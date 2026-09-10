Νίκος Σούλης για Μαζωνάκη: «Τεράστια πορεία αλλά δεν άλλαξε ποτέ ο Γιώργος» 

Snapshot Ο Νίκος Σούλης γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη το 1993 και περιγράφει την πορεία του ως τεράστια χωρίς να αλλάξει ο χαρακτήρας του καλλιτέχνη.

Ο Μαζωνάκης διατήρησε την ίδια προσωπικότητα και επαγγελματισμό από τα πρώτα του χρόνια μέχρι σήμερα.

Η συνεργασία Σούλη-Μαζωνάκη ήταν ολοκληρωτική και διήρκεσε 6-7 χρόνια, με έντονη καθημερινή εμπλοκή και αμοιβαίο σεβασμό στον επαγγελματισμό.

Ο Μαζωνάκης δεν ήθελε να μένει μόνος μετά τις εμφανίσεις του και προτιμούσε να περνάει χρόνο με φίλους και συνεργάτες.

Η φιλία και η αγάπη μεταξύ Σούλη και Μαζωνάκη παρέμειναν αμετάβλητες μέχρι την τελευταία τους επικοινωνία πέρσι. Snapshot powered by AI

Έναν άνθρωπο που αγαπούσε τους φίλους του, δεν ήθελε να μένει μόνος και με ισχυρό αίσθημα επαγγελματισμού περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο σκηνοθέτης Νίκος Σούλης, ο οποίος σκηνοθέτησε εμφανίσεις αλλά και βίντεο κλιπ του.

«Πρώτη φορά τον γνώρισα το ’93 όταν ήταν 20 χρονών και είχε βγάλει τον πρώτο δίσκο του και μάλιστα κάναμε και παρέα και θυμάμαι ότι είχαμε πάει κάπου στην Σαλαμίνα. Από τότε αναζητούσε εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης ο Γιώργος και είχε βγει στην εκπομπή της Κορομηλά και τον είχε δει μία κοπέλα και έρχεται και μου λέει: ‘Με γνώρισε, με γνώρισε’ με φοβερό ενθουσιασμό. Και λέω αυτός ο άνθρωπος από αυτή τη φράση ότι τον αναγνώρισε μία κοπέλα μέχρι σήμερα, τι τεράστια πορεία» είπε στο «Στούντιο 3» ο Νίκος Σούλης.

Εξήγησε ότι η επιτυχία δεν άλλαξε καθόλου τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Ο ίδιος άνθρωπος καμία διαφορά. Όπως ήταν 21 χρονών οk τηρουμένων των αναλογιών καταλαβαίνετε αλλά δεν άλλαξε ποτέ ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι μία μοναδικότητα και νομίζω αυτό που θα μείνει στον κόσμο είναι ο Γιώργος, ο Μαζώ όπως τον έλεγε και ο κόσμος. Πάντως και ο ίδιος το ήθελε πάρα πολύ το Μαζώ, του άρεσε και έκανε και λογοπαίγνια».

Για την συνεργασία τους ο Νίκος Σούλης την χαρακτήρισε «ολοκληρωτική». «Μετά συνεργαστήκαμε το 2003 στο ‘Gucci φόρεμα’ στο δίσκο ‘Σάββατο’ και μετά. Μία συνεργασία που κράτησε 6 -7 χρόνια αλλά ήταν ολοκληρωτική. Την περίοδο δηλαδή που εγώ εργάστηκα με τον Γιώργο δεν έκανα τίποτα άλλο. Ήμουν 90%, όχι 100%, με τον Γιώργο. Γιατί ήμουν κάθε μέρα στις παραστάσεις. Φρόντιζα την εμφάνισή του ακόμα και όταν πήγαινε σε μια εκπομπή. Ήταν ολοκληρωτική η συνεργασία και βέβαια ήταν και με ευχαρίστηση και κάναμε και διακοπές μαζί, ταξίδια. Ήταν πάρα πολύ όμορφα χρόνια», είπε ο σκηνοθέτης.

Και συνέχισε: «Κρατούσε πολύ ψηλά την έννοια του επαγγελματισμού χωρίς να μπλέκονται συναισθήματα δηλαδή δεν έχει να κάνει ότι είμαστε φίλοι άρα θα περάσει η ιδέα σου. Έπρεπε να την αποδείξεις να το τεκμηριώσεις αυτό που θέλεις να κάνεις».Ανέφερε ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη δεν άρεσε να μένει μόνος όταν τελείωνε το πρόγραμμα από το νυχτερινό μαγαζί που εμφανιζόταν. «Κατ’ αρχάς δεν ήθελε να φεύγουμε όταν τελειώναμε. Δηλαδή σχολάγαμε ξημερώματα και έλεγε ‘τώρα εγώ θα γυρίσω μόνος μου στο σπίτι;’ και μας μάζευε όλους στο σπίτι και πηγαίναμε την άλλη μέρα το απόγευμα σπίτι μας. Ήταν απίστευτα χρόνια», είπε.

«Τελευταία φορά μιλήσαμε πέρσι μετά από αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν. Από καιρό σε καιρό μιλούσαμε αλλά η αγάπη δεν άλλαξε ποτέ, παραμένει», κατέληξε.

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