Τραγούδια και δάκρυα για τον Μαζωνάκη – Οι καλλιτέχνες που τον αποχαιρέτησαν στα live τους - Βίντεο

Με τραγούδια, αφιερώσεις και εμφανή συγκίνηση, καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές είπαν το δικό τους «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τα live τους

Ανθή Κουρεντζή

Τραγούδια και δάκρυα για τον Μαζωνάκη – Οι καλλιτέχνες που τον αποχαιρέτησαν στα live τους - Βίντεο
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Καλλιτέχνες από διάφορες γενιές αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από αφιερώσεις και τραγούδια στα live τους.
  • Η Έλλη Κοκκίνου, ο Γιάννης Κότσιρας, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Apon τίμησαν τη μνήμη του στη σκηνή.
  • Οι συναυλίες απέκτησαν συναισθηματική φόρτιση, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά στα αποχαιρετιστήρια στιγμιότυπα.
  • Η μουσική του Μαζωνάκη συνεχίζει να ενώνει διαφορετικές γενιές και να παραμένει ζωντανή μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις.
  • Ο αποχαιρετισμός μέσα από τη μουσική αντανακλά την ουσία της ζωής και της καριέρας του καλλιτέχνη.
Snapshot powered by AI

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει σκορπίσει βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πολλούς συναδέλφους του να επιλέγουν να τον αποχαιρετήσουν εκεί όπου ο ίδιος έζησε τις πιο δυνατές στιγμές της ζωής του: πάνω στη σκηνή.

Η Έλλη Κοκκίνου, ο Γιάννης Κότσιρας, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Apon αφιέρωσαν στιγμές από τα live τους στη μνήμη του, μετατρέποντας για λίγα λεπτά τις συναυλίες και τις εμφανίσεις τους σε έναν συλλογικό αποχαιρετισμό.

Άλλοι με ένα τραγούδι, άλλοι με λίγα λόγια και άλλοι αφήνοντας απλώς τη μουσική να μιλήσει, τίμησαν έναν καλλιτέχνη που για δεκαετίες είχε συνδέσει το όνομά του με τη λαϊκή πίστα και είχε καταφέρει να χτίσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό.

Οι στιγμές αυτές είχαν ξεχωριστή συναισθηματική φόρτιση. Το κοινό συμμετείχε, χειροκρότησε, τραγούδησε και μοιράστηκε τη συγκίνηση των καλλιτεχνών, αποδεικνύοντας ότι τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη εξακολουθούν να αποτελούν κοινό βίωμα για διαφορετικές γενιές.

Και ίσως αυτός να είναι ο πιο ταιριαστός αποχαιρετισμός για έναν άνθρωπο που έζησε μέσα από τη μουσική: να συνεχίζει να είναι παρών κάθε φορά που ένα τραγούδι του ακούγεται ζωντανά και ο κόσμος το τραγουδά μαζί.

Όταν ο Βασίλης Καρράς γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Βλέπω έναν νεαρό αδυνατούλη να τραγουδά Στράτο»

Δύο διαφορετικές φωνές, δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, δύο καλλιτέχνες που κατάφεραν να γίνουν κάτι πολύ περισσότερο από επιτυχημένοι τραγουδιστές. Ο Βασίλης Καρράς και ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξαν δύο λαϊκά είδωλα που ο κόσμος αγάπησε βαθιά, γιατί μέσα στα τραγούδια τους αναγνώρισε δικές του στιγμές, έρωτες, χωρισμούς και πληγές.

Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν καλλιτεχνικά αρκετά χρόνια μετά την πρώτη γνωριμία τους. Η εκτίμηση του Βασίλη Καρρά για τον νεότερο τότε Μαζωνάκη, όμως, είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα.

Ο ίδιος είχε περιγράψει σε συνέντευξή του την πρώτη φορά που τον είδε να τραγουδά. Μπροστά του βρισκόταν ένας αδύνατος, νεαρός τραγουδιστής, που με την πρώτη ματιά δεν τον προϊδέαζε για όσα θα ακολουθούσαν.

«Βλέπω έναν νεαρό αδυνατούλη. Από την εμφάνιση δεν περίμενα ότι θα τραγουδήσει Στράτο και μου κίνησε την προσοχή και την περιέργεια να τον δω. Ρώτησα "πώς τον λένε;" Μου λένε "Ο Γιωργάκης ο Μαζωνάκης". Μου άρεσε η παρουσία και η φωνή του και πηγαινω συχνά και τον βλέπω. Ο Γιώργος είναι από τις καλές παρουσίες στο λαϊκό τραγούδι. Είναι ένα πολύ καλό παιδί στο χώρο μας. Δεν έχει ενοχλήσει και δεν έχει πειράξει κανέναν», είχε πει σε συνέντευξή του ο Βασίλης Καρράς μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ήταν η αρχή μιας εκτίμησης που θα μεγάλωνε με τα χρόνια.

«Ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά που συνεργαζόμαστε»

Οι δύο σπουδαίοι λαϊκοί τραγουδιστές είχαν συναντηθεί επί σκηνής τη σεζόν 2015-2016 στο «Έναστρον», με τον Βασίλη Καρρά να μιλά τότε με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον επαγγελματισμό του.

Εκείνη την περίοδο, ο Βασίλης Καρράς είχε παραχωρήσει ραδιοφωνική συνέντευξη και, όταν η συζήτηση έφτασε στον Γιώργο Μαζωνάκη, είχε εκφράσει ξεκάθαρα την εκτίμησή του για τη συνεργασία τους.

«Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με τον Μαζωνάκη και ελπίζω όχι η τελευταία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Τότε, η φράση ήταν απλώς μια ευχή για το μέλλον. Η επιθυμία ενός μεγάλου λαϊκού ερμηνευτή να ξανασυναντήσει στη σκηνή έναν άνθρωπο και καλλιτέχνη που εκτιμούσε.

Σήμερα, όμως, που ούτε ο Βασίλης Καρράς ούτε ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκονται πια στη ζωή, εκείνα τα λόγια μοιάζουν να έχουν μείνει μετέωρα στον χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με διμέτωπο στη ΔΕΘ ο Ανδρουλάκης – Στο στόχαστρο ΝΔ, Τσίπρας και... δημοσκοπήσεις

07:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιβάνης: Αποχαιρέτησε με το «Ώρες μικρές» επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη - «Ένα από ψυχής αντίο»

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι άγνωστες στιγμές του στην Κρήτη - «Για εμάς ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πλασμαφαίρεση και «αντιγηραντικές» θεραπείες: Το παγκόσμιο trend, οι πλούσιοι της Silicon Valley και η μόδα του longevity

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Το «Τέρας του Μαλάν»: Το μυστηριώδες υπερόπλο της Κίνας που έγινε viral

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαμερίσματα «τρύπες» του… προηγούμενου αιώνα, με πανάκριβα ενοίκια τα φοιτητικά σπίτια λόγω Golden Visa και Airbnb  

07:24LIFESTYLE

Τραγούδια και δάκρυα για τον Μαζωνάκη – Οι καλλιτέχνες που τον αποχαιρέτησαν στα live τους - Βίντεο

07:19ΜΑΝΤΕΙΟ

Ψάχνουν λεφτά στην ΕΕ, Ηγεμονικά ανώτερος ο Αλέξης, Νέα πρόσωπα στη ΝΔ,  Λίγο Μαζωνάκη ακόμα

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχολικά είδη: Πόσο κοστίζει φέτος η σχολική λίστα - «Όλα έχουν ακριβύνει, 300 ευρώ για δύο παιδιά», λένε οι γονείς στο Newsbomb

07:12ΚΟΣΜΟΣ

25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου - Πώς η πτώση των Δίδυμων πύργων άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη

07:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Σήμερα το πρώτο κουδούνι της χρονιάς - Τι θα γίνει την πρώτη ημέρα

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: 6.000 ευρώ η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο - Οι τιμές των θεραπειών που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καστελόριζο: Εκεί που κοιτάζει η Τουρκία, πηγαίνει ο Μητσοτάκης

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να σωθεί» - Η εξομολόγηση φίλου του

06:52LIFESTYLE

OPEN: Οι πρεμιέρες και τα νέα «όπλα» στο πρόγραμμα

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: 27χρονος τουρίστας συνευρέθηκε ερωτικά σε δημόσια θέα και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Βροχές,καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά Ρόδου: Πρώτη εικόνα Παναθηναϊκού AKTOR με Ομπράντοβιτς στον πάγκο, στο φιλικό με την ΑΕΚ

06:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Όλες οι ημέρες μαθημάτων και σχολικές αργίες

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν – Θα έκανα ακριβώς ξανά το ίδιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να σωθεί» - Η εξομολόγηση φίλου του

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Ευνοείται η δημιουργία ενός «φθινοπωρινού» βαρομετρικού χαμηλού

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: 6.000 ευρώ η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο - Οι τιμές των θεραπειών που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Βροχές,καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

23:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Λατινοπούλου ζητά επαναφορά της σχολικής στολής: «Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια»

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

06:09ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σύρο: Επέστρεψε πλοίο για διακομιδή 49χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Συνταγές της γιατρού στο «εργοστάσιο αναβολικών» του Χαλανδρίου – Νέα στοιχεία στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,5 εκατ. ευρώ

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του - Ενώπιον εισαγγελέα θα βρεθούν οι γιατροί της Stem Cell

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: 27χρονος τουρίστας συνευρέθηκε ερωτικά σε δημόσια θέα και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καλοκαιρινός ο καιρός της Παρασκευής – Πότε θα ξεκινήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ήταν ωχρός» - Τι λέει ο διασώστης που τον μετέφερε στο «Ελπίς»

23:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (13/9)

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος Παυλίδης: Φιγουράρει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κέρκυρα: Για βιασμό της 8χρονης εγγονής του κατηγορείται 51χρονος

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ ανατίναξε υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ – Οι εκρήξεις προκάλεσαν σεισμό 4,1 Ρίχτερ – «Καλή χρονιά!» έγραψε ο Νετανιάχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ