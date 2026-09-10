Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος – Δεν το πιστεύαμε ότι πέθανε», λέει γείτονας

Snapshot Γείτονας ανέφερε το σοκ του για την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μια 16χρονη θαυμάστρια εξέφρασε τη λύπη της και τόνισε πως θα ζει πάντα στην καρδιά της.

Στο σπίτι του Μαζωνάκη στη Βούλα αφήνονται λίγα λουλούδια από θαυμαστές και γείτονες. Snapshot powered by AI

Λίγα λουλούδια αφήνουν στην πόρτα του σπιτιού του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα θαυμαστές και γείτονες, οι οποίοι τον γνώριζαν και μιλούν για έναν πολύ καλό άνθρωπο.

Για την είδηση του θανάτου του γείτονας του είπε στο newsbomb.gr: «Το μάθαμε χθες. Δεν το πιστεύαμε και εμείς γιατί ως γείτονας τον έχω γνωρίσει. Του έχω πει ότι μου αρέσει. Μεγάλωσα με τα τραγούδια του λόγω της οικογένειάς μου γενικά. Έχω έρθει από κοντά τον έχω γνωρίσει και έχω πάει και στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν».

«Ήταν πολύ καλός και επειδή εγώ γενικά ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι μου είχε πει κάποια πράγματα. Τώρα ακούτε και τη φωνή μου περίεργη γιατί και τα συναισθήματα είναι λίγο περίεργα αλλά ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος», ανέφερε.

Μία 16χρονη θαυμάστρια του βουρκωμένη είπε για τον θάνατο του καλλιτέχνη: «Μου ήρθε πάρα πολύ ξαφνικά όπως σε όλους πιστεύω. Πάντα θα ζει μέσα στην καρδιά. Τον αγαπώ πάρα πολύ».

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