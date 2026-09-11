Γιώργος Λιβάνης: Αποχαιρέτησε με το «Ώρες μικρές» επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη

Snapshot Ο Γιώργος Λιβάνης αποχαιρέτησε συγκινητικά τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής, λίγες μέρες μετά τον θάνατό του.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης «Του αγοριού απέναντι», εξέφρασε τη στενοχώρια του που δεν πρόλαβαν να συνεργαστούν ξανά.

Τιμώντας τη μνήμη του Μαζωνάκη, ερμήνευσε το τραγούδι «Ώρες μικρές», που θεωρεί ότι θα ήθελε να ακούν συνεχώς.

Κατά την ερμηνεία, προβάλλονταν φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη, δημιουργώντας μια φορτισμένη ατμόσφαιρα. Snapshot powered by AI

Ένα συγκινητικό αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε επί σκηνής ο Γιώργος Λιβάνης, λίγες ημέρες μετά την είδηση του θανάτου του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης «Του αγοριού απέναντι», ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την επιθυμία του να συνεργαστούν ξανά, κάτι που τελικά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.

«Αποχαιρετούμε έναν τεράστιο καλλιτέχνη και εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και στενοχωρημένος. Θα είχα τη χαρά να συνεργαστώ ξανά μαζί του, αλλά αυτό δεν ευδοκίμησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από ένα τραγούδι του, εξηγώντας πως πιστεύει ότι αυτό θα ήταν και δική του επιθυμία.

«Θα πούμε ένα δικό του τραγούδι, γιατί ξέρω ότι θα ήθελε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο να τραγουδάμε», είπε συγκινημένος.

Ο Γιώργος Λιβάνης ερμήνευσε στη συνέχεια το «Ώρες μικρές», ενώ πίσω του προβάλλονταν φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

https://www.instagram.com/reel/DdHwOqkI0K8/

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