Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι αντιφάσεις των γιατρών που περιπλέκουν την έρευνα

Snapshot Υπάρχουν σοβαρές αντιφάσεις στην ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, με την κατηγορούμενη γιατρό να δηλώνει διαφορετική ώρα από αυτή που καταγράφουν οι κάμερες.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε για 45 λεπτά, παρά την άρνηση της γιατρού ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει.

Η γιατρός και ο σύζυγός της δεν συνόδευσαν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, ενώ ερευνάται αν έμειναν για να «εξαφανίσουν» στοιχεία στο ιατρείο.

Το ιατρείο δεν διέθετε νόμιμη άδεια για τη χρήση του εξοπλισμού πλασμαφαίρεσης, και η γιατρός δεν είχε πιστοποιημένη ειδικότητα.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην ακριβή χρονική στιγμή και τις συνθήκες της θεραπευτικής διαδικασίας που προηγήθηκε της ανακοπής και θανάτου του τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Δύο 24ωρα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οι Αρχές καλούνται να ρίξουν φως στα κρίσιμα σημεία των δραματικών γεγονότων και να ξεσκεπάσουν όλη την αλήθεια.

Οι κρίσιμες αντιφάσεις για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία;

Μεσημέρι Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης φτάνει στο ιατρείο αλλά η κατηγορούμενη γιατρός, δίνει στις Αρχές άλλη ώρα από αυτή που φαίνεται στις κάμερες. Η 56χρονη ανέφερε πως ο καλλιτέχνης έφτασε στις 16:30, με κάμερες της περιοχής να έχουν καταγράψει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο σημείο, από τις 13.00.

Είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης όταν κατέρρευσε ο τραγουδιστής;

Η 56χρονη αρνήθηκε πως βρισκόταν σε εξέλιξη η ιατρική πράξη. Τα δεδομένα του συγκεκριμένου μηχανήματος πάντως, αποκάλυψαν πως βρισκόταν σε λειτουργία επί 45 λεπτά. Τι μπορεί να δείχνει αυτό το δεδομένο; Είχε ξεκινήσει η διαδικασία ή μήπως οι υπεύθυνοι είχαν ενεργοποιήσει το αδήλωτο μηχάνημα νωρίτερα; Υπάρχει περίπτωση να ξέχασαν να το απενεργοποιήσουν πάνω στον πανικό που επικράτησε ή συνέβη κάτι άλλο που ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί;

Η γιατρός φέρεται να είπε σε αστυνομικούς ότι τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου φλεβοκαθετήρα στο αριστερό του χέρι, καθώς, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο για τη συγκεκριμένη μέθοδο Αρνήθηκε πως η διαδικασία είχε ξεκινήσει.

Γιατί η 56χρονη γιατρός και ο 58χρονος σύζυγος και υπεύθυνος της κλινικής δεν συνόδεψαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο Ελπίς; Η κατηγορούμενη φέρεται να είπε πως απ’ τη στιγμή που τον παρέλαβαν διασώστες του ΕΚΑΒ εκείνη αισθανόταν πως δεν είχε κάτι να προσφέρει.

Ερευνάται όμως αν οι δυο τους παρέμειναν στο Κολωνάκι για να «εξαφανίσουν» κρίσιμα στοιχεία από τα όσα είχαν προηγηθεί. Κάτι που οι ίδιοι αρνούνται από την πρώτη στιγμή.

Στην πρώτη κατάθεση που έδωσε ενώπιον αστυνομικών, η 56χρονη ανέφερε πως όλα τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα και πως το ιατρείο είχε νόμιμη άδεια. Κάτι πάντως που πολύ γρήγορα διαψεύστηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Όπως διαπιστώθηκε το ιατρείο λειτουργούσε ως παθολογικό και δεν διέθετε άδεια για χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Πότε και γιατί η κατηγορούμενη γιατρός πήρε την απόφαση να ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης από τη στιγμή που η ίδια διαπίστωσε όπως λέει, πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σκιά του εαυτού του προχθές το μεσημέρι; Γνώριζε τους κινδύνους;

«Η συγκεκριμένη ιατρική πράξη πραγματοποιείται για συγκεκριμένες παθήσεις, απαιτεί πιστοποιημένο μηχάνημα, δύο φλεβοκαθετήρες και εξειδικευμένο, πιστοποιημένο προσωπικό», ανέφερε αιματολόγος.

Η γιατρός επιμένει ότι βρισκόταν στο στάδιο της προετοιμασίας και πως δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ερευνάται όμως όχι μόνο αν τα όσα λέει είναι αληθή αλλά κι το ενδεχόμενο να είχε γίνει πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη και μια μέρα νωρίτερα, όταν κάτοικοι της περιοχής τον είχαν δει κ κάποιοι είχαν μιλήσει μαζί του.

Για την μοιραία συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, η γιατρός ανέφερε πως ο τραγουδιστής είχε τσιρότο στο κεφάλι από πτώση στο σπίτι του, όπως ισχυρίστηκε ότι της είπε ο καλλιτέχνης. Κάτι πάντως που βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν καρέ – καρέ, εικόνες από κάμερες ασφαλείας.

Στις 16:21 οι υπεύθυνοι καλούν από την κλινική ασθενοφόρο. Η άφιξή του καταγράφεται από κάμερες της περιοχής 7 λεπτά αργότερα.

Στις 16:45 το ασθενοφόρο φτάνει στο νοσοκομείο Ελπίς με τις προσπάθειες των γιατρών να επαναφέρουν στη ζωή τον τραγουδιστή να μην καρποφορούν. Ο θάνατός του ανακοινώνεται στις 17:40, με την είδηση να παγώνει ολόκληρη τη χώρα.

Μια επιπλέον κρίσιμη διαπίστωση είναι πως η 56χρονη γιατρός που στο βιογραφικό της ανέφερε πως είχε ειδίκευση στη γυναικολογία, διαπιστώθηκε πως ήταν άνευ ειδικότητας από την έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

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