Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβαν προθεσμία για τη Δευτέρα οι δύο γιατροί που διώκονται για τον θάνατό του

Snapshot Οι δύο γιατροί που διώκονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έλαβαν προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, που αφορά την έκθεση Μαζωνάκη σε κίνδυνο λόγω πράξης ή παράλειψης.

Η οικογένεια ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα επιβεβαιώνει ότι ο Μαζωνάκης δεν είχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια.

Έχει εντοπιστεί και θα εξεταστεί ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Μαζωνάκη στο ιατρείο, για να επιβεβαιώσει την ώρα. Snapshot powered by AI

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα (14/9) έλαβαν οι δύο γιατροί που διώκονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική τους Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι.

Νωρίτερα, οδηγήθηκαν αμφότεροι σιδηροδέσμιοι ενώπιον της Ανακρίτριας, από την οποία ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν με τους δικηγόρους τους την απολογία τους, για το κατηγορητήριο που τους αποδόθηκε.

Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση, αναβάθμιση ζητά η οικογένεια

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή ποινική κατηγορία, η οποία δεν ταυτίζεται με την ανθρωποκτονία. Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να διαπιστωθεί εάν, μέσα από πράξη ή παράλειψη, δημιουργήθηκε για τον γνωστό καλλιτέχνη που βρισκόταν υπό την προστασία ή την ιατρική φροντίδα των κατηγορουμένων μια κατάσταση στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έμεινε αβοήθητος και εκτέθηκε σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα τελικά να επέλθει ο θάνατός του.

Ωστόσο, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν μένει εκεί και θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ότι το πόρισμα των ιατροδικαστών επιβεβαιώνει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έπασχε από προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, καθώς δεν εντοπίστηκαν σχετικά ευρήματα.

«Δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια. Σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς.

Η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Εξάλλου, αποκάλυψε ότι έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί ο οποίος πήγε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. «Θα εξεταστεί από Δευτέρα και θα επιβεβαιώσει την ώρα», υπογράμμισε.

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