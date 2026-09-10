Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία πίσω από το «Παιδί της Νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου»

Snapshot Ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω κοινών επαγγελματικών γνωριμιών και αρχικά δεν ήθελε να του γράψει τραγούδι λόγω διαφορετικών μουσικών γούστων.

Η επιτυχία «Παιδί της Νύχτας» προέκυψε από την επιθυμία του Μαζωνάκη να έχει ένα τραγούδι, με βασικό στίχο «μία ψυχή είμαι εγώ, μονάχος είμαι και πονάω».

Το τραγούδι «Αλλάξανε τα πλάνα μου» δεν είναι ερωτικό, αλλά αναφέρεται στην προσπάθεια να ξεπεραστούν κακές συνήθειες, εμπνευσμένο από τη φράση του Μαζωνάκη για το φαγητό στη μητέρα του.

Ο Παυριανός τόνισε την ωριμότητα και την αντίληψη του Μαζωνάκη ως σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία του καλλιτέχνη. Snapshot powered by AI

Για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τη συνεργασία τους και την ιστορία πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες «Αλλάξανε τα πλάνα μου» και «Παιδί της νύχτας», μίλησε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός.

«Είχα πάει να τον δω σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε με τον Ρόκκο. Δεν μου άρεσε στην αρχή, ήταν πολύ λαϊκός για τα δικά μου γούστα. Μου άρεσε ότι είχε μία ζεστή φωνή και θεατρικότητα πάνω στη σκηνή. Με εντυπωσίασαν αυτά. Δεν ήθελα να του γράψω τραγούδι. Μία ημέρα με φωνάζει στο σπίτι του ο Μουρατίδης, που τον μανατζάριζε τότε και ήταν εκεί ο Γιώργος. Μου λέει "Γιώργο λυπάμαι πολύ που δεν γράφεις ένα τραγούδι για εμένα". Το είπε με τόση γλύκα και παράπονο που αισθάνθηκα τύψεις και είπα "Γιώργο θα σου γράψω"», εξομολογήθηκε ο γνωστός στιχουργός.

«Του έγραψα το "παιδί της νύχτας". Το κουκούτσι αυτού του τραγουδιού είναι το "μία ψυχή είμαι εγώ, μονάχος είμαι και πονάω". Το "Αλλάξανε τα πλάνα μου" το έμπνεύστηκα όταν έλεγε συνέχεια θα πάω να φάω στη μάνα μου. Δεν είναι ένα ερωτικό τραγούδι, όπως έχει περάσει. Ήταν ένα τραγούδι για να ξεπεράσεις τις κακές συνήθειες και όχι έναν έρωτα», πρόσθεσε ο Γιώργος Παυριανός.

«Ο Γιώργος είχε ωριμότητα και μεγάλη αντίληψη που είναι πολύ σημαντικό για έναν καλλιτέχνη», ανέφερε ο στιχουργός.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγουδά «Σαν τρελό φορτηγό» το 1990 -Το σπάνιο βίντεο από τα μαθητικά του χρόνια

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα μαθητικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε ξανά στο φως, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο συμμαθητής του, Απόστολος Καζακίδης, δημοσίευσε ένα βίντεο από το 1990, στο οποίο ο νεαρός τότε Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδά το «Σαν τρελό φορτηγό», χαρίζοντας μια εικόνα από μια εποχή πολύ πριν γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στα πρώτα του βήματα, όταν το τραγούδι ήταν ήδη μέρος της ζωής του, και σήμερα αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς αποτελεί ένα μικρό κομμάτι από την προσωπική διαδρομή του καλλιτέχνη.

Ο Απόστολος Καζακίδης, που υπήρξε συμμαθητής του, επέλεξε να μοιραστεί το βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους, κρατώντας ζωντανή μια ανάμνηση από τα χρόνια της νιότης του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε… Video απο την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας !!! 1990», έγραψε χαρακτηριστικά.

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