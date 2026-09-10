Γιώργος Μαζωνάκης: Ανατριχιάζει βίντεο που ψέλνει - Η εξομολόγηση για την πίστη του στον Θεό

«Η πίστη και η πίστα με έσωσαν», είχε πει σε συνέντευξή του ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ανθή Κουρεντζή

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανατριχιάζει βίντεο που ψέλνει - Η εξομολόγηση για την πίστη του στον Θεό
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει μια βαθιά και προσωπ σχέση με την πί και τον Θεό, που έχει εκράσει δημόσια φορές.
  • ίντεο εμφανίζεται ψέλνει αποκαλύπτοντας πιο ήσυχη και πνετική πλευρά του χαρακτήρα του.- Ο ίδιος θεωρεί την πίστη ως δύναμη που τον έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής.
  • Έχει επισκεφθεί το Άγιο Όρος αναζητώντας ηρεμία, σιωπή και προσευχή, όχι ως τουρίστας αλλά για πνευματική αναζήτηση.
  • Η πίστη του δεν περιορίζεται σε τυπικές θρησκευτικές πρακτικές, αλλά είναι μια βαθιά προσωπική σχέση με το θείο.
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Μια διαφορετική πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, μακριά από τις μεγάλες πίστες, τα εκκεντρικά κοστούμια και τη δημόσια εικόνα που τον συνόδευσε για δεκαετίες, αποτυπώνεται σε βίντεο στο οποίο ο τραγουδιστής εμφανίζεται να ψέλνει.

Το στιγμιότυπο αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς φωτίζει μια πλευρά του που ο ίδιος δεν έκρυψε ποτέ: τη βαθιά και προσωπική σχέση του με την πίστη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δηλώσει ήδη από το 2021 ότι βρισκόταν κοντά στην Εκκλησία από μικρό παιδί, χαρακτηρίζοντας την πίστη μία από τις σημαντικότερες αξίες της ζωής του. Είχε επίσης αποκαλύψει ότι είχε πνευματικό και ότι, σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του, είχε αναζητήσει απαντήσεις τόσο μέσα από την ψυχανάλυση όσο και μέσα από την πνευματική καθοδήγηση.

«Η πίστη και η πίστα με έσωσαν»

Η αναφορά στον Θεό επανερχόταν συχνά στις συνεντεύξεις του, ιδιαίτερα όταν μιλούσε για τις δύσκολες περιόδους της ζωής του.

Στην τελευταία μεγάλη τηλεοπτική του συνέντευξη είχε συνοψίσει αυτή τη σχέση σε μία χαρακτηριστική φράση: «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν». Είχε ακόμη πει ότι θεωρούσε τις δυσκολίες της ζωής δοκιμασίες και ότι αντλούσε από τον Θεό τη δύναμη να τις αντιμετωπίζει.

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Η πίστη του δεν περιοριζόταν, όπως είχε εξηγήσει, σε μια τυπική σχέση με τη θρησκεία. Μιλώντας για το ενδεχόμενο να χάσει ακόμη και τη φωνή του, είχε απαντήσει χωρίς φόβο ότι, εάν ο Θεός θελήσει να του πάρει κάτι, θα το πάρει. Σε άλλη αναφορά του είχε χαρακτηρίσει τη σχέση με το θείο «πάρα πολύ προσωπική».

Το Άγιο Όρος ως τόπος ηρεμίας και προσευχής

Ξεχωριστή θέση είχε στη ζωή του και το Άγιο Όρος. Τον Μάιο του 2026 είχε ταξιδέψει εκεί και είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες από την παραμονή του σε μονή, ακόμη και από την κουζίνα, όπου εμφανιζόταν να μαγειρεύει μαζί με μοναχούς.

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Ο ίδιος είχε εξηγήσει ότι δεν αντιμετώπιζε τις επισκέψεις του στον Άθω ως τουριστικές αποδράσεις. Αναζητούσε εκεί τη σιωπή, την απλότητα, τη φύση και έναν χώρο όπου μπορούσε να απομονωθεί και να προσευχηθεί.

Ήταν ίσως μία από τις πιο προσωπικές αντιθέσεις της ζωής του: από τη δυνατή μουσική και τα φώτα της νύχτας στη σιωπή μιας εκκλησίας. Από τον «Μαζώ» της σκηνής στον Γιώργο που αναζητούσε δύναμη στην προσευχή.

Και το βίντεο στο οποίο ακούγεται να ψέλνει έρχεται σήμερα να θυμίσει ακριβώς αυτή την πλευρά του: έναν άνθρωπο που πίσω από τη λάμψη είχε κρατήσει έναν δικό του, βαθιά προσωπικό δεσμό με την πίστη.

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