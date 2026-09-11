Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η 56χρονη γιατρός ρώτησε το AI πώς θα τον επαναφέρει

Οι Αρχές ανακάλυψαν στο κινητό της 56χρονης φωτογραφία του τραγουδιστή πριν τη θεραπεία, την οποία έσπευσε να διαγράψει αμέσως μετά το περιστατικό

Ανθή Κουρεντζή

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η 56χρονη γιατρός ρώτησε το AI πώς θα τον επαναφέρει
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι δύο γιατροί που φρόντιζαν τον Γιώργο Μαζωνάκη προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη τους μετά την ανακοπή καρδιάς του τραγουδιστή.
  • Κατά την προσπάθεια επανεκκίνησης της ζωής του, οι γιατροί αναζήτησαν βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Στις ηλεκτρονικές συσκευές των γιατρών βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση AI στην προσπάθεια επαναφοράς του Μαζωνάκη.
  • Η 56χρονη γιατρός διαγράφηκε φωτογραφία του τραγουδιστή που είχε τραβηχτεί πριν τη θεραπεία.
  • Οι κατηγορούμενοι γιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και πήραν προθεσμία για απολογία την ερχόμενη Δευτέρα.
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Σύγκλονίζουν νέες αποκαλύψεις για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου, όπου υπέστη ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης (9/9).

Σύμφωνα με αποκάλυψη του Mega, οι δύο γιατροί - που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία - λίγο μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του στον χώρο ενώ την ίδια ώρα αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους να τον επαναφέρουν, όπως ανακάλυψαν οι αρχές, έπειτα από εξονυχιστικό έλεγχο στις ηλεκτρονικές συσκευές των δύο κατηγορουμένων.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν στο κινητό της 56χρονης γιατρού φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη πριν τη θεραπεία, την οποία έσπευσε να διαγράψει, αμέσως μετά το περιστατικό.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν όπου και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο γιατρός χορήγησε 2 ενέσεις αδρεναλίνης στον τραγουδιστή - Τι είπε στο ΕΚΑΒ

Τις κινήσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών αλλά και το χρονικό που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα το μοιραίο απόγευμα της Τετάρτης όταν το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη από το ιατρείο στο Κολωνάκι ερευνούν οι αρχές.

Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήταν αυτός που μίλησε στο τηλεφώνημα στις 16:21 και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ανέφερε ότι έχει ένα περιστατικό πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία αλλά δεν ανέφερε το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο διάλογος:

- ΕΚΑΒ παρακαλώ.

- Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 Κολωνάκι, Θ. Η. ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία. Κάνω ΚΑΡΠΑ.

Ο γιατρός φέρεται να έχει ισχυριστεί στις αρχές ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο όταν το επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήταν έξω για φαγητό.

Δήλωσε ότι επέστρεψε όταν τον κάλεσαν γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά. Φέρεται να υποστήριξε ότι είδε σε άσχημη κατάσταση τον τραγουδιστή και του χορήγησε αδρεναλίνη. Ο γιατρός ρωτήθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο τι φάρμακα έχουν χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το Mega, ο γιατρός υποστήριξε ότι χορήγησε αδρεναλίνη 1 mg αλλά δεν προσδιόρισε την ώρα που την χορήγησε. Στη συνέχεια παρουσία του ΕΚΑΒ χορήγησε και δεύτερη φορά αδρεναλίνη.

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