«Μου είπαν πως έχω ζουζούνια στο αίμα»: Νέες καταγγελίες για την κλινική που πέθανε ο Μαζωνάκης

Snapshot Ασθενής κατήγγειλε την κλινική της γιατρού του Μαζωνάκη για αμφιβόλου αξιοπιστίας πρακτικές μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο ασθενής διαγνώστηκε με "παράσιτα στο αίμα" και του εφαρμόστηκε μη επιστημονική θεραπεία με ειδικό κολάρο και λάπτοπ.

Ο γιατρός του ασθενούς τον προειδοποίησε και απέτρεψε μια πιθανώς επικίνδυνη επέμβαση πλασμαφαίρεσης.

Η κλινική λειτουργεί με αυστηρή πρόσβαση μόνο μέσω σύστασης και χρησιμοποιεί μηχανήματα για "reset" του μεταβολισμού.

Υπάρχει πίεση στους ασθενείς να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση ως μοναδική θεραπευτική λύση. Snapshot powered by AI

Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε ασθενής της γιατρού του Μαζωνάκη λίγες μέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το "Καλημέρα Ελλάδα" , ο ασθενής ευτυχώς μίλησε με τον γιατρό του ο οποίος τον προειδοποίησε και απέφυγε μια αχρείαστη και ενδεχομένως επικίνδυνη επέμβαση.

«Πήγα ύστερα από παρότρυνση ενός φίλου μου, προσπαθώντας να αδυνατίσω. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν έναν τρόπο και ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει reset τον μεταβόλισμο.

Δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού απευθείας, πρέπει να πας από σύσταση από κάποιον εκεί.

Σε υποδέχονται σ'ενα πολύ φιλόξενο διαμέρισμα στο Κολωνάκι.... Εμφανίστηκε μια κοπέλα μου έκανε μια εξέταση και μετά από ώρα μου είπαν πως το αίμα μου έχει παράσιτα.

Με πήγαν σε τρίτο δωμάτιο, μου έβαλαν κολάρο στο κεφάλι που συνέδεσαν με ένα λάπτοπ και μου έλεγε ότι μου περνάει ένα πρόγραμμα με ενέργεια!

Προσπαθεί να σε πείσει να κάνεις πλασματαφαίρεση γιατί μόνο αυτό θα σε σώσει»

Πατούλης για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι: «Είναι απατεώνες και έκαναν τεράστιες απάτες»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης καθώς φαίνεται πως λειτουργούσε για περισσότερα από 6 χρόνια διαφημίζοντας υπηρεσίες οι οποίες ήταν παράνομες για την άδεια λειτουργίας που διέθετε το ιατρείο.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, χαρακτήρισε τους δυο γιατρούς ως «απατεώνες» και τις πρακτικές που διαφήμιζαν μέσω της ιστοσελίδας τους ως «τεράστιες απάτες», μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ για ακόμη μια φορά ανέφερε πως οι θεραπείες αυτές, όπως η πλασμαφαίρεση, δεν διενεργούνται σε ιατρεία αλλά μόνο σε νοσοκομεία και μάλιστα υπό αυστηρή επίβλεψη ιατρών.

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