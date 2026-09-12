Άννα Βίσση για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε μήπως και μας ακούσει»

Η α καπέλα ερμηνεία του «Ανήκω σε 'μενα» από την Άννα Βίσση επί σκηνής στη Λεμεσό.

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Άννα Βίσση για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε μήπως και μας ακούσει»
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε αιφνίδια στις 9 Σεπτεμβρίου λόγω ανακοπής καρδιάς, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Η Άννα Βίσση τίμησε τη μνήμη του με συγκινητική αφιέρωση και α καπέλα τραγούδι του «Ανήκω σε 'μενα» σε εμφάνισή της στη Λεμεσό.
  • Πολλοί συνάδελφοι ακύρωσαν συναυλίες και αφιέρωσαν τραγούδια στον Γιώργο Μαζωνάκη ως ένδειξη σεβασμού.
  • Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια στις 14 Σεπτεμβρίου παρουσία συγγενών, φίλων και θαυμαστών.
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Βαθύτατη θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Συνάδελφοί του σπεύδουν να τον αποχαιρετήσουν με αφιερώσεις και τραγούδια, ενώ ορισμένοι έχουν προχωρήσει ακόμη και στην ακύρωση των προγραμματισμένων συναυλιών τους. Μεταξύ εκείνων που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του ήταν και η Άννα Βίσση, η οποία επέλεξε να μιλήσει για τον αγαπημένο τραγουδιστή στο φινάλε της εμφάνισής της στη Λεμεσό. Μιλώντας μέσα από τη μουσική, η ερμηνεύτρια μοιράστηκε τα συναισθήματά της με το κοινό:

«Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης, ένας φίλος όλων μας, χάθηκε. Ξαφνικά δεν υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση. «Η ξαφνική αυτή είδηση ήταν για όλους ένα σοκ. Μια βαθιά λύπη, μια βαθιά αγανάκτηση. Τόσο άδικα να χαθεί ένας άνθρωπος μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε. Διάλεξα να μιλήσω λίγο στο τέλος, γιατί δεν ήθελα να χαλάσει η χαρά σας, αν και νομίζω, το να τον θυμηθούμε – που θα τον θυμόμαστε πάντα, δηλαδή – μιας και σε όλον τον κόσμο όπου υπάρχει ελληνισμός, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγάπησε και θα αγαπάει για πάντα τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και εμείς στην Κύπρο, ξέρω, ότι τον αγαπήσαμε πολύ και θα τον αγαπάμε για πάντα. Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε μήπως και μας ακούσει. Ποτέ δεν ξέρεις».

Αμέσως μετά, η Άννα Βίσση ξεκίνησε να τραγουδά α καπέλα το «Ανήκω σε μένα», μια από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, με το κοινό να τη συνοδεύει συγκινημένο.

https://www.instagram.com/reel/DdKMv7sR6XR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθούν στη Νίκαια στις 14 Σεπτεμβρίου, όπου συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές θα του δώσουν το τελευταίο «αντίο».

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