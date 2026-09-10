Μαζωνάκης: Με 4 σακούλες με πειστήρια αποχώρησαν οι αστυνομικοί από το ιατρείο Stem Cell

Snapshot Ολοκληρώθηκε η πολύωρη έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι.

Οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το ιατρείο με τέσσερις σακούλες που περιείχαν πειστήρια.

Το ζεύγος των γιατρών, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, αποχώρησε μαζί με την αστυνομία χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Αναμένεται να πραγματοποιηθεί έρευνα και στο σπίτι του ζεύγους των γιατρών. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης η πολύωρη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών στο στο ιατρείο Stem Cell Clinic του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της συζύγου του, και ιατρού που είχε αναλάβει να κουράρει τον Γιώργο Μαζωνάκη, Ιωάννα Γάκα, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το σπίτι με τέσσερις σακούλες με πειστήρια. Μαζί με τους άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της ΕΛΑΣ αποχώρησε και το ζεύγος των γιατρών. Οι δύο τους δεν θέλησαν να απαντήσουν σε καμία ερώτηση των δημοσιογράφων.

Η αποχώρηση του ζεύγους των γιατρών από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η αποχώρηση του ζεύγους των γιατρών από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η αποχώρηση του ζεύγους των γιατρών από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Μετά τις έρευνες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, θα ακολουθήσει έρευνα στο σπίτι του ζεύγους των γιατρών.

Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι Αρχές

Νωρίτερα, οι αστυνομικοί έβαλαν σε λειτουργία το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε η γιατρός για τον Γιώργο Μαζωνάκη, παρουσία ειδικών, ενώ στο ιατρείο παραμένουν τόσο η γιατρός όσο κι ο σύζυγός της.

Παράλληλα, στο ιατρείο εντοπίστηκε και δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο επίσης έχει τεθεί υπό τον έλεγχο των Αρχών.

Παράλληλα, στο ιατρείο εντοπίστηκε και δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο επίσης έχει τεθεί υπό τον έλεγχο των Αρχών.

Η στιγμή που αστυνομικοί τοποθετούν σε αυτοκίνητα σακούλες με πειστήρια από τη Stem Cell Clinic Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Διπλή έφοδος των Αρχών στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Το ειδικό κλιμάκιο του FBI και συγκεκριμένα το Digital Foresnic and Incident Response, έχει αναλάβει τις έρευνες στο ιατρείο, το οποίο έχει σφραγιστεί από χθες το βράδυ. Η ομάδα του Digital Foresnic and incident response, υπάγεται στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και δη στο τμήμα της ψηφιακής εγκληματολογίας.

Η στιγμή που αστυνομικοί τοποθετούν σε αυτοκίνητα σακούλες με πειστήρια από τη Stem Cell Clinic Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Νωρίτερα σήμερα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έσπευσε στο σημείο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συνοδεία της ΕΛΑΣ, για να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και να ελέγξει τη νομιμότητά του.

«Είχα να τον δω από το 2021»

Σε ό,τι αφορά στην Ιωάννα Γάκα, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, έχει λάβει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για το μηχάνημα, ενώ η ίδια ασχολείται με τη δραστηριότητα αυτή τα τελευταία 23 χρόνια. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο είναι πιστοποιημένα και δηλώνει πως θα προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 17:00, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος της ζήτησε να τον δει στο ιατρείο της. Η γιατρός αναφέρει ότι είχε να τον δει από το 2021, όταν, όπως υποστηρίζει, του είχε πραγματοποιήσει υδροθεραπεία.

Σοκαρισμένοι οι γείτονές του στη Βούλα - Αναμένεται εισαγγελέας για να σφραγιστεί και να ελεγχθεί το σπίτι

Την ίδια στιγμή, βουβαμάρα επικρατεί στη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, εκεί που βρίσκεται το σπίτι του τραγουδιστή.

Το σπίτι είναι κλειστό και υπάρχει περιπολικό, καθώς αναμένεται από ώρα σε ώρα να μεταβεί εκεί εισαγγελέας για να προχωρήσουν οι Αρχές στο σφράγισμα της οικείας έτσι ώστε να ελεγχθεί από τις Αρχές.

Οι γείτονές του είναι «παγωμένοι» από τον αδόκητο χαμό του και κανείς δεν έχει διάθεση για κουβέντα. Έξω από το σπίτι του τραγουδιστή, κάποιοι έχουν αφήσει λίγα λουλούδια. Ανάμεσα σ' αυτά και μια ανθοδέσμη που έχει κι ένα λιτό μήνυμα. «Καλό ταξίδι Γιώργο. Η γειτόνισσα»...

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