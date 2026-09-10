Μαζωνάκης: Η Πάτρα αποχαιρετά το «παιδί της νύχτας» - Πώς ξεκίνησε η καριέρα του το 1992

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε την καριέρα του στο τραγούδι από την Πάτρα, τραγουδώντας σε νυχτερινά μαγαζιά όπως το La Notte και το Παριζιάνα.

Το 1992, σε ηλικία 20 ετών, αναδείχθηκε από τον Νίκο Μουρατίδη, που έγινε μάνατζέρ του και τον βοήθησε να κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο με την PolyGram.

Το 1993 κυκλοφόρησε τον δίσκο «Μεσάνυχτα και κάτι», σηματοδοτώντας την εκτόξευση της καριέρας του στις μεγάλες αθηναϊκές πίστες.

Ξεχώριζε για τη φωνή, τις τολμηρές καλλιτεχνικές επιλογές και το εκκεντρικό ντύσιμό του, και θεωρήθηκε το «παιδί της νύχτας» της Αθήνας.

Η Πάτρα τον αποχαιρετά με συγκίνηση, τιμώντας τόσο την καλλιτεχνική του διαδρομή όσο και την κοινωνική του προσφορά, όπως η συμμετοχή του σε κοινωνική κουζίνα το 2022. Snapshot powered by AI

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει συγκινήσει όχι μόνο τους κατοίκους στα δυτικά προάστια της Αθήνας, όπως στην Νίκαια και το Αιγάλεω αλλά και την Πάτρα. Το όνομα του δημοφιλούς καλλιτέχνη συνδέθηκε με την πόλη καθώς από εκεί ξεκίνησε τα πρώτα βήματά του στο τραγούδι.

«Καλησπέρα αδέρφια μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και το ξέρετε άλλωστε. Ακόμα λέω στους δημοσιογράφους ότι δεν είμαι από την Πάτρα όλοι νομίζουν ότι είμαι από την Πάτρα», είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης στη συναυλία που έδωσε στην Πάτρα το 2016.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και τη δεκαετία του ’90 η νυχτερινή ζωή στην πόλη ήταν έντονη γεμάτη μαγαζιά και έψαχνε νέα πρόσωπα και φωνές. Το 1988 ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκινάει να τραγουδάει στο La Notte. Γνωρίζει κόσμο, κάνει φιλίες και περνάει ένα μεγάλο κομμάτι της νεότητάς του. Το καλοκαίρι του 1992 αποδείχθηκε καθοριστικό για την πορεία του στις μεγάλες πίστες της Αθήνας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε ηλικία μόλις 20 ετών, εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο «Παριζιάνα». Εκεί τον άκουσε και τον ξεχώρισε ο Νίκος Μουρατίδης ο οποίος έγινε μάνατζερ του και τον βοήθησε να συνεργαστεί με την δισκογραφική εταιρεία PolyGram για τον πρώτο δίσκο του. Το 1993 κυκλοφορεί τον δίσκο «Μεσάνυχτα και κάτι» και έτσι απογειώθηκε μία μεγάλη καριέρα στο τραγούδι.

Ξεχωρίζει για τη φωνή του, τις τολμηρές καλλιτεχνικές επιλογές του και το εκκεντρικό ντύσιμο και γίνεται το «παιδί της νύχτας» που αγαπήθηκε στις μεγάλες αθηναϊκές πίστες.

Η συγκίνηση στην Πάτρα

Οι κάτοικοι της Πάτρας μπορούν να επαίρονται ότι τον γνώριζαν πριν κάνει τις μεγάλες επιτυχίες στο τραγούδι. Αποχαιρετούν εκείνο το νεαρό παιδί που τραγούδησε στα μεγαλύτερα μαγαζιά της πόλης και διένυσε μία διαδρομή πάνω από τρεις δεκαετίες στο τραγούδι.

Αρκετοί που τον γνώριζαν για πολλά χρόνια τον αποχαιρετούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύουν φωτογραφίες από εκείνη την πορεία στην Πάτρα. Όπως ο μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας Γιώργος Κοτοπούλης που ήταν φίλος του από τον Αύγουστο του 2022.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του μουσικού παραγωγού και επιχειρηματία Γιώργου Κοτοπούλη, ο οποίος θυμήθηκε εκείνες τις ημέρες και τη γνωριμία του Μαζωνάκη με τον Νίκο, που λίγους μήνες αργότερα θα έβαζαν τις βάσεις για την πορεία που ακολούθησε.

Μάλιστα δημοσίευσε και φωτογραφίες τους από εκείνη την περίοδο. Επίσης ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μία εξαιρετικά τρυφερή πλευρά και πολλοί άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για την αγάπη του να προσφέρει στους άλλους. Έτσι τον Ιούλιο του 2022 επέστρεψε στην Πάτρα και την πλατεία Όλγας προκειμένου να μαγειρέψει σε κοινωνική κουζίνα και να προσφέρει γεύματα σε όσους τα είχαν ανάγκη.

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