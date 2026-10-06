Ο «Νόμος του Γιάντε»: Η περιοχή όπου οι άνθρωποι αποφεύγουν να φορούν χρυσά

ε πολλά μέρη του κόσμου - αν όχι σε όλα - ο χρυσός συνδέεται στενά με τον πλούτο και την κοινωνική θέση. Στην Ινδία, για παράδειγμα, τα χρυσά κοσμήματα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε φεστιβάλ και γάμους, αποτελώντας τρόπο επίδειξης της οικονομικής επιφάνειας.

Ωστόσο, στη Σκανδιναβία τέτοιου είδους εκδηλώσεις πλούτου δεν έχουν τέτοια πέραση. Η Σουηδία, μάλιστα, φημίζεται για την πολιτισμική της προτίμηση στην μετριοπάθεια, την κοινωνική ισότητα και την αποφυγή κάθε φανερής επίδειξης status.

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