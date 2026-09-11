Γιώργος Μαζωνάκης: Κακουργηματική δίωξη στους γιατρούς για έκθεση που προκάλεσε τον θάνατό του

Snapshot Οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης διώκονται κακουργηματικά για έκθεση που προκάλεσε τον θάνατό του.

Η ιατρική πράξη είχε ξεκινήσει ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση.

Το ιατρείο δεν ήταν αδειοδοτημένο για την εκτέλεση της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης.

Οι κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν ενώπιον ανακριτή και θα ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωποι με κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, βρίσκονται οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν υπέστη ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία της υπόθεσης προέκυψαν σοβαρά ζητήματα αναφορικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η ιατρική πράξη. Ειδικότερα, φαίνεται ότι αυτή είχε ήδη ξεκινήσει, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το ιατρείο δεν ήταν αδειοδοτημένο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

«Υπό εργαστηριακή διερεύνηση» η αιτία θανάτου του Μαζωνάκη

Νωρίτερα, διενεργήθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Μαζωνάκη, ωστόσο όπως έγραψε το Newsbomb, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία του θανάτου.

Η αιτία χαρακτηρίζεται προς το παρόν απροσδιόριστη, καθώς η έρευνα συνεχίζεται με τις απαραίτητες τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Τη νεκροτομή διενήργησαν οι ιατροδικαστές Σωτήρης Μπουζιάνης, Νίκος Καλόγρηας και Κωνσταντίνος Κουβάρης, στο Νεκροτομείο Αθηνών.

Σημειώνεται πως οι ιατροδικαστές δεν μπορούν να προσδιορίσουν την ώρα του θανάτου, καθώς δεν έγινε αυτοψία στον χώρο της κλινικής όπου απεβίωσε ο Μαζωνάκης

Τα ευρήματα βρίσκονται πλέον υπό περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Χαράς Σπηλιόπουλου.

Η αιτία θανάτου παραμένει, μέχρι στιγμής απροσδιόριστη.

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