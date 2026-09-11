Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι αντιφάσεις των γιατρών που περιπλέκουν την έρευνα

Δύο 24ωρα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι Αρχές ερευνούν κρίσιμες αντιφάσεις γύρω από την ώρα άφιξής του στο ιατρείο, τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τη θεραπευτική διαδικασία και τις συνθήκες που προηγήθηκαν της ανακοπής

Ανθή Κουρεντζή

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι αντιφάσεις των γιατρών που περιπλέκουν την έρευνα
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Υπάρχουν σοβαρές αντιφάσεις στην ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, με την κατηγορούμενη γιατρό να δηλώνει διαφορετική ώρα από αυτή που καταγράφουν οι κάμερες.
  • Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε για 45 λεπτά, παρά την άρνηση της γιατρού ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει.
  • Η γιατρός και ο σύζυγός της δεν συνόδευσαν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, ενώ ερευνάται αν έμειναν για να «εξαφανίσουν» στοιχεία στο ιατρείο.
  • Το ιατρείο δεν διέθετε νόμιμη άδεια για τη χρήση του εξοπλισμού πλασμαφαίρεσης, και η γιατρός δεν είχε πιστοποιημένη ειδικότητα.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στην ακριβή χρονική στιγμή και τις συνθήκες της θεραπευτικής διαδικασίας που προηγήθηκε της ανακοπής και θανάτου του τραγουδιστή.
Snapshot powered by AI

Δύο 24ωρα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οι Αρχές καλούνται να ρίξουν φως στα κρίσιμα σημεία των δραματικών γεγονότων και να ξεσκεπάσουν όλη την αλήθεια.

Οι κρίσιμες αντιφάσεις για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία;

Μεσημέρι Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης φτάνει στο ιατρείο αλλά η κατηγορούμενη γιατρός, δίνει στις Αρχές άλλη ώρα από αυτή που φαίνεται στις κάμερες. Η 56χρονη ανέφερε πως ο καλλιτέχνης έφτασε στις 16:30, με κάμερες της περιοχής να έχουν καταγράψει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο σημείο, από τις 13.00.

Είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης όταν κατέρρευσε ο τραγουδιστής;

Η 56χρονη αρνήθηκε πως βρισκόταν σε εξέλιξη η ιατρική πράξη. Τα δεδομένα του συγκεκριμένου μηχανήματος πάντως, αποκάλυψαν πως βρισκόταν σε λειτουργία επί 45 λεπτά. Τι μπορεί να δείχνει αυτό το δεδομένο; Είχε ξεκινήσει η διαδικασία ή μήπως οι υπεύθυνοι είχαν ενεργοποιήσει το αδήλωτο μηχάνημα νωρίτερα; Υπάρχει περίπτωση να ξέχασαν να το απενεργοποιήσουν πάνω στον πανικό που επικράτησε ή συνέβη κάτι άλλο που ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί;

Η γιατρός φέρεται να είπε σε αστυνομικούς ότι τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου φλεβοκαθετήρα στο αριστερό του χέρι, καθώς, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο για τη συγκεκριμένη μέθοδο Αρνήθηκε πως η διαδικασία είχε ξεκινήσει.

Γιατί η 56χρονη γιατρός και ο 58χρονος σύζυγος και υπεύθυνος της κλινικής δεν συνόδεψαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο Ελπίς; Η κατηγορούμενη φέρεται να είπε πως απ’ τη στιγμή που τον παρέλαβαν διασώστες του ΕΚΑΒ εκείνη αισθανόταν πως δεν είχε κάτι να προσφέρει.

Ερευνάται όμως αν οι δυο τους παρέμειναν στο Κολωνάκι για να «εξαφανίσουν» κρίσιμα στοιχεία από τα όσα είχαν προηγηθεί. Κάτι που οι ίδιοι αρνούνται από την πρώτη στιγμή.

Στην πρώτη κατάθεση που έδωσε ενώπιον αστυνομικών, η 56χρονη ανέφερε πως όλα τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα και πως το ιατρείο είχε νόμιμη άδεια. Κάτι πάντως που πολύ γρήγορα διαψεύστηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Όπως διαπιστώθηκε το ιατρείο λειτουργούσε ως παθολογικό και δεν διέθετε άδεια για χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Πότε και γιατί η κατηγορούμενη γιατρός πήρε την απόφαση να ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης από τη στιγμή που η ίδια διαπίστωσε όπως λέει, πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σκιά του εαυτού του προχθές το μεσημέρι; Γνώριζε τους κινδύνους;

«Η συγκεκριμένη ιατρική πράξη πραγματοποιείται για συγκεκριμένες παθήσεις, απαιτεί πιστοποιημένο μηχάνημα, δύο φλεβοκαθετήρες και εξειδικευμένο, πιστοποιημένο προσωπικό», ανέφερε αιματολόγος.

Η γιατρός επιμένει ότι βρισκόταν στο στάδιο της προετοιμασίας και πως δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ερευνάται όμως όχι μόνο αν τα όσα λέει είναι αληθή αλλά κι το ενδεχόμενο να είχε γίνει πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη και μια μέρα νωρίτερα, όταν κάτοικοι της περιοχής τον είχαν δει κ κάποιοι είχαν μιλήσει μαζί του.

Για την μοιραία συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, η γιατρός ανέφερε πως ο τραγουδιστής είχε τσιρότο στο κεφάλι από πτώση στο σπίτι του, όπως ισχυρίστηκε ότι της είπε ο καλλιτέχνης. Κάτι πάντως που βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν καρέ – καρέ, εικόνες από κάμερες ασφαλείας.

Στις 16:21 οι υπεύθυνοι καλούν από την κλινική ασθενοφόρο. Η άφιξή του καταγράφεται από κάμερες της περιοχής 7 λεπτά αργότερα.

Στις 16:45 το ασθενοφόρο φτάνει στο νοσοκομείο Ελπίς με τις προσπάθειες των γιατρών να επαναφέρουν στη ζωή τον τραγουδιστή να μην καρποφορούν. Ο θάνατός του ανακοινώνεται στις 17:40, με την είδηση να παγώνει ολόκληρη τη χώρα.

Μια επιπλέον κρίσιμη διαπίστωση είναι πως η 56χρονη γιατρός που στο βιογραφικό της ανέφερε πως είχε ειδίκευση στη γυναικολογία, διαπιστώθηκε πως ήταν άνευ ειδικότητας από την έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:26ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο απίστευτη ιστορία: Η «επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου» που δεν ήταν ποτέ στους Δίδυμους Πύργους

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι πήγε τον Μαζωνάκη στις 13:55 στο Κολωνάκι – Διαψεύδει τους κατηγορούμενους γιατρούς

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17ετίας - Ισχυρή άνοδος

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η 56χρονη γιατρός ρώτησε το AI πώς θα τον επαναφέρει

18:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως για επίδομα ανεργίας: «Είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα – Αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός χορήγησε 2 ενέσεις αδρεναλίνης στον τραγουδιστή - Τι είπε στο ΕΚΑΒ

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Βαρύτερη κατηγορία ζητά η οικογένεια - Ποια δεδομένα καλούνται να αντικρούσουν οι γιατροί

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Επικίνδυνη η πλασμαφαίρεση – Δεν είναι αποτοξίνωση ή αντιγήρανση»

17:59ANNOUNCEMENTS

Νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max: Προ-παραγγελίες σε Telekom & ΓΕΡΜΑΝΟ

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα, ήχησε το «112»

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Ριζούπολη: Αγνοείται 34χρονος – Αγωνία για την τύχη του

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι αντιφάσεις των γιατρών που περιπλέκουν την έρευνα

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας - Επιχειρούν και τέσσερα εναέρια μέσα

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Από τις Βρυξέλλες στο Αρίστηνο: Ο Γενικός Διευθυντής της DG EMPL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Παιδικά Χωριά SOS

17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε σε εγκαίνια και αγιασμούς σχολείων στο Ηράκλειο, το Ίλιον και την Παιανία

17:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την πρόβα για τη συναυλία στον Λυκαβηττό

17:30ΥΓΕΙΑ

Πότε η χρήση εισπνεόμενων συνδέεται με καρδιακό κίνδυνο σε ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Χτυπήθηκε διυλιστήριο και εταιρεία από τις ουκρανικές δυνάμεις - Βίντεο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Πώς ένα τηλεφώνημα από την πτήση 93 έσωσε τον Λευκό Οίκο

17:13LIFESTYLE

Ρέμος για Μαζωνάκη: «Ήταν κεραυνός εν αιθρία, δεν μπορώ να το πιστέψω» - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Δεν υπάρχει έμφραγμα του μυοκαρδίου» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η 56χρονη γιατρός ρώτησε το AI πώς θα τον επαναφέρει

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Όλα του αγιασμού δύσκολα: Βρισιές, μπουνιές και κλωτσιές μεταξύ μαθητριών στα Χανιά – Βίντεο

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: Πρέπει να μπούνε φυλακή -Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε και καταθέτει τη Δευτέρα ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ

09:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε ξεκινούν

11:47LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Συγκινήθηκε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς - «Καλή δύναμη σε όλους»

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Ήταν νεκρός, δεν είχε καρδιακό παλμό, δεν έγινε ηλεκτροσόκ, είναι κομπογιαννίτες», ξεσπά ο Γιαννάκος για τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Έφτασε στο νοσοκομείο νεκρός, ήταν σε ασυστολία», λέει ο διοικητής του «Ελπίς»

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Τι ποινή προβλέπεται για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για «θανατηφόρα έκθεση» που προκάλεσε τον θάνατο Μαζωνάκη

16:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ήταν νεκρός ο Μαζωνάκης όταν έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολωνακίου; Τα κρίσιμα σημεία που καλούνται να εξηγήσουν οι γιατροί - Κρατούνται ως την απολογία τους - Στη σύζυγό του «τα ρίχνει» ο Θεοδωρόπουλος

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα, ήχησε το «112»

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Ευνοείται η δημιουργία ενός «φθινοπωρινού» βαρομετρικού χαμηλού

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πατούλης για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι: «Είναι απατεώνες και έκαναν τεράστιες απάτες»

11:09LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρες Μικρές» – Η ιστορία του τραγουδιού που σαρώνει

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός χορήγησε 2 ενέσεις αδρεναλίνης στον τραγουδιστή - Τι είπε στο ΕΚΑΒ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ