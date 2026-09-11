Πατούλης για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι: «Είναι απατεώνες και έκαναν τεράστιες απάτες»

Snapshot Η υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι λειτουργούσε παράνομα για πάνω από 6 χρόνια, προσφέροντας υπηρεσίες χωρίς την κατάλληλη άδεια.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς ως «απατεώνες» και τις πρακτικές τους ως «τεράστιες απάτες».

Θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση επιτρέπεται να γίνονται μόνο σε νοσοκομεία και υπό αυστηρή ιατρική επίβλεψη, όχι σε ιατρεία.

Οι αποκαλύψεις αφορούν την παράνομη διαφήμιση και παροχή ιατρικών υπηρεσιών από την εν λόγω κλινική. Snapshot powered by AI

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης καθώς φαίνεται πως λειτουργούσε για περισσότερα από 6 χρόνια διαφημίζοντας υπηρεσίες οι οποίες ήταν παράνομες για την άδεια λειτουργίας που διέθετε το ιατρείο.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, χαρακτήρισε τους δυο γιατρούς ως «απατεώνες» και τις πρακτικές που διαφήμιζαν μέσω της ιστοσελίδας τους ως «τεράστιες απάτες», μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ για ακόμη μια φορά ανέφερε πως οι θεραπείες αυτές, όπως η πλασμαφαίρεση, δεν διενεργούνται σε ιατρεία αλλά μόνο σε νοσοκομεία και μάλιστα υπό αυστηρή επίβλεψη ιατρών.

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