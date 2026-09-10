Δάκρυσε ο Μάριος Αθανασίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή: «Γιωργάκη πάμε»

Snapshot Ο Μάριος Ανασίου συγκινθηκε έντονα στη σκηνήφερόμενος Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στο κοινό.

Η αναφορά του Αθανασίου τόνισε την ανάγκη αποδοχής και τιμής προς τους ανθρώπους όσο είναι ζωντανοί.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο πανελλήνιο.

Στη σκηνή δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα προσωπικού αποχαιρετισμού και σεβασμού. Snapshot powered by AI

Μια έντονα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε πάνω στη σκηνή το βράδυ της Τετάρτης (9/9), όταν ο Μάριος Αθανασίου αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο ηθοποιός, εμφανώς φορτισμένος, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, με τη συγκίνηση να τον καταβάλλει μπροστά στο κοινό. Για λίγες στιγμές, η σκηνή μετατράπηκε σε χώρο προσωπικού αποχαιρετισμού, καθώς η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο πανελλήνιο.

«Θέλω αν σκεφτείτε σαν άνθρωποι και να έχετε αποδοχή για όλους και για τα πάντα. Ακόμα και για ανθρώπους που δεν θέλετε, που δεν σας αρέσουν ή που τους αγαπάτε λιγότερο ή περισσότερο. Να τους δίνετε την αξία και να τους έχετε εν ζωή και να τους τιμάτε που είναι εδώ κοντά σας. Γιατί όταν φύγουν το μόνο που θα κάνετε είναι, όπως εδώ, να χειροκροτήσουμε και να λέμε όλοι ότι θα θέλαμε να είναι εδώ. Αλλά δεν είναι. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Γιωργάκη πάμε», ανέφερε ο Μάριος Αθανασίου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από την ζωή το απόγευμα της Τετάρτης (9/9), έπειτα από ανακοπή που υπέστη, σε ηλικία 54 ετών.

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