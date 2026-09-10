Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ήταν ωχρός» - Τι λέει ο διασώστης που τον μετέφερε στο «Ελπίς»

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον βρήκαν χωρίς αισθήσεις και με ωχρό χρώμα, δείγμα ότι δεν είχε οξυγονωθεί.

Οι γιατροί στο ιατρείο ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Snapshot powered by AI

Τις κρίσιμες στιγμές της μεταφοράς του Γιώργου Μαζωνάκη από το ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι μέχρι το νοσοκομείο «Ελπίς», περιγράφει διασώστης του ΕΚΑΒ που συμμετείχε στη διακομιδή.

Ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος μίλησε στο Star και αναφέρθηκε σε όσα αντίκρισαν οι διασώστες όταν έφτασαν στο ιατρείο, όπου ο 54χρονος τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Όπως περιέγραψε, κατά τα πρώτα λεπτά, ενώ οι διασώστες λάμβαναν το ιστορικό από τους γιατρούς που βρίσκονταν στο ιατρείο, πληροφορήθηκαν ότι ο ασθενής ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Στα πρώτα ένα ή δύο λεπτά, στο πλαίσιο του ιστορικού που λαμβάναμε, από τους γιατρούς που ήταν στην κλινική, τότε καταλάβαμε ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν το ξέραμε μέχρι τότε», ανέφερε ο διασώστης.

Σύμφωνα με όσα τους είπαν οι γιατροί που βρίσκονταν στο ιατρείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει εκεί προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία. «Οι γιατροί ήταν ήρεμοι και επαγγελματίες, δεν μας είπαν κάτι παραπάνω, μας είπαν ότι πήγε να κάνει μία θεραπεία, ότι πριν ξεκινήσει έπαθε καρδιακή ανακοπή και ότι ξεκινήσανε κι αυτοί να κάνουνε προσπάθειες αναζωογόνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος.

Ο διασώστης ήταν κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε για το αν ο τραγουδιστής είχε τις αισθήσεις του κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ. «Προφανώς ήταν ωχρός, δεν είχε οξυγονωθεί ο άνθρωπος», είπε, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία τον βρήκαν. Όπως πρόσθεσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε τις αισθήσεις του και είχε ήδη υποστεί την καρδιακή ανακοπή.

Η προσπάθεια ανάνηψης

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν αμέσως τις απαραίτητες ενέργειες για την προσπάθεια αναζωογόνησης. «Ξεκίνησαν τα παιδιά να κάνουν συμπιέσεις και εμφυσήσεις με τον εξοπλισμό το δικό μας, χορηγήσαμε και οξυγόνο είδαμε ότι είναι πιο σκόπιμο να φύγουμε γρήγορα από το σημείο δεν είχαμε να προσφέρουμε κάτι περισσότερο εκεί», περιέγραψε ο διασώστης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η μαρτυρία του διασώστη του ΕΚΑΒ αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την καρδιακή ανακοπή στο ιατρείο του Κολωνακίου.

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