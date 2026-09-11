ΙΣΑ για θάνατο Μαζωνάκη: Πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο γιατρών

Snapshot Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ξεκίνησε πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος δύο γιατρών που εμπλέκονται στον θάνατο Μαζωνάκη.

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο της ιατρικής πράξης πλασμαφαίρεσης και συντάχθηκε έκθεση ελέγχου, η οποία κοινοποιήθηκε στους γιατρούς.

Οι γιατροί καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους εντός πέντε ημερών, μετά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ θα αποφασίσει για διοικητικές κυρώσεις.

Ο ΙΣΑ αποφάσισε να εισηγηθεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων γιατρών, λόγω ποινικής δίωξης για έκθεση ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα παράσχει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη ποινική διαδικασία ως αντίδραση σε παραβάσεις που βλάπτουν την τιμή και υπόληψη του ιατρικού επαγγέλματος. Snapshot powered by AI

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, προέβη άμεσα σε αυτοψία, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου των φορέων Π.Φ.Υ. του ΙΣΑ, στον χώρο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Συντάχθηκε Έκθεση Ελέγχου, η οποία σήμερα θα κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή, στους εμπλεκόμενους ιατρούς.

Οι ιατροί καλούνται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, να υποβάλουν τις απόψεις τους εντός πέντε ημερών.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και την αξιολόγηση των απαντήσεών τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ θα αποφανθεί για την τυχόν επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Παράλληλα, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα, ομόφωνα αποφάσισε:

(1) να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών,

(2) να κινηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία για τυχόν εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων ιατρών με έρεισμα την ασκηθείσα ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα. και

(3) ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας γιατί πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη των ιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γένει.

Επιπλέον, σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε τα εξής:

«Ο ΙΣΑ συνεχίσει με αποφασιστικότητα τους ελέγχους, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και στις θεσμικές διαδικασίες».

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