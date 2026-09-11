Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens και πώς συνδέεται με τον γιατρό

Η συγκεκριμένη εταιρεία που εισήγαγε στην Ελλάδα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens και πώς συνδέεται με τον γιατρό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εταιρεία Miracell Athens εισήγαγε στην Ελλάδα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκαν στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
  • Η Miracell Athens ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2025 και ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου.
  • Η εταιρεία εμπορεύεται τη συσκευή Smart M-Cell, η οποία έχει έγκριση από τον αμερικανικό FDA και είναι καταχωρημένη στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων της Ελλάδας.
  • Η μητρική εταιρεία Miracell Co., Ltd εδρεύει στη Νότια Κορέα από το 2009 και διαθέτει παραρτήματα σε ΗΠΑ και Ινδονησία, με πάνω από 30 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε ιατρικές συσκευές.
  • Η Miracell Athens παρέχει εκπαίδευση σε επαγγελματίες υγείας και προωθεί συνδρομητικό πρόγραμμα για κλινικές βλαστοκυττάρων μέσω του «Miracell Membership».
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Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρίσκονταν στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν έρθει στην Ελλάδα μέσω της εταιρείας Miracell Athens.

Η συγκεκριμένη εταιρεία βρίσκεται επίσης στο Κολωνάκι επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 ως μονοπρόσωπη ΙΚΕ στο όνομα συγγενικού προσώπου του κατηγορούμενου γιατρού, Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ηλεκτρονική σελίδα της «δραστηριοποιείται στην προμήθεια και υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αναλώσιμων για επαγγελματίες υγείας». Επίσης αναλαμβάνει την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στα συγκεκριμένα μηχανήματα. Η εταιρεία εμπορεύεται, μεταξύ άλλων, τη συσκευή Smart M-Cell με την οποία έγινε πλασμαφαίρεση επί 42 λεπτά στον Γιώργο Μαζωνάκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία από το λογισμικό του μηχανήματος.

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Η Miracell Athens ισχυρίζεται στην ιστοσελίδα της ότι η συσκευή Smart M-Cell πήρε την έγκριση του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και παρουσιάζει δύο σχετικές άδειες (clearance). Επίσης ανακοίνωσε από τις 25 Φεβρουαρίου 2026, όλα τα προϊόντα της MIRACELL είναι επίσημα καταχωρημένα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων της Ελλάδας.

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Η άδεια που ισχυρίζεται ότι έλαβε από τον FDA η μητρική εταιρεία στην Κορέα, Miracell Co. LtD

Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται και συνεντεύξεις που έδωσε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος για την πλασμαφαίρεση στην Νότια Κορέα και αλλού.

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Το έγγραφο που δείχνει, όπως ισχυρίζεται η Miracell Athens, την εγγραφή των προϊόντων της στον ΕΟΦ.

Η μητρική εταιρεία στην Νότια Κορέα

Από τα έγγραφα της Miracell Athens φαίνεται ότι η βασική εταιρεία των μηχανημάτων είναι η Miracell Co., Ltd η οποία ιδρύθηκε το 2009 στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Διατηρεί δύο παραρτήματα σε ΗΠΑ, την Miracell U.S. Inc. και Ινδονησία την PT Miracell INDONESIA. Η εταιρεία εμπορεύεται τη συσκευή Smart M-Cell και ιατρικό εξοπλισμό, εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας στα προϊόντα της και υποστηρίζει ότι διαθέτει περισσότερα από 30 εγχώρια και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με ιατρικές συσκευές. Δηλώνει ότι ειδικεύεται στην έρευνα στον τομέα των βλαστικών κυττάρων, αναγεννητική ιατρική και βιοϊατρικές τεχνολογίες κατά της γήρανσης.

Μάλιστα στην ιστοσελίδα της προωθεί αυτό που αποκαλεί «Miracell Membership», δηλαδή συνδρομή σε επαγγελματίες υγείας και κλινικές. Όπως διαφημίζει η εταιρεία η συνδρομή μέλους είναι «ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε μια κλινική βλαστοκυττάρων. Ξεκινήστε σήμερα κιόλας. Δημιουργήστε έναν νέο μοχλό ανάπτυξης για το νοσοκομείο σας με το πρόγραμμα Miracell Membership».

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Η ιστοσελίδα της μητρικής εταιρείας Miracell στη Νότια Κορέα

Τα πιστοποιητικά

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος στην ηλεκτρονική σελίδα της Stem Cell Clinic έχει δημοσιοποιήσει και διάφορα πιστοποιητικά για τον ιατρικό εξοπλισμό του. Παρουσιάζει ένα πιστοποιητικό από τη Σλοβακία για την εταιρεία Miracell Inc. στην Κορέα. Βέβαια η Miracell Inc είναι το παράρτημα της κορεάτικης εταιρείας στις ΗΠΑ.

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Το εν λόγω πιστοποιητικό για την Miracell Inc.

Επίσης σε άλλο πιστοποιητικό από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Πιστοποίησης (Institute of Global Certification) δίνεται πάλι στην Miracell Inc για «την ανάπτυξη και κατασκευή του κιτ διαχωρισμού αίματος, κιτ διαχωρισμού μυελού των οστών, δοχείο συλλογής αίματος».

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Το πιστοποιητικό που παρουσιάζεται από το ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου

Μάλιστα παρουσιάζεται και ένα γράμμα του CEO της κεντρικής Miracell στη Νότια Κορέα με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2024 που εξουσιοδοτεί τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να είναι εκπρόσωπος της στον τομέα των βλαστοκυττάρων.

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