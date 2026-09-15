Γιώργος Μαζωνάκης: Το τρυφερό ποίημα του Ορφέα Περίδη - «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»

Snapshot Ο Ορφέας Περίδης αφιερώνει συμβολικό ποίημα στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω ανάρτησης στα Social media.

Το ποίημα περιλαμβάνει έντονες εικόνες και αναφορές σε ουράνιο τόξο, νερό, αίμα, ανθρώπους και «μαύρη πέτρα».

Η Νίκαια αναδεικνύεται ως σημαντική τοποθεσία που συνδέεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο τίτλος του ποιήματος είναι «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω». Snapshot powered by AI

Με ένα ιδιαίτερο και συμβολικό ποίημα επέλεξε ο Ορφέας Περίδης να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο γνωτσός τραγουδοποιός αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη το ποίημα με τίτλο «Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω».

Στην ανάρτηση, ο Ορφέας Περίδης κάνει αναφορές στη Νίκαια, στις δύσκολες ανθρώπινες εμπειρίες και στην ανάγκη απομάκρυνσης από όσα βαραίνουν το παρελθόν. Η επαναλαμβανόμενη φράση «μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω» και ο βασικός στίχος «στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω» αποτελούν σαφή αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και στο τραγούδι του αδικοχαμένου τραγουδιστή που έχει ταυτιστεί μαζί του.

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