Θάνατος Μαζωνάκη: «Επικίνδυνη η πλασμαφαίρεση – Δεν είναι αποτοξίνωση ή αντιγήρανση»

Είναι μια βίαιη, εντελώς μη εκλεκτική παρέμβαση και είναι επικίνδυνη, σύμφωνα τον αιματολόγο, Αλέξη Ραμπότα

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Θάνατος Μαζωνάκη: «Επικίνδυνη η πλασμαφαίρεση – Δεν είναι αποτοξίνωση ή αντιγήρανση»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πλασμαφαίρεση είναι μια επικίνδυνη ιατρική πράξη που διενεργείται μόνο από ειδικευμένους γιατρούς σε νοσοκομεία για συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις.
  • Η πλασμαφαίρεση δεν αποτελεί μέθοδο αποτοξίνωσης, αντιγήρανσης ή καθαρισμού από μικροπλαστικά, καθώς δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις οφέλους σε υγιείς ανθρώπους.
  • Η διαδικασία αφαιρεί το πλάσμα από το αίμα και το αντικαθιστά, αλλά παράλληλα αφαιρεί σημαντικούς παράγοντες, γεγονός που την καθιστά επικίνδυνη και επιβαρύνει τον οργανισμό.
  • Υπάρχουν σοβαρές αντενδείξεις και κίνδυνοι από την πλασμαφαίρεση, όπως υπόταση, υπασβεστιαιμία, αιμορραγία, λοίμωξη και ανακοπή, που απαιτούν παρακολούθηση σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο υπό αιματολογική επίβλεψη.
  • Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη συνδέθηκε με μη εγκεκριμένη χρήση της πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο χωρίς κατάλληλη άδεια, ειδικότητα και εξοπλισμό, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης "ολιστικής" και "αντιγηραντικής" ιατρικής.
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Η πλασμαφαίρεση, στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι, είναι επικίνδυνη ιατρική πράξη και γι’ αυτό διενεργείται μόνο από ειδικευμένους γιατρούς σε νοσοκομεία και για συγκεκριμένες παθήσεις προκειμένου να διασωθεί η ζωή του ασθενούς, σύμφωνα με τον γιατρό – αιματολόγο στο Ινστιτούτο για τον Καρκίνο στο Πανεπιστήμιο UCL στο Λονδίνο, Αλέξη Ραμπότα, ο οποίος υπογραμμίζει ότι δεν είναι αποτοξίνωση ή αντιγήρανση.

Ο γιατρός εξήγησε πότε και γιατί χρησιμοποιείται η πλασμαφαίρεση. «Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και επειδή η λέξη «πλασμαφαίρεση» βγήκε αυτή τη βδομάδα στα δελτία με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, θα προσπαθήσω ως αιματολόγος να εξηγήσω τι είναι - και γιατί αυτό που γινόταν σε αυτό το ιατρείο (και φαντάζομαι σε πολλά αλλα) είναι απλά κομπογιαννιτισμός», ανέφερε ο Αλέξης Ραμπότας.

Και συνέχισε: «Η πλασμαφαίρεση — σωστότερα, η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος — είναι εξωσωματική κυκλοφορία. Βγάζουμε το αίμα από τον ασθενή, το περνάμε από μηχάνημα που χωρίζει τα κύτταρα από το πλάσμα, πετάμε το πλάσμα και το αντικαθιστούμε με λευκωματίνη ή με πλάσμα δότη. Σε μία συνεδρία αφαιρούμε περίπου έναν ολόκληρο όγκο πλάσματος».

Όπως ανέφερε πρόκειται για μία «βίαιη παρέμβαση» με στόχο να διασωθεί η ζωή του ασθενούς. «Δεν είναι «καθάρισμα». Είναι μια βίαιη και εντελώς μη εκλεκτική παρέμβαση: μαζί με το παθολογικό αντίσωμα που κυνηγάμε φεύγουν και οι παράγοντες πήξης, το ινωδογόνο, οι ανοσοσφαιρίνες, φάρμακα, ασβέστιο. Αυτός είναι ο λόγος που τη χρησιμοποιούμε — και ταυτόχρονα ο λόγος που είναι επικίνδυνη», σημείωσε ο αιματολόγος.

«Την κάνουμε όταν αξίζει το ρίσκο. Σε θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, όπου χωρίς αυτήν ο ασθενής πεθαίνει σε ποσοστό >90%. Σε σύνδρομο Guillain-Barré, σε μυασθενική κρίση, σε σύνδρομο Goodpasture, σε υπεργλοιότητα από μακροσφαιριναιμία ή μυέλωμα. Ο κατάλογος είναι μικρός και συγκεκριμένος. Η «αποτοξίνωση», η «αντιγήρανση» και ο «καθαρισμός από μικροπλαστικά» δεν είναι σε αυτόν, γιατί δεν υπάρχει μελέτη που να δείχνει ότι ένας υγιής άνθρωπος κερδίζει οτιδήποτε», υπογράμμισε.

Παράλληλα είπε ότι υπάρχουν πολλές αντενδείξεις. «Τι μπορεί να πάει στραβά: υπόταση και κατάρρευση από τις απότομες μετακινήσεις όγκου. Υπασβεστιαιμία από το κιτρικό αντιπηκτικό, με παραισθησίες, τετανία, παράταση του QT και αρρυθμία. Αναφυλαξία στο υγρό αντικατάστασης. Αιμορραγία, γιατί το ινωδογόνο πέφτει στο μισό. Λοίμωξη ή τραυματισμός αγγείου από τον καθετήρα. Η ανακοπή πάνω στο μηχάνημα δεν είναι εξωτικό ενδεχόμενο· είναι ένα από αυτά που περιμένεις και για τα οποία είσαι έτοιμος και για αυτό πρέπει πάντα να γίνεται σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο υπο την επίβλεψη αιματολόγου», ανέφερε ο Αλέξης Ραμπότας.

«Η ανάκριση είναι σε εξέλιξη και η αιτία θανάτου δεν έχει αποδοθεί επίσημα — δεν θα προδικάσω. Αρκεί όμως αυτό που έχει ήδη ειπωθεί δημόσια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον υπουργό Υγείας: ιατρείο με άδεια παθολογικού, χωρίς δηλωμένο μηχάνημα, χωρίς την ειδικότητα, χωρίς την ομάδα», διευκρίνισε.

«Και εδώ είναι το πραγματικό πρόβλημα, που δεν αφορά έναν άνθρωπο. Έχει φυτρώσει ολόκληρη αγορά «ολιστικής», «λειτουργικής» και «αντιγηραντικής» ιατρικής: οροί βιταμινών, οζονοθεραπείες, βλαστοκύτταρα για τα πάντα, εξετάσεις που δεν σημαίνουν τίποτα και θεραπείες για αρρώστιες που δεν υπάρχουν. Πουλιούνται με Instagram και με διάσημους, όχι με δεδομένα. Που είναι ο Ιατρικός Σύλλογος και το υπουργείο υγείας να τα εποπτεύσει (και να τα κλείσει) όλα αυτά», υποστήριξε ο Αλέξης Ραμπότας.

«Ο κομπογιαννιτισμός πλέον φοράει λευκή μπλούζα, έχει ΑΦΜ, τιμοκατάλογο και βιογραφικό. Και το κράτος το ξέρει: οι έλεγχοι γίνονται μία φορά στη δεκαετία, και συνήθως μετά από μια κηδεία (αν αυτή είναι κάποιου διασήμου)», κατέληξε.

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