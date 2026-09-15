«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φωνή του» - Η Άννα Βίσση στην αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Snapshot Χιλιάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων συγγενών και συναδέλφων, συμμετείχαν στην αγρυπνία και την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας.

Η Άννα Βίσση παρευρέθηκε στην αγρυπνία και απέτισε φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέροντας τη φωνή και την καλλιτεχνική του παρουσία με συγκίνηση.

Στη συναυλία της στη Λεμεσό, η Άννα Βίσση μίλησε για την απώλεια και τραγούδησε α καπέλα το «Ανήκω σε μένα» προς τιμήν του Μαζωνάκη, καλώντας το κοινό να σιγοτραγουδήσει μαζί της.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε βαθιά λύπη και συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο και στο ελληνικό κοινό γενικότερα. Snapshot powered by AI

Από το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, όταν ξεκίνησε η αγρυπνία, μέχρι και την κηδεία του τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Συντετριμμένη ήταν η οικογένεια του τραγουδιστή, οι γονείς και οι αδελφές του, που βρέθηκαν από νωρίς στην εκκλησία και στη συνέχεια τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, στο Γ’ Νεκροταφείο της Νίκαιας.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στην αγρυπνία και την κηδεία ήταν και δεκάδες συνάδελφοί του, καλλιτέχνες με τους οποίους είχε συνεργαστεί και άνθρωποι που τον γνώρισαν μέσα από τη μακρά πορεία του στο τραγούδι.

Νίκος Οικονομόπουλος, Πάνος Κιάμος, Νίκος Βουρλιώτης, Νίκος Κουρκούλης, Γιώργος Σαμπάνης, Έλενα Παπαρίζου, Πάολα και Νατάσσα Θεοδωρίδου βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, εμφανώς συγκινημένοι.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη της Άννας Βίσση, η οποία βρέθηκε στην αγρυπνία για να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Η Άννα Βίσση είχε μιλήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενη στη φωνή και την ξεχωριστή καλλιτεχνική του παρουσία, ενώ η παρουσία της στην αγρυπνία ήρθε να προστεθεί στα πολλά αντίο ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο που δεν σταματούν να εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλειά του.

«Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε μήπως και μας ακούσει»

Η Άννα Βίσση, μίλησε για τον αγαπημένο τραγουδιστή και στο φινάλε της εμφάνισής της στη Λεμεσό, το περασμένο Σαββατοκύριακο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του. Μιλώντας μέσα από τη μουσική, η ερμηνεύτρια μοιράστηκε τα συναισθήματά της με το κοινό:

«Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης, ένας φίλος όλων μας, χάθηκε. Ξαφνικά δεν υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση. «Η ξαφνική αυτή είδηση ήταν για όλους ένα σοκ. Μια βαθιά λύπη, μια βαθιά αγανάκτηση. Τόσο άδικα να χαθεί ένας άνθρωπος μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε. Διάλεξα να μιλήσω λίγο στο τέλος, γιατί δεν ήθελα να χαλάσει η χαρά σας, αν και νομίζω, το να τον θυμηθούμε - που θα τον θυμόμαστε πάντα, δηλαδή - μιας και σε όλον τον κόσμο όπου υπάρχει ελληνισμός, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγάπησε και θα αγαπάει για πάντα τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και εμείς στην Κύπρο, ξέρω, ότι τον αγαπήσαμε πολύ και θα τον αγαπάμε για πάντα. Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε μήπως και μας ακούσει. Ποτέ δεν ξέρεις».

https://www.instagram.com/reel/DdKMv7sR6XR/

Αμέσως μετά, η Άννα Βίσση ξεκίνησε να τραγουδά α καπέλα το «Ανήκω σε μένα», μια από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, με το κοινό να τη συνοδεύει συγκινημένο.

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