Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα στοιχεία στην έρευνα – Συνταγές της γιατρού σε «εργοστάσιο αναβολικών»

Snapshot Η έρευνα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επεκτείνεται πέρα από το ιατρεί του Κολωνακίου,τάζοντας και παλαιότερηθεση παράνομης διακίνησης αναβολικών που σχετίζεται με την ίδια γιατρό.

Στο ιατρείο κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, υπολογιστές και μεγάλος όγκος εγγράφων για να διερευνηθούν οι θεραπείες, τα σκευάσματα και οι οικονομικές συναλλαγές.

Η επίσκεψη στο ιατρείο φέρεται να κόστιζε γύρω στα 300 ευρώ, ενώ ορισμένοι πελάτες πλήρωναν έως και 1.000 ευρώ για τα συνταγογραφούμενα σκευάσματα.

Οι Αρχές εξετάζουν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και τον ιατρικό εξοπλισμό που εντοπίστηκε στον χώρο, καθώς και το ακριβές χρονοδιάγραμμα πριν από τη μοιραία ανακοπή του τραγουδιστή.

Οι δύο γιατροί που σχετίζονται με την υπόθεση συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, χωρίς προς το παρόν να έχει αποδειχθεί σύνδεση των δύο υποθέσεων. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την έρευνα να επεκτείνεται πλέον πέρα από όσα βρέθηκαν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Star, το όνομα της γιατρού εμφανίζεται και σε παλαιότερη υπόθεση για παράνομη διακίνηση αναβολικών και άλλων σκευασμάτων.

Η υπόθεση είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγους μήνες, όταν οι Αρχές εντόπισαν χώρο στο Χαλάνδρι που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή και διακίνηση τέτοιων ουσιών. Ανάμεσα στα ευρήματα φέρονται να υπήρχαν και συνταγές στο όνομα της συγκεκριμένης γιατρού.

Το εύρημα αυτό επανεξετάζεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις, χωρίς πάντως να υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να αποδεικνύουν σύνδεση των δύο υποθέσεων.

Πολύωρη έρευνα στο ιατρείο

Η έρευνα των Αρχών στο ιατρείο του Κολωνακίου κράτησε περισσότερες από εννέα ώρες, με τη συμμετοχή στελεχών της Ασφάλειας Αθηνών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, υπολογιστές και μεγάλος όγκος εγγράφων, υλικό που αναμένεται να εξεταστεί προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι είδους θεραπείες και σκευάσματα χορηγούνταν, αλλά και πώς κινούνταν οι οικονομικές συναλλαγές του ιατρείου.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει μπει και το κόστος των υπηρεσιών. Η επίσκεψη φέρεται να κόστιζε περίπου 300 ευρώ, ενώ οι πελάτες φέρονται σε ορισμένες περιπτώσεις να κατέβαλλαν έως και 1.000 ευρώ για σκευάσματα που τους συνταγογραφούνταν.

Ταυτόχρονα, οι Αρχές εξετάζουν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο, καθώς και συνολικά τον ιατρικό εξοπλισμό που υπήρχε στον χώρο.

Οι αποκλίσεις στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη τις ώρες πριν από τη μοιραία ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταθέσεις, υλικό από κάμερες ασφαλείας και άλλα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αποκλίσεις που φέρεται να υπάρχουν ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο.

Οι δύο γιατροί που ερευνώνται για την υπόθεση συνελήφθησαν την Πέμπτη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο όσα κατασχέθηκαν από το ιατρείο όσο και στοιχεία από παλαιότερη υπόθεση. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει προκύψει στοιχείο που να συνδέει τις δύο υποθέσεις.

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