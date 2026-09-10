Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία πίσω από το «Παιδί της Νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου»

Οι αναμνήσεις που μοιράστηκε ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός από τη γνωριμία, τη συνεργασία και τη φιλία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ανθή Κουρεντζή

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία πίσω από το «Παιδί της Νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω κοινών επαγγελματικών γνωριμιών και αρχικά δεν ήθελε να του γράψει τραγούδι λόγω διαφορετικών μουσικών γούστων.
  • Η επιτυχία «Παιδί της Νύχτας» προέκυψε από την επιθυμία του Μαζωνάκη να έχει ένα τραγούδι, με βασικό στίχο «μία ψυχή είμαι εγώ, μονάχος είμαι και πονάω».
  • Το τραγούδι «Αλλάξανε τα πλάνα μου» δεν είναι ερωτικό, αλλά αναφέρεται στην προσπάθεια να ξεπεραστούν κακές συνήθειες, εμπνευσμένο από τη φράση του Μαζωνάκη για το φαγητό στη μητέρα του.
  • Ο Παυριανός τόνισε την ωριμότητα και την αντίληψη του Μαζωνάκη ως σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία του καλλιτέχνη.
Snapshot powered by AI

Για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τη συνεργασία τους και την ιστορία πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες «Αλλάξανε τα πλάνα μου» και «Παιδί της νύχτας», μίλησε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός.

«Είχα πάει να τον δω σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε με τον Ρόκκο. Δεν μου άρεσε στην αρχή, ήταν πολύ λαϊκός για τα δικά μου γούστα. Μου άρεσε ότι είχε μία ζεστή φωνή και θεατρικότητα πάνω στη σκηνή. Με εντυπωσίασαν αυτά. Δεν ήθελα να του γράψω τραγούδι. Μία ημέρα με φωνάζει στο σπίτι του ο Μουρατίδης, που τον μανατζάριζε τότε και ήταν εκεί ο Γιώργος. Μου λέει "Γιώργο λυπάμαι πολύ που δεν γράφεις ένα τραγούδι για εμένα". Το είπε με τόση γλύκα και παράπονο που αισθάνθηκα τύψεις και είπα "Γιώργο θα σου γράψω"», εξομολογήθηκε ο γνωστός στιχουργός.

«Του έγραψα το "παιδί της νύχτας". Το κουκούτσι αυτού του τραγουδιού είναι το "μία ψυχή είμαι εγώ, μονάχος είμαι και πονάω". Το "Αλλάξανε τα πλάνα μου" το έμπνεύστηκα όταν έλεγε συνέχεια θα πάω να φάω στη μάνα μου. Δεν είναι ένα ερωτικό τραγούδι, όπως έχει περάσει. Ήταν ένα τραγούδι για να ξεπεράσεις τις κακές συνήθειες και όχι έναν έρωτα», πρόσθεσε ο Γιώργος Παυριανός.

«Ο Γιώργος είχε ωριμότητα και μεγάλη αντίληψη που είναι πολύ σημαντικό για έναν καλλιτέχνη», ανέφερε ο στιχουργός.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγουδά «Σαν τρελό φορτηγό» το 1990 -Το σπάνιο βίντεο από τα μαθητικά του χρόνια

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα μαθητικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε ξανά στο φως, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο συμμαθητής του, Απόστολος Καζακίδης, δημοσίευσε ένα βίντεο από το 1990, στο οποίο ο νεαρός τότε Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδά το «Σαν τρελό φορτηγό», χαρίζοντας μια εικόνα από μια εποχή πολύ πριν γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στα πρώτα του βήματα, όταν το τραγούδι ήταν ήδη μέρος της ζωής του, και σήμερα αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς αποτελεί ένα μικρό κομμάτι από την προσωπική διαδρομή του καλλιτέχνη.

Ο Απόστολος Καζακίδης, που υπήρξε συμμαθητής του, επέλεξε να μοιραστεί το βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους, κρατώντας ζωντανή μια ανάμνηση από τα χρόνια της νιότης του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε… Video απο την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας !!! 1990», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανατριχιάζει βίντεο που ψέλνει - Η εξομολόγηση για την πίστη του στον Θεό

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή - Ανατροπή για τον θάνατό του

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Λώλος: Διασύρομαι ως βιαστής από ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, μόνος τρόπος αντιμετώπισης η νόμιμη δικαστική οδός

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Τέλος το καλοκαίρι από το Σάββατο – Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» - Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκο: 24 μαθητές νεκροί σε πυρκαγιά σε σχολείο

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Σούλης για Μαζωνάκη: «Τεράστια πορεία αλλά δεν άλλαξε ποτέ ο Γιώργος» 

18:42LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία πίσω από το «Παιδί της Νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου»

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η «Συμφωνία προόδου και ευημερίας» με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος χτύπησε τον πατέρα του με παλούκι και γροθιές - Τον έστειλε στο νοσοκομείο

18:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρτμουντ – Αισιοδοξία για τον Καρέτσα: «Μίλησα μαζί του, ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα», λέει ο Κόβατς

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πλατανιά Δράμας - Σηκώθηκαν τέσσερα αεροσκάφη

18:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιστήμονες «βάπτισαν» Τέιλορ Σουίφτ τέσσερα νέα είδη ... κοριών

18:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαγκάρντ: Αύξηση επιτοκίων - Το ενεργειακό σοκ μπορεί να επιδεινωθεί - Έρχεται το ψηφιακό ευρώ

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ' Νεκτροταφείο Νίκαιας το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή

18:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποκαλύπτεται: Η χωριάτικη, τα anime και το «τρελό» ΟΑΚΑ

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Προσήχθη το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου Stem Cell

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ' Νεκτροταφείο Νίκαιας το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Προσήχθη το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου Stem Cell

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μαρτυρίες από πελάτισσες της κλινικής Stem Cell - «Δεν πήγαιναν τυχαίοι άνθρωποι»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Με 4 σακούλες με πειστήρια αποχώρησαν οι αστυνομικοί από το ιατρείο Stem Cell

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

15:55WHAT THE FACT

Έθαψαν 300 τόνους γυαλί κάτω από έναν δρόμο: 24 χρόνια αργότερα, το πείραμα συνεχίζει να εκπλήσσει

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασχημίες Μουρατίδη για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

15:43LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη - «Εκείνο το βράδυ»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας, ήξερα γιατί» - Η κατάθεση της γιατρού στην Ασφάλεια

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης – Παγώνη για Γάκα: «Τη μία λέει ότι είναι γυναικολόγος, την άλλη ολιστική γιατρός»

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν είχαν άδεια τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέει ο ΙΣΑ – Είχαμε καταθέσει όλα τα έγγραφα, λένε οι γιατροί

15:10ΕΛΛΑΔΑ

«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»:  «Λύγισε» η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια - Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο»

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η Πάτρα αποχαιρετά το «παιδί της νύχτας» - Πώς ξεκίνησε η καριέρα του το 1992

12:21ME TO N & ME TO Σ

Ο Γιώργος, τούς την έκανε τώρα για να μην «πουλήσουν» και τον θάνατο του…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ