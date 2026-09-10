Μαζωνάκης: «Παίξαμε στην πενταήμερη - Έπεσε το μαγαζί από τα χειροκροτήματα», λέει συμμαθητής του

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε το «Σαν τρελό φορτηγό» σε σχολική εκδήλωση Πολυκλαδικού Λυκείου Αιγάλεω.

Ο συμμαθητής και φίλος του, Θωμάς Κοντογεώργης, μοιράστηκε αναμνήσεις από τη στενή τους σχέση και την κοινή τους αγάπη για τη μουσική.

Στη Ρόδο, στη διάρκεια της πενταήμερης εκδρομής, ο Μαζωνάκης και ο Κοντογεώργης διέκοψαν ορχήστρα σε νυχτερινό μαγαζί για να παίξουν και απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα. Snapshot powered by AI

Με πολύ μεγάλη συγκίνηση οι συμμαθητές του Γιώργου Μαζωνάκη στο Πολυκλαδικό Λύκειο στο Αιγάλεω αποχαιρετούν ένα γνήσιο λαϊκό παιδί με μεγάλη καρδιά και ταλέντο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να τραγουδάει το «Σαν τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου σε σχολική εκδήλωση για την πενταήμερη του σχολείου. Στο βίντεο εμφανίζεται και ένας μαθητής που παίζει πιάνο, ο Θωμάς Κοντογεώργης.

Ήταν στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη και διπλανός του στα θρανία. Σε ανάρτησή του ο Θωμάς Κοντογεώργης μοιράστηκε την εικόνα του έφηβου Γιώργου Μαζωνάκη, την αγάπη τους για την μουσική και τον αποχαιρέτησε με ζεστά λόγια και θλίψη. «Δεν συνηθίζω τις νεκρολογίες! Ούτε να postαρω φωτογραφίες δίπλα στον κάθε λογής «διάσημο» που πεθαίνει… Αφορμή ήταν το post του Apostolos Kazakidis που με γύρισε στο ’90 (στο βίντεο παίζουμε στο αμφιθέατρο του πολυκλαδικού λυκείου Αιγάλεω)», έγραψε ο Θωμάς Κοντογεώργης.

Και συνέχισε: «Ο Γιώργος όμως ήταν δεμένος με τα εφηβικά μου χρόνια, τις αναμνήσεις μου αφού… ως συμμαθητές στο Πολυκλαδικό λύκειο, καθόμασταν στο ίδιο θρανίο, μοιραζόμαστε μυστικά, ανησυχίες και ατελείωτες ώρες συζήτησης για τη μουσική… Ερχόταν σπίτι μου, καθόμασταν στο πιάνο και σκαλίζαμε τα τραγούδια που αγαπάμε δοκιμάζοντας τόνους, τρόπους παιξίματος…».

Περιέγραψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης του ζητούσε να του μάθει να διαβάζει μουσική και θυμήθηκε ένα περιστατικό από την πενταήμερη εκδρομή τους στη Ρόδο. Τότε διέκοψαν την ορχήστρα σε νυχτερινό μαγαζί για να παίξουν τρία κομμάτια και καταχειροκροτήθηκαν.

«Ήθελε να του μάθω να διαβάζει μουσική. Τι να πρωτοθυμηθώ; Στην πενταήμερη, στη Ρόδο, διακόψαμε την ορχήστρα που έπαιζε για να ανέβουμε και να παίξουμε πιάνο φωνή 3 κομμάτια! Έπεσε το μαγαζί απ’ τα χειροκροτήματα! Η σκηνή ήταν ο φυσικός του χώρος! Ένα μήνα μετά το ίδιο μαγαζί του έκανε πρόταση να παίξει σεζόν. Μου πρότεινε να πάω… δεν πήγα… Χωρίσαν οι δρόμοι μας…», ανέφερε ο Θωμάς Κοντογεώργης.

«Δεν τον έτρεφε το «star system”… ήταν star! Αυτόφωτος… λιτός, λαϊκός, ο εαυτός του! Δεν υπολόγιζε κανένα κόστος… το τερμάτισε… Τον αγαπούσα το μα@@κα….».

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