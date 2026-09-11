Μαζωνάκης: «Η γραμματέας πήρε το ΕΚΑΒ, δηλώνοντας το όνομά μου», είπε ο Θεοδωρόπουλος - Η δικογραφία

Snapshot Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να δήλωσε στη δικογραφία ότι δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι ήταν ασθενής της συζύγου του.

Ο Θεοδωρόπουλος ισχυρίστηκε ότι η γραμματέας του τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ δηλώνοντας το όνομά του για ανακοπή καρδιάς του τραγουδιστή στο ιατρείο της συζύγου του.

Βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τον Θεοδωρόπουλο σε εστιατόριο στο Κολωνάκι στις 14:43, την ώρα του περιστατικού.

Οι γιατροί του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ» βρήκαν μόνο το κινητό και έναν φλεβοκαθετήρα πάνω στον Γιώργο Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Στη σύζυγό του επιχείρησε να τα ρίξει ο κατηγορούμενος Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως προκύπτει από τη δικογραφία που αποκάλυψε το Newsbomb.

Κατά πληροφορίες, στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος γιατρός δήλωσε πως δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι ο διάσημος τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του Ιωάννας Γάκα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Θεοδωρόπουλος υποστήριξε πως η γραμματέας του τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ με το όνομά του δηλώνοντας ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς στο ιατρείο της συζύγου του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το βιντεοληπτικό υλικό που εντόπισαν οι αξιωματικοί της Ασφάλειας, προέκυψε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος από ώρα 14:43 βρισκόταν σε εστιατόριο, στο Κολωνάκι.

Τα μοναδικά πράγματα που εντοπίστηκαν πάνω στον Γιώργο Μαζωνάκη από τους γιατρούς του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ», ήταν το κινητό του τηλέφωνο και ένας φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι.

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