Τραγούδια και δάκρυα για τον Μαζωνάκη – Οι καλλιτέχνες που τον αποχαιρέτησαν στα live τους - Βίντεο

Snapshot Καλλιτέχνες από διάφορες γενιές αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από αφιερώσεις και τραγούδια στα live τους.

Η Έλλη Κοκκίνου, ο Γιάννης Κότσιρας, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Apon τίμησαν τη μνήμη του στη σκηνή.

Οι συναυλίες απέκτησαν συναισθηματική φόρτιση, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά στα αποχαιρετιστήρια στιγμιότυπα.

Η μουσική του Μαζωνάκη συνεχίζει να ενώνει διαφορετικές γενιές και να παραμένει ζωντανή μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις.

Ο αποχαιρετισμός μέσα από τη μουσική αντανακλά την ουσία της ζωής και της καριέρας του καλλιτέχνη. Snapshot powered by AI

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει σκορπίσει βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πολλούς συναδέλφους του να επιλέγουν να τον αποχαιρετήσουν εκεί όπου ο ίδιος έζησε τις πιο δυνατές στιγμές της ζωής του: πάνω στη σκηνή.

Η Έλλη Κοκκίνου, ο Γιάννης Κότσιρας, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Apon αφιέρωσαν στιγμές από τα live τους στη μνήμη του, μετατρέποντας για λίγα λεπτά τις συναυλίες και τις εμφανίσεις τους σε έναν συλλογικό αποχαιρετισμό.

Άλλοι με ένα τραγούδι, άλλοι με λίγα λόγια και άλλοι αφήνοντας απλώς τη μουσική να μιλήσει, τίμησαν έναν καλλιτέχνη που για δεκαετίες είχε συνδέσει το όνομά του με τη λαϊκή πίστα και είχε καταφέρει να χτίσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό.

Οι στιγμές αυτές είχαν ξεχωριστή συναισθηματική φόρτιση. Το κοινό συμμετείχε, χειροκρότησε, τραγούδησε και μοιράστηκε τη συγκίνηση των καλλιτεχνών, αποδεικνύοντας ότι τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη εξακολουθούν να αποτελούν κοινό βίωμα για διαφορετικές γενιές.

Και ίσως αυτός να είναι ο πιο ταιριαστός αποχαιρετισμός για έναν άνθρωπο που έζησε μέσα από τη μουσική: να συνεχίζει να είναι παρών κάθε φορά που ένα τραγούδι του ακούγεται ζωντανά και ο κόσμος το τραγουδά μαζί.

Όταν ο Βασίλης Καρράς γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Βλέπω έναν νεαρό αδυνατούλη να τραγουδά Στράτο»

Δύο διαφορετικές φωνές, δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, δύο καλλιτέχνες που κατάφεραν να γίνουν κάτι πολύ περισσότερο από επιτυχημένοι τραγουδιστές. Ο Βασίλης Καρράς και ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξαν δύο λαϊκά είδωλα που ο κόσμος αγάπησε βαθιά, γιατί μέσα στα τραγούδια τους αναγνώρισε δικές του στιγμές, έρωτες, χωρισμούς και πληγές.

Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν καλλιτεχνικά αρκετά χρόνια μετά την πρώτη γνωριμία τους. Η εκτίμηση του Βασίλη Καρρά για τον νεότερο τότε Μαζωνάκη, όμως, είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα.

Ο ίδιος είχε περιγράψει σε συνέντευξή του την πρώτη φορά που τον είδε να τραγουδά. Μπροστά του βρισκόταν ένας αδύνατος, νεαρός τραγουδιστής, που με την πρώτη ματιά δεν τον προϊδέαζε για όσα θα ακολουθούσαν.

«Βλέπω έναν νεαρό αδυνατούλη. Από την εμφάνιση δεν περίμενα ότι θα τραγουδήσει Στράτο και μου κίνησε την προσοχή και την περιέργεια να τον δω. Ρώτησα "πώς τον λένε;" Μου λένε "Ο Γιωργάκης ο Μαζωνάκης". Μου άρεσε η παρουσία και η φωνή του και πηγαινω συχνά και τον βλέπω. Ο Γιώργος είναι από τις καλές παρουσίες στο λαϊκό τραγούδι. Είναι ένα πολύ καλό παιδί στο χώρο μας. Δεν έχει ενοχλήσει και δεν έχει πειράξει κανέναν», είχε πει σε συνέντευξή του ο Βασίλης Καρράς μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ήταν η αρχή μιας εκτίμησης που θα μεγάλωνε με τα χρόνια.

«Ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά που συνεργαζόμαστε»

Οι δύο σπουδαίοι λαϊκοί τραγουδιστές είχαν συναντηθεί επί σκηνής τη σεζόν 2015-2016 στο «Έναστρον», με τον Βασίλη Καρρά να μιλά τότε με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον επαγγελματισμό του.

Εκείνη την περίοδο, ο Βασίλης Καρράς είχε παραχωρήσει ραδιοφωνική συνέντευξη και, όταν η συζήτηση έφτασε στον Γιώργο Μαζωνάκη, είχε εκφράσει ξεκάθαρα την εκτίμησή του για τη συνεργασία τους.

«Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με τον Μαζωνάκη και ελπίζω όχι η τελευταία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Τότε, η φράση ήταν απλώς μια ευχή για το μέλλον. Η επιθυμία ενός μεγάλου λαϊκού ερμηνευτή να ξανασυναντήσει στη σκηνή έναν άνθρωπο και καλλιτέχνη που εκτιμούσε.

Σήμερα, όμως, που ούτε ο Βασίλης Καρράς ούτε ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκονται πια στη ζωή, εκείνα τα λόγια μοιάζουν να έχουν μείνει μετέωρα στον χρόνο.

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