεγε την εντολή «παράλειψη», ενώ μέχρι τις 14:28 οι καταγραφές φέρεται να δείχνουν σταδιακή άνοδο της πίεσης.

Η ώρα 14:37 θεωρείται κρίσιμη, καθώς τότε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ξεκινά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Το τηλεφώνημα στον 58χρονο γιατρό

Την ίδια ώρα, ο 58χρονος γιατρός εξακολουθεί να βρίσκεται στο εστιατόριο. Στις 14:43 φαίνεται να δέχεται τηλεφώνημα και αμέσως αποχωρεί με γρήγορο βηματισμό προς το ιατρείο.

Το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος και ο λόγος για τον οποίο κλήθηκε αποτελούν ένα ακόμη σημείο της έρευνας.

Οι Αρχές εξετάζουν αν εκείνη τη στιγμή είχε ήδη παρουσιαστεί επιπλοκή, αν ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινωνούσε κανονικά ή αν η κατάστασή του είχε αρχίσει να επιδεινώνεται.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε όσα φέρεται να συνέβησαν στις 14:45. Σύμφωνα με το Live News, η 56χρονη γιατρός φέρεται να τράβηξε με το κινητό της δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο του τραγουδιστή ενώ εκείνος βρισκόταν ξαπλωμένος στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης.

Στο υλικό φέρεται να εμφανίζεται συνδεδεμένος με το μηχάνημα και από τα δύο χέρια, με τα μάτια κλειστά και το κεφάλι στραμένο προς τα δεξιά.

Οι Αρχές αναμένεται να ερευνήσουν αν το συγκεκριμένο υλικό εστάλη σε κάποιο πρόσωπο, αν χρησιμοποιήθηκε για να ζητηθούν οδηγίες ή αν υπήρξε άλλη επικοινωνία που μπορεί να φωτίσει όσα συνέβαιναν εκείνη την ώρα.

Η ανάλυση του κινητού τηλεφώνου θεωρείται κομβικής σημασίας.

Η στιγμή της κατάρρευσης

Περίπου 39 λεπτά αργότερα, στις 15:22, καταγράφεται η πρώτη μεγάλη παύση στη λειτουργία του μηχανήματος.

Είναι το σημείο που οι ειδικοί καλούνται τώρα να συνδέσουν –ή να αποσυνδέσουν– χρονικά από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το μηχάνημα σταμάτησε αυτόματα ή αν διακόπηκε χειροκίνητα. Στο ιατρείο φέρεται να επικρατεί πανικός.

Οι δύο γιατροί επιχειρούν να επαναφέρουν τον Μαζωνάκη, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ και χορηγώντας αδρεναλίνη.

Σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιαστεί, διερευνάται και η ποσότητα αδρεναλίνης που χορηγήθηκε, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ήταν σημαντικά μικρότερη από την προβλεπόμενη.

Το συγκεκριμένο στοιχείο, ωστόσο, αναμένεται να αξιολογηθεί από ιατροδικαστές και ειδικούς, καθώς μόνο η επιστημονική έρευνα μπορεί να κρίνει αν και σε ποιο βαθμό επηρέασε την έκβαση.

Το μηχάνημα συνέχιζε να λειτουργεί

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα είναι η καταγραφή λειτουργίας του μηχανήματος ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην ήταν πλέον συνδεδεμένος.

Στις 15:23 καταγράφεται νέος συναγερμός, ενώ στις 15:45 ακολουθούν δύο ακόμη.

Αμέσως μετά, στις 15:46, εμφανίζεται νέα έναρξη ανταλλαγής αίματος και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα νέα παύση.

Οι Αρχές αναζητούν εξηγήσεις για το τι ακριβώς σήμαιναν οι συγκεκριμένες καταγραφές και αν αντανακλούσαν πραγματική λειτουργία πάνω στον ασθενή ή χειρισμούς του μηχανήματος μετά την αποσύνδεσή του.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ μία ώρα αργότερα

Το ΕΚΑΒ καλείται στις 16:21. Το ασθενοφόρο φτάνει περίπου τέσσερα λεπτά αργότερα και παραλαμβάνει τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του.

Στις 16:28 το μηχάνημα φέρεται να σταματά οριστικά. Ο τραγουδιστής μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου οι γιατροί επιχειρούν να τον επαναφέρουν.

Στις 17:40 ανακοινώνεται ο θάνατός του.

Τι φέρεται να διαγράφηκε μετά τον θάνατο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κινήσεις που φέρεται να έκανε η 56χρονη γιατρός αργότερα το ίδιο βράδυ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις 19:09 φέρεται να επιχειρεί να διαγράψει από το κινητό ή τα αρχεία της τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που είχε τραβήξει, στοιχεία από τον ιατρικό φάκελο του τραγουδιστή και το προγραμματισμένο ραντεβού.

Παράλληλα, φέρεται να καθαρίζει σχολαστικά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το αν οι ενέργειες αυτές συνιστούσαν προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων αποτελεί αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας και δεν έχει κριθεί.

Το βασικό ερώτημα παραμένει ένα: τι ακριβώς συνέβη μέσα σε εκείνες τις δυόμισι ώρες;

Οι Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν αν η πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει κανονικά, ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή πριν από τη διαδικασία, τι σήμαιναν οι επαναλαμβανόμενοι συναγερμοί του μηχανήματος, γιατί μεσολάβησε τόσο μεγάλο διάστημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ και αν οι ιατρικοί χειρισμοί που έγιναν ήταν οι ενδεδειγμένοι.

Παράλληλα, αναζητείται απάντηση στο εάν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και την ανακοπή που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μέσα από την ιατροδικαστική έκθεση, τα δεδομένα του μηχανήματος, την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων, τις καταθέσεις και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Μέχρι τότε, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν υπό διερεύνηση και οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν λεπτό προς λεπτό τα τελευταία 150 λεπτά της ζωής του τραγουδιστή.

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