Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μαρτυρίες από πελάτισσες του ιατρείου - «Δεν πήγαιναν τυχαίοι άνθρωποι»

Snapshot Το ιατρείο Stem Cell προσέλκυε πελάτες συγκεκριμένου κοινωνικού επιπέδου.

Οι διαδικασίες περιελάμβαναν ζύγισμα, ηλεκτρομαγνητικό σκανάρισμα και λήψη αίματος για ανάλυση κυττάρων μέσω υπολογιστή.

Η θεραπεία αποπαρασίτωσης εφαρμόστηκε σε κάποιους πελάτες, χωρίς να αναφερθούν περίεργα ή αλλόκοτα περιστατικά.

Οι πελάτες περιέγραφαν το ιατρείο ως σοβαρό και αξιόπιστο, με διαδικασίες που εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Η πλασμαφαίρεση προτείνεται μόνο σε ασθενείς που το έχουν ανάγκη, και το ιατρείο είχε πελάτες γνωστούς στην περιοχή του Κολωνακίου. Snapshot powered by AI

Για τις διαδικασίες που λάμβαναν χώρα μέσα στην κλινική Stem Cell, όπου χθες το απόγευμα «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησαν δύο πελάτισσες του ιατρείου.

Οι δύο μαρτυρίες μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ και σύμφωνα με αυτές, πρόκειται για ένα ιατρείο που προσέλκυε ασθενείς συγκεκριμένου status.

Από την πλευρά της, η πρώτη μάρτυρας, μία 58χρονη ανέφερε ότι μόλις πήγαινες στο ιατρείο σε ζύγιζαν, σε καλωδίωναν, καθόσουν σε μια καρέκλα, ακουμπούσες κάπου τα πόδια σου και τα χέρια σου και κάτι ηλεκτρομαγνητικό σε σκάναρε όσο ήσουν καθιστός.

«Είχα ακούσει τελευταία από άλλον που πηγαίνει εκεί ότι έχει φέρει ένα μηχάνημα για κάτι πολύ προχώ (σ.σ. προχωρημένο), το οποίο στοιχίζει και λίγο ακριβά, αλλά ούτε είχα μάθει καν τι είναι», σημείωσε επιπλέον. Η ίδια χαρακτήρισε τους πελάτες του ιατρείου «καλοβαλμένους», λέγοντας, μάλιστα ότι «δεν πηγαίνουν τυχαίοι άνθρωποι εκεί».

Μίλησε επίσης και για μια άλλη διαδικασία, κατά την οποία, όπως περιέγραψε «σου έπαιρνε αίμα, όπως παίρνουμε στους διαβητικούς μία σταγόνα αίμα, σε τρύπαγε με μία βελόνα, το περνούσε μέσα στο κομπιούτερ της και έβλεπε σε τι κατάσταση είναι τα κύτταρα».

Η ίδια είχε ακολουθήσει και μια θεραπεία αποπαρασίτωσης στο παρελθόν, καθώς είχε παράσιτα στο αίμα, ωστόσο δεν της είχε φανεί πότε κάτι περίεργο ή αλλόκοτο στο ιατρείο.

Η δεύτερη μαρτυρία ήρθε από μία 23χρονη, η οποία, όπως είπε, είναι πελάτισσα του ιατρείου εδώ και 6 χρόνια. Περιγράφοντας τις διαδικασίες του ιατρείου σημείωσε ότι «παίρνουν δείγμα από το αίμα σου και το κοιτάνε».

Η ίδια δεν έχι δει κάτι άλλο, γιατί δεν είχε χρειαστεί κάτι άλλο. Ανέφερε και αυτή ότι στο ραντεβού σε ζυγίζουν, «λες το πρόβλημά σου και σε βοηθούν αναλόγως», ενώ υποστήριξε πως «σου εμπνέουν πάρα πολύ εμπιστοσύνη».

Στην 23χρονη δεν είχαν πει κάτι για την πλασμαφαίρεση και, όπως ανέφερε, «την προτείνουν σε κόσμο που το έχει ανάγκη». «Το ιατρείο είχε σοβαρό κόσμο, εξαιρετικούς ασθενείς που είναι πολύ γνωστοί στο Κολωνάκι», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης