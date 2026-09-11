Πατούλης για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι: «Είναι απατεώνες και έκαναν τεράστιες απάτες»
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ καταγγέλλει ότι πίσω από την υποτιθέμενη κλινική βρίσκονται άτομα που εξαπατούσαν πολίτες
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- Η υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι λειτουργούσε παράνομα για πάνω από 6 χρόνια, προσφέροντας υπηρεσίες χωρίς την κατάλληλη άδεια.
- Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς ως «απατεώνες» και τις πρακτικές τους ως «τεράστιες απάτες».
- Θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση επιτρέπεται να γίνονται μόνο σε νοσοκομεία και υπό αυστηρή ιατρική επίβλεψη, όχι σε ιατρεία.
- Οι αποκαλύψεις αφορούν την παράνομη διαφήμιση και παροχή ιατρικών υπηρεσιών από την εν λόγω κλινική.
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης καθώς φαίνεται πως λειτουργούσε για περισσότερα από 6 χρόνια διαφημίζοντας υπηρεσίες οι οποίες ήταν παράνομες για την άδεια λειτουργίας που διέθετε το ιατρείο.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, χαρακτήρισε τους δυο γιατρούς ως «απατεώνες» και τις πρακτικές που διαφήμιζαν μέσω της ιστοσελίδας τους ως «τεράστιες απάτες», μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ για ακόμη μια φορά ανέφερε πως οι θεραπείες αυτές, όπως η πλασμαφαίρεση, δεν διενεργούνται σε ιατρεία αλλά μόνο σε νοσοκομεία και μάλιστα υπό αυστηρή επίβλεψη ιατρών.