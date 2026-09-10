Όταν ο Βασίλης Καρράς γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Βλέπω έναν νεαρό αδυνατούλη να τραγουδά Στράτο»

Στιγμιότυπο από συνέντευξη του Βασίλη Καρρά για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ανθή Κουρεντζή

Όταν ο Βασίλης Καρράς γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Βλέπω έναν νεαρό αδυνατούλη να τραγουδά Στράτο»
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  • Ο Βασίλης Καρράς γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνκη όταν ήταν νεαρός και αδύνατος, αλλά εντυπωσιάστηκε από τη φωνή και την παρουσία του.
  • Ο Καρράς εκτίμησε τον Μαζωνάκη ως έναν καλό και επαγγελματία καλλιτέχνη που δεν έχει ενοχλήσει κανέναν στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού.
  • Οι δύο τραγουδιστές συνεργάστηκαν επί σκηνής τη σεζόν 2015-2016 στο «Έναστρον» και ο Καρράς εξέφρασε την επιθυμία να ξανασυνεργαστούν.
  • Η συνεργασία τους θεωρήθηκε σημαντική και αμοιβαία εκτιμημένη, αλλά και οι δύο έχουν πλέον αποβιώσει, καθιστώντας τις ευχές για μελλοντική συνεργασία αδύνατες.
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Δύο διαφορετικές φωνές, δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, δύο καλλιτέχνες που κατάφεραν να γίνουν κάτι πολύ περισσότερο από επιτυχημένοι τραγουδιστές. Ο Βασίλης Καρράς και ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξαν δύο λαϊκά είδωλα που ο κόσμος αγάπησε βαθιά, γιατί μέσα στα τραγούδια τους αναγνώρισε δικές του στιγμές, έρωτες, χωρισμούς και πληγές.

Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν καλλιτεχνικά αρκετά χρόνια μετά την πρώτη γνωριμία τους. Η εκτίμηση του Βασίλη Καρρά για τον νεότερο τότε Μαζωνάκη, όμως, είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα.

Ο ίδιος είχε περιγράψει σε συνέντευξή του την πρώτη φορά που τον είδε να τραγουδά. Μπροστά του βρισκόταν ένας αδύνατος, νεαρός τραγουδιστής, που με την πρώτη ματιά δεν τον προϊδέαζε για όσα θα ακολουθούσαν.

«Βλέπω έναν νεαρό αδυνατούλη. Από την εμφάνιση δεν περίμενα ότι θα τραγουδήσει Στράτο και μου κίνησε την προσοχή και την περιέργεια να τον δω. Ρώτησα "πώς τον λένε;" Μου λένε "Ο Γιωργάκης ο Μαζωνάκης". Μου άρεσε η παρουσία και η φωνή του και πηγαινω συχνά και τον βλέπω. Ο Γιώργος είναι από τις καλές παρουσίες στο λαϊκό τραγούδι. Είναι ένα πολύ καλό παιδί στο χώρο μας. Δεν έχει ενοχλήσει και δεν έχει πειράξει κανέναν», είχε πει σε συνέντευξή του ο Βασίλης Καρράς μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ήταν η αρχή μιας εκτίμησης που θα μεγάλωνε με τα χρόνια.

«Ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά που συνεργαζόμαστε»

Οι δύο σπουδαίοι λαϊκοί τραγουδιστές είχαν συναντηθεί επί σκηνής τη σεζόν 2015-2016 στο «Έναστρον», με τον Βασίλη Καρρά να μιλά τότε με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον επαγγελματισμό του.

Εκείνη την περίοδο, ο Βασίλης Καρράς είχε παραχωρήσει ραδιοφωνική συνέντευξη και, όταν η συζήτηση έφτασε στον Γιώργο Μαζωνάκη, είχε εκφράσει ξεκάθαρα την εκτίμησή του για τη συνεργασία τους.

«Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με τον Μαζωνάκη και ελπίζω όχι η τελευταία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Τότε, η φράση ήταν απλώς μια ευχή για το μέλλον. Η επιθυμία ενός μεγάλου λαϊκού ερμηνευτή να ξανασυναντήσει στη σκηνή έναν άνθρωπο και καλλιτέχνη που εκτιμούσε.

Σήμερα, όμως, που ούτε ο Βασίλης Καρράς ούτε ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκονται πια στη ζωή, εκείνα τα λόγια μοιάζουν να έχουν μείνει μετέωρα στον χρόνο.

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