Γιώργος Μαζωνάκης: Τα κρίσιμα σημεία προς εξήγηση από τους γιατρούς - Κρατούνται ως την απολογία

Snapshot Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την έκθεση που προκάλεσε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θα απολογηθούν τη Δευτέρα.

Βίντεο δείχνει ότι ο Μαζωνάκης μπήκε στο ιατρείο περίπου στις 13:00 και όχι στις 16:00 όπως αρχικά αναφέρθηκε.

Ερευνάται αν έγινε ιατρική πράξη, καθώς ένα μηχάνημα στο ιατρείο λειτούργησε για περίπου 40 λεπτά και εξετάζονται φίλτρα για παρουσία γενετικού υλικού του θανόντος.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν συμμετείχε στο περιστατικό και βρισκόταν εκτός ιατρείου κατά την ώρα του συμβάντος.

Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου, ενώ η οικογένεια ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Snapshot powered by AI

Με τις απολογίες των δύο γιατρών να αναμένονται την ερχόμενη Δευτέρα, η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης εισέρχεται σε νέα φάση. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, καλούνται πλέον να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου βρέθηκε ο τραγουδιστής πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο στο Κολωνάκι και παρά τις προσπάθειες των γιατρών του ΕΚΑΒ που εκλήθησαν στο Κολωνάκι περίπου στις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, αλλά και στο Νοσοκομείο «Ελπίς» όπου μεταφέρθηκε, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψη.

Τόσο ο πρόεδρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος, όσο και ο διοικητής του «Ελπίς», επιβεβαίωσαν σήμερα πως ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο.

Το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με την κακουργηματική κατηγορία της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικό μέρος των εξηγήσεων που αναμένεται να δώσει η κατηγορούμενη γιατρός αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Η αρχική αναφορά ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στον χώρο στις 16.00 φέρεται να αποδίδεται σε σύγχυση, καθώς βιντεοληπτικό υλικό τον εμφανίζει να εισέρχεται στο ιατρείο περίπου στις 13.00.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και το ερώτημα εάν έγινε κάποια ιατρική πράξη στον τραγουδιστή. Τα πρώτα στοιχεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δείχνουν ότι μηχάνημα που βρίσκεται στο ιατρείο είχε τεθεί σε λειτουργία για περίπου 40 λεπτά, με τον περαιτέρω έλεγχο να αναμένεται να δώσει ακριβέστερες απαντήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέταση των φίλτρων του μηχανήματος, καθώς θα αναζητηθεί τυχόν γενετικό υλικό του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένα τέτοιο εύρημα θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο για το εάν είχε ξεκινήσει κάποια διαδικασία πλασμαφαίρεσης ή άλλη ιατρική πράξη.

Ιωάννα Γάκα, η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη Eurokinissi

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Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος κατηγορούμενος αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υποστηρίξει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο περιστατικό. Η θέση που φέρεται να προβάλλεται είναι ότι εκείνη την ημέρα είχε τρία προγραμματισμένα ραντεβού και ότι βρισκόταν σε κατάστημα κάτω από το ιατρείο για φαγητό.

Οι δύο γιατροί φέρονται, παράλληλα, να επιμένουν ότι τα μηχανήματα που βρίσκονται στον χώρο δεν ήταν άγνωστα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, για το ένα είχε γίνει γνωστοποίηση το 2025 και ακολούθησε αυτοψία, ενώ το δεύτερο είχε γνωστοποιηθεί το 2026. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμενόταν νέα αυτοψία του ΙΣΑ στο ιατρείο.

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Την ίδια ώρα, η έρευνα συνεχίζεται με αναμονή των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που θεωρούνται κρίσιμες για τη διαμόρφωση της τελικής ιατροδικαστικής εικόνας. Η νεκροψία-νεκροτομή δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει σε πρώτο στάδιο την αιτία θανάτου.

Η οικογένεια του τραγουδιστή, διά του δικηγόρου της Χαράλαμπου Λυκούδη, υποστηρίζει ότι ο θάνατος συνδέεται με ιατρική πράξη ή πράξεις που έγιναν στον χώρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν προκύπτει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, ενώ η οικογένεια προτίθεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

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