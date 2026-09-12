Θάνατος Μαζωνάκη: Τι «έκαψε» το ζευγάρι των γιατρών - Οι τέσσερις αντιφάσεις

Snapshot Υπάρχουν τέσσερις βασικές αντιφάσεις στις καταθέσεις του ζευγαριού των γιατρών σχετικά με την ώρα άφιξης, τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος, τις ιατρικές ειδικότητες και τη χρήση απινιδωτή.

Η πραγματική ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο ήταν 13:55, αντί για 16:00 όπως ισχυρίστηκε η γιατρός.

Το μηχάνημα θεραπείας λειτουργούσε για 42 λεπτά, ενώ η γιατρός ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ξεκινήσει όταν ο Μαζωνάκης ήταν παρών.

Ο απινιδωτής υπήρχε στο ιατρείο, αλλά σύμφωνα με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν λειτουργούσε, σε αντίθεση με την δήλωση της γιατρού για απινίδωση.

Μετά το συμβάν, ο χώρος του ιατρείου καθαρίστηκε και οι γιατροί δεν συνόδευσαν τον ασθενή στο νοσοκομείο, παραμένοντας στο σπίτι τους για τρεις ώρες. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και οι πληροφορίες για το ζευγάρι των γιατρών της υποτιθέμενης κλινικής Stem Cell, όπου απεβίωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.



Τέσσερα είναι τα βασικά σημεία που συγκρούονται οι ισχυρισμοί του ζευγαριού των γιατρών από το Κολωνάκι με την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών.

Πρώτη αντίφαση : Η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Η γιατρός έχει καταθέσει ότι έφθασε στις 16:00 σε αντίθεση με τις καταθέσεις των 3 εργαζομένων του ιατρείου. Η πραγματική ώρα άφιξης όπως έχει διαπιστωθεί από την έρευνα των αστυνομικών είναι στις 13.55. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έφτασε με ταξί. Το ταξί έχει καταγραφεί από καμερα ασφάλειας να στρίβει στην οδό Καρνεαδου 13.55.

Δεύτερη αντίφαση : Χρόνος λειτουργίας μηχανήματος. Η γιατρός κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο χώρο θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αφού ακόμα δεν είχε γίνει εκκίνηση του μηχανήματος. Ωστόσο η γραμματέας του ιατρείου δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά. Κατά την αυτοψία μάλιστα διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα λειτουργούσε 42 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή ενώ η θεραπεία είχε ξεκινήσει.

Τρίτη αντίφαση : Η "γυναικολογος" και ο... διδάκτωρ γιατρός. Ο γιατρός αν και ήταν παθολόγος και του είχε δοθεί άδεια για αυτήν την ειδικότητα εκείνος συστηνόταν ως ειδικός παθολόγος με μεταπτυχιακά και διδακτωρικο. Από την άλλη η σύζυγος του εμφανιζόταν ως γυναικολόγος όμως η άδεια της είναι ιατρού χωρίς ειδικότητα.

Τετάρτη αντίφαση : Ο απινιδωτης. Όσο αφορά τη χρήση απινιδωτή η γιατρός δήλωσε ότι ο σύζυγος της έκανε απινίδωση στον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς να ανταποκριθεί ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δήλωσε ότι στο Ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή το οποίο όμως δεν λειτουργούσε.

Εκτός όμως από τις αντιφάσεις υπάρχουν και δύο στοιχεία που δείχνουν ότι κάτι θέλησαν να κρύψουν και ότι δεν λειτούργησαν ως όφειλαν:

-Ο χώρος του ιδιωτικού ιατρείου αμέσως μετά το συμβάν καθαρίστηκε από τους υπαλλήλους του ιατρείου.

-Οι κατηγορούμενοι δεν συνόδευσαν τον Γ. Μαζωνακη στο νοσοκομείο, ώστε να συνδράμουν με πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, τους ιατρούς του νοσοκομείου.Εν αντίθεση 3 ώρες μετά το συμβάν η ασφάλεια τους εντόπισε στο σπίτι τους. Τους πέθανε ενας άνθρωπος στα χέρια και εκείνοι ενήργησαν σα να μη συνέβη τιποτα.

Τι άδεια είχε και πως συστηνόταν

Η άδεια του γιατρού λέει παθολόγος. Η κάρτα του όμως λέει ειδικός παθολόγος με μεταπτυχιακά και διδακτορικό.

Πάντως έξω από το ιατρείο ούτε ταμπέλα. Όλα γινόταν κάτω από μυστικότητα και οι πελάτες πήγαιναν όλοι συστημενοι.

Επίσης η κάμερα έξω από το ιατρείο δεν έγραφε. Ακριβώς γιατί οι πελάτες του, με τους περισσότερους να ανήκουν στην υψηλή κοινωνία και στους VIP.

Ήθελαν να περνούν απαρατήρητοι.

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