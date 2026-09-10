Πλασμαφαίρεση: Η νέα εμμονή των σταρ για αιώνια νεότητα – Πόσο κοστίζει η «θεραπεία»

Πλασμαφαίρεση, το «φίλτρο» της νεότητας – Χιλιάδες δολάρια για «καθαρό» αίμα

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Πλασμαφαίρεση: Η νέα εμμονή των σταρ για αιώνια νεότητα – Πόσο κοστίζει η «θεραπεία»
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  • Η πλασμαφαίρεση είναι μια αμφιλεγόμενη θεραπεία που υπόσχεται «καθαρό» αίμα και νεότητα, με υψηλό κόστος και κινδύνους.
  • Διάσημοι όπως ο Ορλάντο Μπλουμ, η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Σακίλ Ο’ Νιλ έχουν υποβληθεί σε αυτήν, με κόστος που φτάνει έως και 40.000 δολάρια για τέσσερις συνεδρίες.
  • Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η διαδικασία αφαιρεί και χρήσιμα συστατικά του αίματος, όπως παράγοντες πήξης και αντισώματα, και μπορεί να βλάψει το ανοσοποιητικό σύστημα.
  • Η συχνή επανάληψη της πλασμαφαίρεσης δεν έχει αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία και μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις.
  • Το μηχάνημα που χρησιμοποιείται δεν έχει λάβει έγκριση από τον FDA για χρήση σε υγιείς ανθρώπους.
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Από τις λαμπερές κλινικές του Χόλιγουντ μέχρι το ιατρείο στο Κολωνάκι που βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η πλασμαφαίρεση έχει βρεθεί στο προσκήνιο. Μία αμφιλεγόμενη πρακτική που υπόσχεται «καθαρό» αίμα και μακροζωία, έχει γίνει νέα εμμονή για celebrities που αναζητούν το ελιξίριο της αιώνιας νεότητας, με το κόστος, αλλά και τους κινδύνους, να είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Ανάμεσα σε εκείνους που έχουν επιλέξει τη συγκεκριμένη διαδικασία, είναι ο Ορλάντο Μπλουμ. Ο ηθοποιός υπεβλήθη σε φιλτράρισμα του αίματός του, καταβάλλοντας περίπου 13.000 δολάρια και μάλιστα, μοιράστηκε φωτογραφία του δίπλα στο ειδικό μηχάνημα. Όπως ανέφερε, στόχος του ήταν να «καθαρίσει» το αίμα του.

Στη λίστα των διάσημων που έχουν στραφεί σε θεραπείες ευεξίας, βρίσκεται και η Γκουίνεθ Πάλτροου, γνωστή για το ενδιαφέρον γύρω από πρακτικές που υπόσχονται καλύτερη υγεία. Αντίστοιχη επιλογή έκανε και ο θρύλος του NBA, Σακίλ Ο’ Νιλ.

Η τάση έχει περάσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της κάντρι, Λιάν Ράιμς, κατέγραψε τη διαδικασία στην οποία υπεβλήθη, αποκαλύπτοντας ότι πλήρωσε περισσότερα από 40.000 δολάρια για τέσσερις συνεδρίες.

Όμως, πίσω από την εικόνα μίας πολυτελούς θεραπείας που υπόσχεται ανανέωση, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται σε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας.

Όπως εξηγούν γιατροί, η διαδικασία δεν λειτουργεί ως ένα επιλεκτικό «φίλτρο» που απομακρύνει μόνο τοξίνες ή μικροπλαστικά. Κατά την αφαίρεση του πλάσματος απομακρύνονται και χρήσιμα συστατικά του αίματος, μεταξύ άλλων παράγοντες πήξης και αντισώματα που συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού.

Μάλιστα, οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους της συχνής επανάληψης της διαδικασίας. Όπως επισημαίνουν, όταν κάποιος υποβάλλεται σε αυτήν πολλές φορές τον χρόνο, με κόστος που μπορεί να φτάνει τα 10.000 δολάρια ανά συνεδρία, δεν είναι βέβαιο ότι «καθαρίζει» τον οργανισμό του. Αντίθετα, ενδέχεται να επηρεάζει την άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Άλλο ένα ζήτημα αφορά τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε υγιείς ανθρώπους. Οι γιατροί τονίζουν ότι το μηχάνημα δεν έχει λάβει έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) για τέτοια χρήση.

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