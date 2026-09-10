Μαζωνάκης: Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι Αρχές στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι

Snapshot Στο ιατρείο Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι βρέθηκαν δύο μηχανματα πλασμαφαίρεσης που τέθηκαν υπό τον έλεγχο των Αρχών.

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα, που είχε αναλάβει τη φροντίδα του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για τη χρήση του μηχανήματος και ισχυρίζεται ότι είναι πιστοποιημένα.

Οι Αρχές λειτουργούν αυτή τη στιγμή το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης παρουσία ειδικών στο ιατρείο, όπου παραμένουν η γιατρός και ο σύζυγός της.

Η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι ασχολείται με τη δραστηριότητα της πλασμαφαίρεσης για 23 χρόνια και είχε να δει τον Μαζωνάκη από το 2021.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης ζήτησε να τον δει στο ιατρείο η γιατρός, μετά από απουσία επικοινωνίας δύο ετών. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών στο ιατρείο Stem Cell Clinic του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της συζύγου του, και ιατρού που είχε αναλάβει να κουράρει τον Γιώργο Μαζωνάκη, Ιωάννα Γάκα, στο Κολωνάκι.

Αυτή την ώρα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών έχουν βάλει σε λειτουργία το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε η γιατρός για τον Γιώργο Μαζωνάκη, παρουσία ειδικών, ενώ στο ιατρείο παραμένουν τόσο η γιατρός όσο κι ο σύζυγός της.

Παράλληλα, στο ιατρείο εντοπίστηκε και δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο επίσης έχει τεθεί υπό τον έλεγχο των Αρχών.

«Είχα να τον δω από το 2021»

Σε ό,τι αφορά στην Ιωάννα Γάκα, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, έχει λάβει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για το μηχάνημα, ενώ η ίδια ασχολείται με τη δραστηριότητα αυτή τα τελευταία 23 χρόνια. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο είναι πιστοποιημένα και δηλώνει πως θα προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 17:00, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος της ζήτησε να τον δει στο ιατρείο της. Η γιατρός αναφέρει ότι είχε να τον δει από το 2021, όταν, όπως υποστηρίζει, του είχε πραγματοποιήσει υδροθεραπεία.

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