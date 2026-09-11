Πάνος Μουζουράκης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν θέλω να πω κάτι απλά για να πω-Δεν είναι εύκολο σήμερα»

Όσα είπε για τον φίλο και συνεργάτη του στη συναυλία του στη Λεμεσό

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Πάνος Μουζουράκης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν θέλω να πω κάτι απλά για να πω-Δεν είναι εύκολο σήμερα»
LIFESTYLE
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  • Ο Πάνος Μουζουράκης αναφέρθηκε συγκινητικά στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη συναυλία του στη Λεμεσό, επισημαίνοντας την προσωπική τους γνωριμία και την καλλιτεχνική απώλεια.
  • Ο Μουζουράκης αποφάσισε να μην εκφράσει λόγια πένθους απλώς για να πει κάτι, θεωρώντας πως η σιωπή πολλές φορές είναι πιο ουσιαστική.
  • Εξήγησε ότι δεν δημοσίευσε επικήδειους στα social media γιατί είναι νωρίς για να εκφράσει τα συναισθήματά του με λόγια.
  • Αντέδρασε επίσης στα σχόλια που δέχτηκαν οι συνεργάτες του Μαζωνάκη για τη σιωπή τους στα social media, τονίζοντας ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μοιραστεί το πένθος του δημόσια.
  • Η συναυλία απέκτησε φορτισμένο χαρακτήρα όταν ο Μουζουράκης αφιέρωσε ένα τραγούδι στη μνήμη του Μαζωνάκη, ενώ έκανε και μια λιτή ανάρτηση στο Instagram με ένα λευκό περιστέρι.
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Με μια προσωπική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Πάνος Μουζουράκης επέλεξε να μιλήσει για την απώλεια του φίλου και συνεργάτη του, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του το βράδυ της Πέμπτης στο Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού.

Όπως αναφέρει το cyprustimes.com, ο τραγουδιστής και ηθοποιός δεν θέλησε να κάνει μια τυπική αναφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά μίλησε για τη γνωριμία τους, την πρώτη φορά που τον είδε επί σκηνής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος διαχειρίζεται το πένθος και την ανάγκη του να μην πει λόγια απλώς για να ειπωθούν.

«Δεν είναι εύκολο σήμερα, δεν θέλω να πω κάτι απλά για να πω. Δεν θέλω να πω “τον φίλο μου τον Γιώργο”», είπε χαρακτηριστικά ο Πάνος Μουζουράκης, πριν ανατρέξει στην πρώτη φορά που τον είχε δει.

«Πρώτη φορά τον είδα στην Κρήτη και η σκηνή φώτισε. Μια φωνή, μια σκηνική παρουσία, ένα πλάσμα διαφορετικό. Πήγα στα καμαρίνια να τον συγχαρώ και μου είπε “ωχ, εμένα συνήθως δεν έρχονται να με δούνε συνάδελφοι”», περιέγραψε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως δεν ήταν βέβαιος αν ο Γιώργος Μαζωνάκης το εννοούσε πραγματικά ή αν επρόκειτο για ένα από τα αστεία του, σημειώνοντας πως κάπως έτσι ήταν και η ίδια η γνωριμία τους.

«Δεν ξέρω αν το εννοούσε ή αν το είπε για αστείο, αλλά νομίζω ότι όλη η γνωριμία μας έτσι ήταν. Δεν ήμουνα σίγουρος», ανέφερε.

Μιλώντας για την καλλιτεχνική απώλεια, ο Πάνος Μουζουράκης τόνισε: «Πραγματικά χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Η απώλεια είναι δικιά μας».

Και με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη σαν να βρίσκεται ακόμη κάπου ανάμεσά τους:

«Ο Γιώργος είναι κάπου εδώ και περιφέρεται, μας βλέπει μάλλον, λέει “καλά τα έλεγα εγώ”».

Ο Πάνος Μουζουράκης αναφέρθηκε και στην επιλογή του να μη δημοσιεύσει μέχρι τώρα ένα κλασικό μήνυμα πένθους στα social media, εξηγώντας πως θεωρεί για εκείνον ότι είναι ακόμη νωρίς για όσα νιώθει να μετατραπούν σε λόγια ή «επικήδειους» αναρτήσεις.

«Και βασικά είναι νωρίς για να κάνω επικίνδυνα αστειάκια, γι' αυτό δεν έκανα επικήδειους στο Instagram», είπε, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα σχόλια που έγιναν για το γεγονός ότι άμεσοι συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έσπευσαν να ανεβάσουν αναρτήσεις στα social media.

«Και κατηγορηθήκαμε γιατί δεν ανεβάσαμε στα social οι άμεσοι συνεργάτες, λες και είμαστε υποχρεωμένοι να μοιράσουμε το πένθος μας», είπε, προσθέτοντας:

«Πολλές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ. Υποθέτω πως ό,τι κι αν κάνω θα είναι λάθος, οπότε ας τραγουδήσουμε».

«Πάμε να πούμε ένα τραγούδι», είπε στο κοινό, ερμηνεύοντας το «Ξημερώνει πάλι», σε μια στιγμή που η συναυλία απέκτησε έναν ιδιαίτερα φορτισμένο χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα, ο Πάνος Μουζουράκης έκανε μια λιτή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε ένα λευκό φόντο επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του μόνο με ένα emoji λευκού περιστεριού, χωρίς να γράψει κάποιο μήνυμα.

https://www.instagram.com/reel/DdHhC0XM5FU/

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