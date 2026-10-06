Achaia Pass 2026-2027: Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 680.000 ευρώ για τη στήριξη του τουρισμού

Snapshot Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 680.000 ευρώ για τη δράση «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη Στήριξη του Τουρισμού Achaia Pass 2026-2027» στην Αχαΐα.

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής που επλήγη από τις πυρκαγιές του 2025.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ΕΠΑ 2026 2030.

Το πρόγραμμα αποτελεί βασικό μέσο για την πρόληψη, αποκατάσταση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών έναντι φυσικών καταστροφών.

Η απόφαση έλαβε έγκριση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. Snapshot powered by AI

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και ενεργοποίηση της δράσης «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη Στήριξη του Τουρισμού - Achaia Pass 2026-2027», με πόρους του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ΕΠΑ 2026-2030.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 680.000 ευρώ, τα οποία διατίθενται με στόχο τη στήριξη της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η οποία επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025.

Όπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ΕΠΑ 2026-2030 αποτελεί κεντρικό πυλώνα χρηματοδότησης δράσεων πρόληψης, αποκατάστασης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών, συμβάλλοντας στη ουσιαστική θωράκιση της χώρας απέναντι στους κινδύνους που απορρέουν από φυσικές καταστροφές.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση και ενεργοποίηση της δράσης εγκρίθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπό την προεδρία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου.

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