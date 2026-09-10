Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη των γιατρών της κλινικής Stem Cell

Snapshot Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί της κλινικής Stem Cell μετά από έρευνες στο ιατρείο και στο σπίτι τους, με βασικό στοιχείο τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης που είχε ήδη ξεκινήσει πριν την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ιατρείο δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για την πλασμαφαίρεση, ενώ το μηχάνημα λειτουργούσε περίπου 45 λεπτά πριν την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Βιντεοληπτικό υλικό αποκάλυψε ότι ο Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο τρεις ώρες νωρίτερα από ό,τι δήλωσαν οι γιατροί, δημιουργώντας υπόνοιες για το κενό χρόνου.

Ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο επανειλημμένα τα τελευταία επτά χρόνια και ήταν σε κακή κατάσταση την ημέρα του συμβάντος, εκφράζοντας αμέσως αδιαθεσία μετά την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρέκλα χωρίς συνοδεία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Snapshot powered by AI

Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί και ιδιοκτήτες της κλινικής Stem Cell στην οποία κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο ιατρείο όσο και στην οικία τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύλληψη συνδέεται με ευρήματα της έρευνας σχετικά με τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, η οποία φαίνεται ότι είχε ήδη ξεκινήσει τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, ενώ φέρεται να είχε προηγηθεί η τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα. Το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει η γιατρός κατά την κατάθεσή της, ότι η διαδικασία δεν είχε ουσιαστικά ξεκινήσει.

Σύμφωνα με το MEGA, εξετάζεται παράλληλα το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Οι αστυνομικοί παρέμειναν για περίπου οκτώ ώρες στο ιατρείο, συλλέγοντας ψηφιακά και έγγραφα στοιχεία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα και στο σπίτι των δύο γιατρών.

Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου παραμένουν, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης αύριο.

Το κενό των τριών ωρών

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα φαίνεται να ρίχνουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε στην κλινική Stem Cell και φέρεται να αποτέλεσαν βασικά στοιχεία για τη σύλληψη των δύο γιατρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, από το βιντεοληπτικό υλικό προέκυψε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο περίπου στη 1 το μεσημέρι και όχι στις 4, όπως φέρεται να είχαν αναφέρει οι δύο γιατροί στις καταθέσεις τους. Το τρίωρο κενό που προέκυψε τέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών και συνδυάστηκε με τα ευρήματα του Ιατρικού Συλλόγου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά, στοιχείο που, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, δείχνει ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει πριν από την κατάρρευση.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται η άδεια λειτουργίας του ιατρείου, καθώς σύμφωνα με το πόρισμα του Ιατρικού Συλλόγου αφορούσε ιατρείο παθολόγου, ενώ τα συγκεκριμένα μηχανήματα και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φέρεται να μην καλύπτονταν από την άδεια. Ερωτήματα παραμένουν και για την απόφαση να ξεκινήσει η συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς, σύμφωνα με την κατάθεση της γιατρού, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αισθανόταν καλά.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξανακάνει κάποιες θεραπείες στο συγκεκριμένο ιατρείο»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία συνεργάτη του γιατρού του ιατρείου στο MEGA, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκεπτόταν το συγκεκριμένο ιατρείο εδώ και χρόνια και την ημέρα του περιστατικού έφτασε σε κακή κατάσταση, σχεδόν υποβασταζόμενος.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξανακάνει κάποιες, άλλες θεραπείες στο συγκεκριμένο ιατρείο, έρχεται τουλάχιστον επτά χρόνια. Όταν ήρθε στο ιατρείο το απόγευμα της Τετάρτης ήταν σχεδόν υποβασταζόμενος. Όταν του έβαλαν τον καθετήρα, μετά από κάποια λεπτά ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε «δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά» και έκλεισε τα μάτια του».

Τον έβγαλαν έξω... με καρέκλα

Όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής κατέρρευσε, στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, τον Γιώργο Μαζωνάκη κατέβασαν στο ΕΚΑΒ με καρέκλα, ενώ δεν τον συνόδευσε κανείς μέχρι το νοσοκομείο.

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