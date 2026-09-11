Μαζωνάκης: Αποτσίγαρο ανάμεσα στα ευρήματα στο χώρο θεραπείας του ιατρείου - Η δικογραφία

Snapshot Στο χώρο θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου και προσωπικά του αντικείμενα, όπως παπούτσια και μαύρο παντελόνι με χαρτομάντηλο στην τσέπη.

Στην υποτιθέμενη κλινική Stem Cell βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα των κατηγορούμενων γιατρών Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα.

Εντοπίστηκαν επίσης ένας απινιδωτής εντός θήκης, δύο σκληροί δίσκοι και συσκευές αποθήκευσης USB στον χώρο θεραπείας.

Στα γραφεία των κατηγορούμενων γιατρών βρέθηκαν φορητοί υπολογιστές που πιθανόν σχετίζονται με την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στην υποτιθέμενη κλινική Stem Cell ιδιοκτησίας του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου στο χώρο θεραπείας του Μαζωνάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, κατά τη διάρκεια της έρευνας στο δωμάτιο που έλαβε χώρα η θεραπεία του γνωστού τραγουδιστής, εντοπίστηκε ένα αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου, στον καναπέ, όπως επίσης ένα ζευγάρι παπουτσιών του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα μαύρο υφασμάτινο παντελόνι, στην τσέπη του οποίου υπήρχε ένα χαρτομάντηλο.

Η στιγμή που αστυνομικοί τοποθετούν σε αυτοκίνητα σακούλες με πειστήρια από τη Stem Cell Clinic Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Βρέθηκαν επίσης καλύμματα καναπέ, κινητά τηλέφωνα που ανήκουν στους κατηγορούμενους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, ένας απινιδωτής που βρισκόταν εντός της θήκης του και δύο σκληροί δίσκοι, όπως επίσης και συσκευές αποθήκευσης τύπου USB.

Στα γραφεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών εντοπίστηκαν φορητοί υπολογιστές.

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