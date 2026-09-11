Η Ελευθερία Αρβανιτάκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Τον αγάπησαμε όλοι, τον αγαπάμε ακόμα»

Snapshot Η Ελευθερία Αρβανιτάκη εξέφρασε δημόσια τη θλίψη της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Αρβανιτάκη τόνισε ότι ο κόσμος αγαπούσε και συνεχίζει να αγαπά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πολλοί καλλιτέχνες μοιράζονται μηνύματα αποχαιρετισμού στα social media για την απώλεια του Μαζωνάκη.

Η συγκίνηση για τον θάνατο του Μαζωνάκη παραμένει έντονη στον καλλιτεχνικό χώρο. Snapshot powered by AI

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται τα μηνύματα αποχαιρετισμού από τον καλλιτεχνικό κόσμο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, δύο ημέρες μετά την είδηση του θανάτου του.

Θαυμαστές, καλλιτέχνες που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του ή συνδέθηκαν με τον ίδιο με τα χρόνια, μοιράζονται στα social media τα δικά τους λόγια για την απώλειά του.

Ανάμεσά τους και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η οποία αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην αγάπη που έτρεφε ο κόσμος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Τον αγαπήσαμε όλοι, τον αγαπάμε ακόμα #μαΖω».

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