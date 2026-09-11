Γιώργος Μαζωνάκης: Οι Αρχές εξετάζουν αν διαγράφηκαν «στοιχεία» από τη διαδικασία

Snapshot Οι αστυνομικές έρευνες εστιάζουν σε αποκλίσεις μεταξύ των δηλώσεων των γιατρών και των καταγραφών των καμερών ασφαλείας σχετικά με την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Εξετάζεται αν ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το ιατρείο και την προηγούμενη Τρίτη και αν υποβλήθηκε στην ίδια ιατρική διαδικασία.

Η ιατροδικαστική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά της θα συνδυαστούν με τα ευρήματα των αστυνομικών και εργαστηριακών ερευνών.

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρία σημεία, με την αστυνομία να συλλέγει υλικό από το ιατρείο, τις κατοικίες των γιατρών και του τραγουδιστή για περαιτέρω ανάλυση. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων βρίσκεται το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν τον εξοπλισμό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν παραμείνει καταγεγραμμένα ίχνη από τη χρήση του και, κατ’ επέκταση, εάν μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω των τεχνικών ευρημάτων ότι η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία είχε πράγματι ξεκινήσει στον γνωστό τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει γίνει προσπάθεια διαγραφής ή αλλοίωσης των καταγεγραμμένων στοιχείων του μηχανήματος. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν ενδείξεις παρέμβασης στα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται και για το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ιατρείου. Οι καταγραφές που εξετάστηκαν χθες, 10 Σεπτεμβρίου, φαίνεται πως παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με όσα φέρονται να έχουν υποστηρίξει οι δύο γιατροί για την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Οι Αρχές επικεντρώνουν πλέον την προσοχή τους και σε προηγούμενη επίσκεψη του τραγουδιστή στην ίδια κλινική. Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Γιώργος Μαζωνάκης να είχε μεταβεί και την περασμένη Τρίτη στο ιατρείο. Μέσα από το οπτικό υλικό επιχειρείται να εξακριβωθεί με ακρίβεια η ώρα άφιξής του, ο χρόνος παραμονής του στον χώρο, αλλά και το εάν είχε υποβληθεί και τότε στην ίδια ιατρική διαδικασία.

Κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη παρουσία τεχνικού συμβούλου που έχει οριστεί από την οικογένεια του τραγουδιστή.

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