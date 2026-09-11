Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να σωθεί» - Η εξομολόγηση φίλου του

Το δημόσιο παράπονο του Κώστα Καλημέρη

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να σωθεί» - Η εξομολόγηση φίλου του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά και οι έρευνες για τα αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη.
  • Ο Κώστας Καλημέρης, στενός φίλος και συνεργάτης του Μαζωνάκη, τον χαρακτήρισε έναν από τους πιο ευαίσθητους και ντροπαλούς ανθρώπους που γνώρισε.
  • Η οικογενειακή κατάσταση και η μοναξιά επηρέασαν αρνητικά την καθημερινότητα του Μαζωνάκη.
  • Ο Καλημέρης πιστεύει ότι ο Μαζωνάκης θα μπορούσε να είχε σωθεί αν υπήρχε καλύτερη επικοινωνία με την οικογένειά του και υποστήριξε τη σημαντικότητα της παρέμβασης της οικογένειας, παρά τις δυσκολίες.
  • Ο Καλημέρης εξέφρασε τη λύπη και τη θλίψη του για τον θάνατο του φίλου του, χαρακτηρίζοντας τον χαμό του άδικο και κρίμα.
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Θλίψη και ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις έρευνες για τα αίτια πίσω από την απώλειά του να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το βράδυ της Πέμπτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μίλησε με τον Κώστα Καλημέρη, μουσικό παραγωγό και στενό φίλο του ερμηνευτή.

Ο κ. Καλημέρης, με αφορμή τη συζήτηση αναφέρθηκε εμφανώς συγκινημένος στον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελούσε έναν από τους πιο ευαίσθητους ανθρώπους που έχει γνωρίσει στη ζωή του.

«Με τον Γιώργο συνεργάζομαι περίπου 33 χρόνια, από τον πρώτο του δίσκο. Ο Γιώργος δεν ήταν το ‘παλιόπαιδο’. Ήταν ίσως ο πιο ευαίσθητος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ένας ντροπαλός άνθρωπος… Έπαιρνε όποιον ρόλο ήθελε να πάρει. Είχαμε μία πολύ στενή σχέση. Ήμασταν φίλοι, αλλά στο επίπεδο της συνεργασία. Είχαμε μία δυνατή πολύ αληθινή σύνδεση. Ποτέ δεν υπήρξε καμία διπλωματική κουβέντα. Νομίζω αυτό ήταν που συντήρησε τη σχέση μας μέχρι το τέλος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καλημέρης.

Μιλώντας για τη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, ο παραγωγός εξήγησε ότι ήταν ο βασικός λόγος που είχε επηρεαστεί η καθημερινότητά του, καθώς όλα τα υπόλοιπα κυλούσαν σωστά«Η κατάσταση με την οικογένειά του και η μοναξιά η οποία βίωσε μετά από αυτό… Γνωρίζω ότι βοηθούσε κόσμο. Απλώς όλη αυτή η κατάσταση τον επιβάρυνε πάρα πολύ!»

Με συγκίνηση ο κ. Καλημέρης αναφέρθηκε στην δύσκολη περίοδο που πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, τόνισε: «Ο Γιώργος μπορούσε να είχε σωθεί, για αυτό που πολλοί κατηγόρησαν την οικογένεια του. Όσο και αν φάνηκε σκληρό αυτό που έκανε η οικογένεια του, το να προσπαθήσει να τον βάλει σε μία διαδικασία τότε, πιστεύω ότι μπορούσε να είχε σωθεί μέσα από αυτό. Μέσα από τη διαδικασία αυτή. Αν νομικά μου επιτρεπόταν θα ήμουν εγώ αυτός που θα το έκανε… Δεν ξέρω αν ήταν ο σωστός τρόπος, έγινε λίγο βίαια… Ήταν δύσκολη η επικοινωνία με την οικογένειά του τότε. Αν υπήρχε επικοινωνία δεν θα υπήρχε το πρόβλημα».

Κλείνοντας, ο κ. Καλημέρης απάντησε με δυσκολία στην ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου σχετικά με το τι θα έλεγε στον Γιώργος Μαζωνάκης μπορούσε να τον ακούσει: «Τόσο κρίμα και τόσο άδικο», κατέληξε συγκινημένος.

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