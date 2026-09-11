Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τραγούδια του «σαρώνουν» στο Spotify - Στο Νο1 οι «Ώρες Μικρές»

Snapshot Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στο κοινό και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Τα τραγούδια του Μαζωνάκη έχουν αυξημένη δημοτικότητα στο Spotify, ιδιαίτερα μετά τον θάνατό του.

Στη λίστα «Top 50 – Ελλάδα» του Spotify, το τραγούδι «Ώρες Μικρές» βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Πολλά ακόμα τραγούδια του καλλιτέχνη καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στη λίστα, όπως το «Οινόπνευμα Φτηνό» και το «Αγάπο Σημαίνει».

Το Spotify δημιούργησε την playlist «Λαϊκά του Σήμερα» αφιερωμένη στη μουσική κληρονομιά του Γιώργου Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει σκορπίσει θλίψη στο πανελλήνιο, με τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και το κοινό που τον αγάπησε να αποχαιρετούν έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς τραγουδιστές της γενιάς του.

Αυτές τις ημέρες, τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη ακούγονται ξανά παντού. Στα σπίτια, στα μαγαζιά, στα ακουστικά, αλλά και στους δρόμους, όπου δεν είναι λίγες οι φορές που ένα αυτοκίνητο περνάει με τη μουσική του στη διαπασών. Τραγούδια που έχουν συνδεθεί με στιγμές, νύχτες, έρωτες και χωρισμούς επέστρεψαν στις playlists, αυτή τη φορά με έναν διαφορετικό, πιο συγκινησιακό τρόπο.

Και αυτή η αυθόρμητη ανάγκη του κόσμου να ξανακούσει τον Γιώργο Μαζωνάκη αποτυπώνεται πλέον και στο Spotify.

Στο Top 50 – Ελλάδα, τη λίστα με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στη χώρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει απλώς μία παρουσία, αλλά καταλαμβάνει συνολικά επτά θέσεις, με τις «Ώρες Μικρές» να βρίσκονται στην κορυφή, στο Νο1.

Και δεν πρόκειται για κάτι που συναντά κανείς συχνά σε αυτή τη λίστα. Το ελληνικό Top 50 του Spotify φιλοξενεί σε μεγάλο βαθμό τραγούδια που έχουν γίνει viral στα social media, αλλά και rap και trap κυκλοφορίες που κυριαρχούν στις σύγχρονες ακροάσεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η μαζική επιστροφή ενός καλλιτέχνη με τόσο έντονα λαϊκό ρεπερτόριο και μάλιστα με επτά διαφορετικά τραγούδια στις 50 πρώτες θέσεις, είναι από μόνη της ένα αξιοσημείωτο αποτύπωμα της αγάπης του κοινού.

Σύμφωνα με τα στιγμιότυπα από το Spotify, στο Νο1 είναι οι «Ώρες Μικρές», ενώ στο Νο4 συναντάμε το «Οινόπνευμα Φτηνό», στο Νο5 το «Αγάπο Σημαίνει» και στο Νο6 το «Τέσσερις Πήγε».

Η παρουσία του συνεχίζεται και χαμηλότερα στη λίστα, με τη «Δύσκολα Φεγγάρια» στο Νο8, το «Ανήκω Σε Μένα» στο Νο11 και το «Να Πέρνας» στο Νο19.

Παράλληλα, το Spotify έχει δημιουργήσει και playlist με τίτλο «Λαϊκά του Σήμερα», αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μουσική κληρονομιά του, με την πλατφόρμα να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Θυμόμαστε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μουσική κληρονομιά του».

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