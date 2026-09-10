Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε νοσηλευτεί τον Φεβρουάριο» - Όσα αποκάλυψε ο παθολόγος του τραγουδιστή

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Ο παθολόγος και κουμπάρος του, Χρήστος Ζαφειρίου, ανέφερε ότι είχαν μιλήσει τηλεφωνικά μια εβδομάδα πριν, όπου ο τραγουδιστής φαινόταν χαρούμενος και χωρίς προβλήματα υγείας.

Ο Μαζωνάκης είχε νοσηλευτεί τον Φεβρουάριο για σπαστική κολίτιδα και τότε οι εξετάσεις του ήταν καλές χωρίς άλλα προβλήματα υγείας.

Ο Χρήστος Ζαφειρίου επεσήμανε ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται συνήθως σε νοσοκομείο και απαιτεί ειδικές εξετάσεις και καρδιογράφημα.

Η είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκλονισμό στους οικείους και στο κοινό. Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε στο πανελλήνιο η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης (9/9).

Μιλώντας στο Mega, ο παθολόγος και κουμπάρος του γνωστού τραγουδιστή, Χρήστος Ζαφειρίου αναφέρθηκε στην τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί του, ενώ μοιράστηκε όσα γνώριζε για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.

Όπως αποκάλυψε, είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά περίπου δύο μήνες πριν, ενώ είχαν μιλήσει τηλεφωνικά μόλις μία εβδομάδα πριν, με τον τραγουδιστή να του μιλά για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια και το νέο του πρόγραμμα.

«Εγώ τελευταία φορά πήγα να τον δω περίπου δύο τρεις μήνες, αλλά είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά πριν από μια εβδομάδα. Μου μίλαγε ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενος για το πρόγραμμα που θα πήγαινε στο νέο του μαγαζί. Δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι υποφέρει ή ότι έχει κάποιο πρόβλημα», είπε αρχικά ο Χρήστος Ζαφειρίου.

«Θα κάτσω να ηρεμήσω. Κι εμείς αναμένουμε να ακούσουμε. Πραγματικά, είμαστε συγκλονισμένοι. Μου έλεγε για τα σχέδια του ο άνθρωπος, τι είχε και χαιρόταν και χθες μαθαίνουμε αυτό», πρόσθεσε.

«Νοσηλεύτηκε τον Φλεβάρη μήνα. Είχε κάνει μια σπαστική κολίτιδα. Τότε λοιπόν είχε κάνει πολλές εξετάσεις, είχαμε ελέγξει τα πάντα. Ήταν πάρα πολύ καλά. Και γενικά όλα αυτά τα χρόνια που τον ξέρω, όποτε έκανε εξετάσεις, δεν είχε εμφανίσει κάποιο πρόβλημα υγείας», αποκάλυψε ο Χρήστος Ζαφειρίου.

«Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται σε νοσοκομείο. Δεν το έχω ακούσει ποτέ στα τόσα χρόνια, να γίνεται σε ιδιωτικό ιατρείο. Ενδεχομένως μπορεί και να γίνεται, αλλά δεν το έχω ακούσει. Θέλει μια εξειδίκευση αυτό. Θέλει εξετάσεις αίματος να προηγηθούν. Θέλει ένα καρδιογράφημα. Είμαστε συγκλονισμένοι», κατέληξε ο Χρήστος Ζαφειρίου.

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