«Υπό εργαστηριακή διερεύνηση» η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι έδειξε η νεκροτομή

Snapshot Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη το πρωί της Παρασκευής 11/09.

Οι ειδικοί εξετάζουν όλα τα στοιχεία για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου και της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί από τη νεκροτομή η ακριβής αιτία του θανάτου.

Η αιτία χαρακτηρίζεται προς το παρόν απροσδιόριστη, καθώς η έρευνα συνεχίζεται με τις απαραίτητες τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Τη νεκροτομή διενήργησαν οι ιατροδικαστές Σωτήρης Μπουζιάνης, Νίκος Καλόγρηας και Κωνσταντίνος Κουβάρης, στο Νεκροτομείο Αθηνών.

Τα ευρήματα βρίσκονται πλέον υπό περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Χαράς Σπηλιόπουλου.

Η αιτία θανάτου παραμένει, μέχρι στιγμής απροσδιόριστη.

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