Μαζωνάκης: «Παίξαμε στην πενταήμερη - Έπεσε το μαγαζί από τα χειροκροτήματα», λέει συμμαθητής του

«Αυτόφωτος, λαϊκός, ο εαυτός του - Τον αγαπούσα», λέει ο διπλανός του στα μαθητικά θρανία

Εύη Απολλωνάτου

Μαζωνάκης: «Παίξαμε στην πενταήμερη - Έπεσε το μαγαζί από τα χειροκροτήματα», λέει συμμαθητής του
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε το «Σαν τρελό φορτηγό» σε σχολική εκδήλωση Πολυκλαδικού Λυκείου Αιγάλεω.
  • Ο συμμαθητής και φίλος του, Θωμάς Κοντογεώργης, μοιράστηκε αναμνήσεις από τη στενή τους σχέση και την κοινή τους αγάπη για τη μουσική.
  • Στη Ρόδο, στη διάρκεια της πενταήμερης εκδρομής, ο Μαζωνάκης και ο Κοντογεώργης διέκοψαν ορχήστρα σε νυχτερινό μαγαζί για να παίξουν και απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα.
Snapshot powered by AI

Με πολύ μεγάλη συγκίνηση οι συμμαθητές του Γιώργου Μαζωνάκη στο Πολυκλαδικό Λύκειο στο Αιγάλεω αποχαιρετούν ένα γνήσιο λαϊκό παιδί με μεγάλη καρδιά και ταλέντο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να τραγουδάει το «Σαν τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου σε σχολική εκδήλωση για την πενταήμερη του σχολείου. Στο βίντεο εμφανίζεται και ένας μαθητής που παίζει πιάνο, ο Θωμάς Κοντογεώργης.

Ήταν στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη και διπλανός του στα θρανία. Σε ανάρτησή του ο Θωμάς Κοντογεώργης μοιράστηκε την εικόνα του έφηβου Γιώργου Μαζωνάκη, την αγάπη τους για την μουσική και τον αποχαιρέτησε με ζεστά λόγια και θλίψη. «Δεν συνηθίζω τις νεκρολογίες! Ούτε να postαρω φωτογραφίες δίπλα στον κάθε λογής «διάσημο» που πεθαίνει… Αφορμή ήταν το post του Apostolos Kazakidis που με γύρισε στο ’90 (στο βίντεο παίζουμε στο αμφιθέατρο του πολυκλαδικού λυκείου Αιγάλεω)», έγραψε ο Θωμάς Κοντογεώργης.

Και συνέχισε: «Ο Γιώργος όμως ήταν δεμένος με τα εφηβικά μου χρόνια, τις αναμνήσεις μου αφού… ως συμμαθητές στο Πολυκλαδικό λύκειο, καθόμασταν στο ίδιο θρανίο, μοιραζόμαστε μυστικά, ανησυχίες και ατελείωτες ώρες συζήτησης για τη μουσική… Ερχόταν σπίτι μου, καθόμασταν στο πιάνο και σκαλίζαμε τα τραγούδια που αγαπάμε δοκιμάζοντας τόνους, τρόπους παιξίματος…».

Περιέγραψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης του ζητούσε να του μάθει να διαβάζει μουσική και θυμήθηκε ένα περιστατικό από την πενταήμερη εκδρομή τους στη Ρόδο. Τότε διέκοψαν την ορχήστρα σε νυχτερινό μαγαζί για να παίξουν τρία κομμάτια και καταχειροκροτήθηκαν.

«Ήθελε να του μάθω να διαβάζει μουσική. Τι να πρωτοθυμηθώ; Στην πενταήμερη, στη Ρόδο, διακόψαμε την ορχήστρα που έπαιζε για να ανέβουμε και να παίξουμε πιάνο φωνή 3 κομμάτια! Έπεσε το μαγαζί απ’ τα χειροκροτήματα! Η σκηνή ήταν ο φυσικός του χώρος! Ένα μήνα μετά το ίδιο μαγαζί του έκανε πρόταση να παίξει σεζόν. Μου πρότεινε να πάω… δεν πήγα… Χωρίσαν οι δρόμοι μας…», ανέφερε ο Θωμάς Κοντογεώργης.

«Δεν τον έτρεφε το «star system”… ήταν star! Αυτόφωτος… λιτός, λαϊκός, ο εαυτός του! Δεν υπολόγιζε κανένα κόστος… το τερμάτισε… Τον αγαπούσα το μα@@κα….».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αμάλ Αλαμουντίν: Στο Ολυμπιείο για τη συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στρέφεται κατά των δύο γιατρών η οικογένεια - Ζητά άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία αποκάλυψε απόρρητα αρχεία για τον «Άγγελο του Θανάτου» – Στο φως πώς διέφυγε τη σύλληψη

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Δάφνη: Έβαλαν απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού

20:37ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είμαστε απλώς εταίροι, είμαστε αδέρφια»: Το ηχηρό μήνυμα Δένδια με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νέα νίκη στο AfD δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας επισκέφτηκε τα περίπτερα της ΔΕΘ - Η φανέλα με το «26»

20:28LIFESTYLE

«Είχε νοσηλευτεί τον Φεβρουάριο, ελέγξαμε τα πάντα, ήταν πάρα πολύ καλά»: Όσα αποκάλυψε ο παθολόγος του Γιώργου Μαζωνάκη

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από την Άσκηση «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα έρευνα της Αστυνομίας με την παρουσία εισαγγελέα στο σπίτι του

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κέρκυρα: Για βιασμό της 8χρονης εγγονής του κατηγορείται 51χρονος

20:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η πρώτη φωτογραφία μετά την επέμβαση από τον Γερμανό «μάστερ των χιαστών»

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση «Άνθη του Κακού»: Νέα στοιχεία από την ΑΑΔΕ - Πώς η συνεργασία με την DEA «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

20:00ΥΓΕΙΑ

Εγκολεασμός: Η επείγουσα κατάσταση που το έντερο κλείνει σαν τηλεσκόπιο – Τα σημάδια για νοσοκομείο

19:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες - Οι 5 μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

19:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ο Μαρινάκης παρουσίασε τον Αλγκουαθίλ στους παίκτες - Τι είπε στην ομιλία του

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι κατέλαβαν τη Μούχα και τα νησιά Χανίς - Στο στόχαστρο τα σαουδαραβικά πλοία

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 13 Σεπτεμβρίου στην Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Στην πενταήμερη διακόψαμε ορχήστρα για να παίξουμε- Έπεσε το μαγαζί από τα χειροκροτήματα», λέει συμμαθητής του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή - Ανατροπή για τον θάνατό του

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί – Από τις 13:00 στο ιατρείο Stem Cell ο τραγουδιστής και όχι από τις 16:30 που είπε η Ιωάννα Γάκα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας η κηδεία του τραγουδιστή

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Τέλος το καλοκαίρι από το Σάββατο – Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μαρτυρίες από πελάτισσες της κλινικής Stem Cell - «Δεν πήγαιναν τυχαίοι άνθρωποι»

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασχημίες Μουρατίδη για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Μέδουσα 2026 νότια της Κρήτης: Η πολυεθνική άσκηση που ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο

18:42LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία πίσω από το «Παιδί της Νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Λώλος: Διασύρομαι ως βιαστής από ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, μόνος τρόπος αντιμετώπισης η νόμιμη δικαστική οδός

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Προσήχθη το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου Stem Cell

19:20LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανατριχιάζει βίντεο που ψέλνει - Η εξομολόγηση για την πίστη του στον Θεό

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

15:43LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη - «Εκείνο το βράδυ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ