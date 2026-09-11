Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Έλεγχος της ΑΑΔΕ για τη λειτουργία του ιατρείου Stem Cell στο Κολωνάκι

Κλιμάκια της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν το ιατρείο της οδού Καρνεάδου και ξεκίνησαν ενδελεχή έλεγχο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Έλεγχος της ΑΑΔΕ για τη λειτουργία του ιατρείου Stem Cell στο Κολωνάκι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί έλεγχο στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, εστιάζοντας στη νομιμότητα και τη φορολογική δραστηριότητα της επιχείρησης.
  • Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών, καταθέσεων, συναλλαγών μέσω καρτών και πιθανή επέκταση σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.
  • Εξετάζονται επίσης φορολογικά παραστατικά, δηλωθέντα εισοδήματα, δαπάνες και στοιχεία πελατολογίου για την ακρίβεια και γνησιότητα των οικονομικών στοιχείων.
  • Η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί έμμεσες τεχνικές για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και την ανίχνευση πιθανών αποκλίσεων μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής οικονομικής κατάστασης.
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Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ έχει μπει η λειτουργία του ιατρείου Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή.

Οι έλεγχοι των αρχών επεκτείνονται πλέον και στο φορολογικό και διοικητικό σκέλος της δραστηριότητας του χώρου και στο επίκεντρο βρίσκονται η νομιμότητα της λειτουργίας του ιατρείου, τα παραστατικά και η οικονομική δραστηριότητα, την ώρα που οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κλιμάκια της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν την Πέμπτη το ιατρείο της οδού Καρνεάδου και ξεκίνησαν ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των δύο γιατρών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ελεγκτές εξετάζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης, τις καταθέσεις και τις κινήσεις σε αυτούς, καθώς και τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω καρτών.

Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση διατηρεί εκεί κεφάλαια ή επενδύσεις. Παράλληλα, ελέγχονται οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων ή συγγενικών επιχειρήσεων, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οικονομικές σχέσεις που χρήζουν περαιτέρω φορολογικού ελέγχου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα φορολογικά παραστατικά της επιχείρησης.

Η ΑΑΔΕ εξετάζει την ακρίβεια και τη γνησιότητα τιμολογίων, αποδείξεων και άλλων στοιχείων που έχουν εκδοθεί ή ληφθεί, διασταυρώνοντάς τα με τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι συναλλαγές που καταγράφονται στα αρχεία ανταποκρίνονται στην πραγματική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάζονται επίσης τα δηλωθέντα εισοδήματα, οι δαπάνες και, όπου απαιτείται, στοιχεία του πελατολογίου. Οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να ζητήσουν πρόσθετα δεδομένα και από τρίτους, όπως προμηθευτές ή παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Μέσω αυτών επιχειρείται να εντοπιστούν αποκλίσεις ανάμεσα στα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί και στην πραγματική οικονομική εικόνα μιας επιχείρησης ή ενός φορολογουμένου.

Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να εξεταστεί και η σχέση μεταξύ των δηλωθέντων εσόδων και των τραπεζικών κινήσεων, καθώς και κατά πόσο η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης συμβαδίζει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί.

Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ότι έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις.

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