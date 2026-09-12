Θάνατος Μαζωνάκη: Τι «έκαψε» το ζευγάρι των γιατρών - Οι τέσσερις αντιφάσεις

Εκτός όμως από τις αντιφάσεις υπάρχουν και δύο στοιχεία που δείχνουν ότι κάτι θέλησαν να κρύψουν και ότι δεν λειτούργησαν ως όφειλαν.

Κατερίνα Ρίστα

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι «έκαψε» το ζευγάρι των γιατρών - Οι τέσσερις αντιφάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Υπάρχουν τέσσερις βασικές αντιφάσεις στις καταθέσεις του ζευγαριού των γιατρών σχετικά με την ώρα άφιξης, τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος, τις ιατρικές ειδικότητες και τη χρήση απινιδωτή.
  • Η πραγματική ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο ήταν 13:55, αντί για 16:00 όπως ισχυρίστηκε η γιατρός.
  • Το μηχάνημα θεραπείας λειτουργούσε για 42 λεπτά, ενώ η γιατρός ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ξεκινήσει όταν ο Μαζωνάκης ήταν παρών.
  • Ο απινιδωτής υπήρχε στο ιατρείο, αλλά σύμφωνα με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν λειτουργούσε, σε αντίθεση με την δήλωση της γιατρού για απινίδωση.
  • Μετά το συμβάν, ο χώρος του ιατρείου καθαρίστηκε και οι γιατροί δεν συνόδευσαν τον ασθενή στο νοσοκομείο, παραμένοντας στο σπίτι τους για τρεις ώρες.
Snapshot powered by AI

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και οι πληροφορίες για το ζευγάρι των γιατρών της υποτιθέμενης κλινικής Stem Cell, όπου απεβίωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τέσσερα είναι τα βασικά σημεία που συγκρούονται οι ισχυρισμοί του ζευγαριού των γιατρών από το Κολωνάκι με την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών.

Πρώτη αντίφαση : Η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Η γιατρός έχει καταθέσει ότι έφθασε στις 16:00 σε αντίθεση με τις καταθέσεις των 3 εργαζομένων του ιατρείου. Η πραγματική ώρα άφιξης όπως έχει διαπιστωθεί από την έρευνα των αστυνομικών είναι στις 13.55. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έφτασε με ταξί. Το ταξί έχει καταγραφεί από καμερα ασφάλειας να στρίβει στην οδό Καρνεαδου 13.55.

Δεύτερη αντίφαση : Χρόνος λειτουργίας μηχανήματος. Η γιατρός κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο χώρο θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αφού ακόμα δεν είχε γίνει εκκίνηση του μηχανήματος. Ωστόσο η γραμματέας του ιατρείου δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά. Κατά την αυτοψία μάλιστα διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα λειτουργούσε 42 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή ενώ η θεραπεία είχε ξεκινήσει.

Τρίτη αντίφαση : Η "γυναικολογος" και ο... διδάκτωρ γιατρός. Ο γιατρός αν και ήταν παθολόγος και του είχε δοθεί άδεια για αυτήν την ειδικότητα εκείνος συστηνόταν ως ειδικός παθολόγος με μεταπτυχιακά και διδακτωρικο. Από την άλλη η σύζυγος του εμφανιζόταν ως γυναικολόγος όμως η άδεια της είναι ιατρού χωρίς ειδικότητα.

79801697517231730921307457564795565520932362n.jpg

Τετάρτη αντίφαση : Ο απινιδωτης. Όσο αφορά τη χρήση απινιδωτή η γιατρός δήλωσε ότι ο σύζυγος της έκανε απινίδωση στον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς να ανταποκριθεί ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δήλωσε ότι στο Ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή το οποίο όμως δεν λειτουργούσε.

Εκτός όμως από τις αντιφάσεις υπάρχουν και δύο στοιχεία που δείχνουν ότι κάτι θέλησαν να κρύψουν και ότι δεν λειτούργησαν ως όφειλαν:

  • -Ο χώρος του ιδιωτικού ιατρείου αμέσως μετά το συμβάν καθαρίστηκε από τους υπαλλήλους του ιατρείου.
  • -Οι κατηγορούμενοι δεν συνόδευσαν τον Γ. Μαζωνακη στο νοσοκομείο, ώστε να συνδράμουν με πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, τους ιατρούς του νοσοκομείου.Εν αντίθεση 3 ώρες μετά το συμβάν η ασφάλεια τους εντόπισε στο σπίτι τους. Τους πέθανε ενας άνθρωπος στα χέρια και εκείνοι ενήργησαν σα να μη συνέβη τιποτα.

Τι άδεια είχε και πως συστηνόταν

Η άδεια του γιατρού λέει παθολόγος. Η κάρτα του όμως λέει ειδικός παθολόγος με μεταπτυχιακά και διδακτορικό.

79777215214417486844785887050229319345609001n.jpg

Πάντως έξω από το ιατρείο ούτε ταμπέλα. Όλα γινόταν κάτω από μυστικότητα και οι πελάτες πήγαιναν όλοι συστημενοι.

79972399617277518455458955219478663791832349n.jpg

Επίσης η κάμερα έξω από το ιατρείο δεν έγραφε. Ακριβώς γιατί οι πελάτες του, με τους περισσότερους να ανήκουν στην υψηλή κοινωνία και στους VIP.

79976733817043991939905414127514998336955255n.jpg

Ήθελαν να περνούν απαρατήρητοι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:05ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα Volvo XC40, EX40 και EC40 ανανεώνονται

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Lady Gaga: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά – Η νέα ζωή με τον Michael Polansky

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι «έκαψε» το ζευγάρι των γιατρών - Οι τέσσερις αντιφάσεις

07:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη ΔΕΘ

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες - «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν «σκληρό» κρατούμενο

07:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντεμπούτο Αλγκουαθίλ στο Ολυμπιακός – ΟΦΗ

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνι: Tη Δευτέρα οι ανακοινώσεις

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: «Εκτοξεύεται» η τιμή του με 107 δολάρια το βαρέλι - Προ των πυλών νέα μέτρα στήριξης

06:55LIFESTYLE

Οι μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής TV πρωταγωνιστούν και φέτος

06:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ηχηρή παρέμβαση του Αγίου Όρους για την Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Τι απαντάει για το περιουσιακό

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος

06:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος στο Μαξίμου με το επίδομα ανεργίας - Όλο το παρασκήνιο: Η δήλωση Μαρινάκη και η παρέμβαση Κεραμέως

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Ο Θεοδωρόπουλος είπε στους διασώστες του ΕΚΑΒ πως χορηγήθηκε 1ml αδρεναλίνης στον Μαζωνάκη, η Γάκα κατέθεσε πως χορηγήθηκαν 5ml – Η δικογραφία

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου

05:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναβολή των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ρώμη ως τον Οκτώβριο

04:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνάντηση με το Χέγκσεθ θα έχει ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας

04:13ΚΟΣΜΟΣ

Boeing 737 χτυπά το φτερό του στον διάδρομο προσγείωσης - Επιβάτης τραβούσε βίντεο

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτυπήματα με drones έκλεισαν τον πετρελαιαγωγό «Ανατολής-Δύσης» - Σε ασφυξία οι εξαγωγές αργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος

22:42LIFESTYLE

Χωρίς Ροναλντίνιο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος στο Μαξίμου με το επίδομα ανεργίας - Όλο το παρασκήνιο: Η δήλωση Μαρινάκη και η παρέμβαση Κεραμέως

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Ο Θεοδωρόπουλος είπε στους διασώστες του ΕΚΑΒ πως χορηγήθηκε 1ml αδρεναλίνης στον Μαζωνάκη, η Γάκα κατέθεσε πως χορηγήθηκαν 5ml – Η δικογραφία

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες - «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν «σκληρό» κρατούμενο

06:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ηχηρή παρέμβαση του Αγίου Όρους για την Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Τι απαντάει για το περιουσιακό

03:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

02:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι κατέλαβαν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ - Σε ασφυκτικό κλοιό η Σαουδική Αραβία και ράλι στο πετρέλαιο

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ο πρώην πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ιδρύει εταιρεία παραγωγής

19:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Όλγα Φαρμάκη - Πέθανε ο αδελφός της σε ηλικία 32 ετών

06:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens και πώς συνδέεται με τον κατηγορούμενο γιατρό

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

04:13ΚΟΣΜΟΣ

Boeing 737 χτυπά το φτερό του στον διάδρομο προσγείωσης - Επιβάτης τραβούσε βίντεο

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνι: Tη Δευτέρα οι ανακοινώσεις

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 6 ψέματα που ενοχοποιούν τους γιατρούς Γάκα – Θεοδωρόπουλο – Τι αναφέρει η δικογραφία

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου ανάμεσα στα ευρήματα στο χώρο όπου έσβησε ο Μαζωνάκης – Τι αναφέρει η δικογραφία

06:55LIFESTYLE

Οι μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής TV πρωταγωνιστούν και φέτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ